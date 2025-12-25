‘ओपन मेरिट’ को मायूसी? जम्मू कश्मीर में नौकरी के लिए भर्ती अभियान ने राहत के बजाय भड़काया गुस्सा
ओपन मेरिट कैंडिडेट्स, जम्मू और कश्मीर की आबादी का 70 परसेंट हिस्सा हैं. इस भर्ती को लेकर क्या है नाराजगी.
Published : December 25, 2025 at 8:54 PM IST
श्रीनगर: उमर अब्दुल्ला के जम्मू-कश्मीर की कमान संभालने के एक साल बाद सरकार की 'फास्ट ट्रैक' भर्ती की योजना से जम्मू-कश्मीर में हलचल मच गई है. देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर वाले इलाके के बावजूद, भर्ती अभियान ने राहत के बजाय गुस्सा भड़काया है.
ताजा मामला जम्मू और कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड (JKSSB) का ऐड है, जो नॉन-गजटेड पोस्ट भरने के लिए भर्ती बोर्ड है. इसमें होम डिपार्टमेंट में 1800 से ज्यादा कांस्टेबल की पोस्ट भरने के लिए आवेदन मंगाए गए हैं. जम्मू में 934 और कश्मीर डिवीजन में 881 पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट हैं.
ओपन मेरिट कैंडिडेट्स, जो जम्मू और कश्मीर की आबादी का 70 परसेंट हिस्सा हैं. उनके लिए इस कदम से नौकरी पाने के नए मौकों पर खुश होने के बजाय निराशा हुई है. साहिल अहमद पारे 2024 से नौकरी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जब चुनी हुई सरकार ने फास्ट ट्रैक भर्ती की घोषणा की थी.
उन्होंने इस साल फाइनेंस डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट में एक पोस्ट के साथ दो पोस्ट के लिए अप्लाई किया था. उम्मीद है कि वह कांस्टेबल पोस्ट के लिए भी अप्लाई करेंगे. लेकिन उन्हें शक है कि वह परीक्षा पास कर पाएंगे. क्योंकि इन पोस्ट के लिए ओपन मेरिट कोटा लिमिटेड है और आवेदक बहुत ज्यादा हैं. उन्होंने ईटीवी भारत से कहा कि, सरकार को पोस्ट का विज्ञापन देने से पहले आरक्षण में बदलाव करना चाहिए था, ताकि सबसे ज्यादा ओपन मेरिट आबादी को नौकरी के ज्यादा मौके मिल सके.
पिछले दो महीनों में, जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन (JKPSC) और SSRB ने सरकारी सेक्टर में स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए 3 हजार से ज्यादा वैकेंसी निकालीं. हालांकि, इनमें से लगभग 70 परसेंट पोस्ट कोटा कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश की कुल आबादी का 30 परसेंट हैं.
इसका एक उदाहरण JKPSC का डॉक्टरों 'मेडिकल ऑफिसर' की सीधी भर्ती है, ताकि हेल्थकेयर सुविधाओं को मजबूत किया जा सके. वह इसलिए क्योंकि हेल्थ सेक्टर में 16 हजार वैकेंसी हैं. हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन में डॉक्टरों की 480 वैकेंसी में से, सिर्फ 192 पोस्ट ओपन मेरिट (OM) के लिए हैं, जबकि बाकी 288 रिजर्व कैटेगरी में आती हैं.
इसमें अनुसुचित जाति (SC) के लिए 38 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति-1 (ST-1)/ अनुसूचित जनजाति-2 (ST-2) में से हर एक के लिए 48 पोस्ट, पिछड़े इलाकों के निवासियों (RBA) के लिए 48 पोस्ट, अन्य पिछड़े वर्गों (OBC) के लिए 39 पोस्ट, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए 48 पोस्ट, और ALC/IB कैटेगरी के लिए 19 पोस्ट शामिल हैं.
ओपन मेरिट (ओएम) और कोटा के बीच यह 'असमानता' तब से हुई है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2024 में आरक्षित ग्रुप को शामिल करने के लिए कोटा बढ़ाया था. नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने 2024 के जम्मू कश्मीर विधानसभा में अपने चुनावी वादे के बाद 3 दिसंबर को आरक्षण नीति को 'तर्कसंगत' बनाने के लिए एक मंत्री पैनल की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है.
फाइल को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के पास उनकी मंजूरी के लिए भेजा गया है, क्योंकि केन्द्र शासित प्रदेशों के नियमों के मुताबिक कैबिनेट के फैसले के लिए लोक भवन की मंजूरी जरूरी है. नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्य प्रवक्ता और विधायक तनवीर सादिक ने कहा, "फाइल राजभवन में पेंडिंग है और कैंडिडेट्स को अपना गुस्सा एलजी पर निकालना चाहिए. हम रैशनलाइजेशन के बाद रिक्रूटमेंट प्रोसेस को तेज करने के लिए उनकी मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं."
हालांकि सरकार ने कैबिनेट सब-कमेटी रिपोर्ट की डिटेल्स पर सीक्रेसी बनाए रखी है, लेकिन अनऑफिशियली, उन्होंने ओपन मेरिट की सीट और जॉब शेयर को 50 परसेंट तक बढ़ाने की सिफारिश की है. उम्मीद के मुताबिक, इस कदम से बैकवर्ड इलाकों (RBA) के रेजिडेंट और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन (EWS) नाराज हो गए हैं, क्योंकि यह बदलाव उनके सेगमेंट के लिए कोटा प्रतिशत घटाकर किया गया है.
आरबीए कैटेगरी के लेक्चरर्स के एक ग्रुप ने कहा कि, ओपन मेरिट के बाद हम दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला सेगमेंट हैं. वे चाहते हैं कि सभी कैटेगरी से शेयर काटकर नौकरियों में ओपन मेरिट का हिस्सा बढ़ाया जाए. उनमें से, एक सरकारी कॉलेज के लेक्चरर इरफान अहमद (नाम बदला हुआ) इस कदम के पीछे इलाके का भेदभाव देखते हैं. उन्होंने कहा कि RBA के उम्मीदवार ज़्यादातर कश्मीर में रहते हैं और इसीलिए उन्होंने अनुसूचित जनजाति(1 और 2) कैटेगरी को नहीं छुआ है, जो जम्मू इलाके में ज़्यादा हैं.
अभी, सरकार पर दबाव बढ़ रहा है क्योंकि ओपन मेरिट के उम्मीदवार 28 दिसंबर से रिजर्वेशन रिपोर्ट में देरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू करने की योजना बना रहे हैं. ओपन मेरिट के उम्मीदवारों को नेतृत्व कर रहे साहिल अहमद पारे ने कहा कि यह विरोध प्रदर्शन सरकार द्वारा रिजर्वेशन को रैशनलाइज करने में की जा रही देरी के खिलाफ है.
उन्होंने कहा, "हमने रविवार को श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है।" शुरू में, उन्होंने रिजर्वेशन पॉलिसी को सामने लाने के लिए 20 दिसंबर का अल्टीमेटम दिया था. "लेकिन मौसम की वजह से इसमें देरी हो गई. अब हम सरकार पर इस पर पारदर्शिता लाने के लिए दबाव डालने के लिए इकट्ठा होंगे."
शुरुआती प्लान से पता चलता है कि यह प्रदर्शन पिछले मार्च की तरह ही प्लान किया गया है, जब OM के उम्मीदवारों ने पिछले साल श्रीनगर में गुपकार रोड पर मुख्यमंत्री के घर तक मार्च किया था. पारे ने कहा, "लेकिन इस बार हम प्रदर्शन को गुपकार के आसपास के एक पार्क तक ही सीमित रख सकते हैं और वहीं रहेंगे."
वहीं, सांसद आगा रूहुल्लाह मेहदी ने सरकार से आरक्षण के मुद्दे को हल करने के लिए उठाए गए कदमों और फैसलों के बारे में छात्रों से बात करने की अपील की. उन्होंने एक्स पर ट्वीट किया, “अगर शनिवार तक ऐसा नहीं होता है, तो मैं हमारे युवाओं और स्टूडेंट्स को बेसहारा नहीं छोड़ूंगा. मैं उनके साथ चलूंगा और आने वाले रविवार को उसी जगह पर बैठूंगा जैसा हमने पिछले साल 23 दिसंबर को किया था ताकि उनकी बात सुनी जा सके."
ये भी पढ़ें: सावधान! नाबालिग बच्चे चला रहे हैं कार...469 लाइसेंस सस्पेंड, 419 कैंसिल, ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले टारगेट पर