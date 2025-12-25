ETV Bharat / bharat

‘ओपन मेरिट’ को मायूसी? जम्मू कश्मीर में नौकरी के लिए भर्ती अभियान ने राहत के बजाय भड़काया गुस्सा

पिछले साल श्रीनगर में CM आवास के बाहर ओपन मेरिट प्रोटेस्ट (फाइल फोटो) ( ETV Bharat )

By Moazum Mohammad 6 Min Read

श्रीनगर: उमर अब्दुल्ला के जम्मू-कश्मीर की कमान संभालने के एक साल बाद सरकार की 'फास्ट ट्रैक' भर्ती की योजना से जम्मू-कश्मीर में हलचल मच गई है. देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर वाले इलाके के बावजूद, भर्ती अभियान ने राहत के बजाय गुस्सा भड़काया है. ताजा मामला जम्मू और कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड (JKSSB) का ऐड है, जो नॉन-गजटेड पोस्ट भरने के लिए भर्ती बोर्ड है. इसमें होम डिपार्टमेंट में 1800 से ज्यादा कांस्टेबल की पोस्ट भरने के लिए आवेदन मंगाए गए हैं. जम्मू में 934 और कश्मीर डिवीजन में 881 पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट हैं. ओपन मेरिट कैंडिडेट्स, जो जम्मू और कश्मीर की आबादी का 70 परसेंट हिस्सा हैं. उनके लिए इस कदम से नौकरी पाने के नए मौकों पर खुश होने के बजाय निराशा हुई है. साहिल अहमद पारे 2024 से नौकरी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जब चुनी हुई सरकार ने फास्ट ट्रैक भर्ती की घोषणा की थी. उन्होंने इस साल फाइनेंस डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट में एक पोस्ट के साथ दो पोस्ट के लिए अप्लाई किया था. उम्मीद है कि वह कांस्टेबल पोस्ट के लिए भी अप्लाई करेंगे. लेकिन उन्हें शक है कि वह परीक्षा पास कर पाएंगे. क्योंकि इन पोस्ट के लिए ओपन मेरिट कोटा लिमिटेड है और आवेदक बहुत ज्यादा हैं. उन्होंने ईटीवी भारत से कहा कि, सरकार को पोस्ट का विज्ञापन देने से पहले आरक्षण में बदलाव करना चाहिए था, ताकि सबसे ज्यादा ओपन मेरिट आबादी को नौकरी के ज्यादा मौके मिल सके. पिछले दो महीनों में, जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन (JKPSC) और SSRB ने सरकारी सेक्टर में स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए 3 हजार से ज्यादा वैकेंसी निकालीं. हालांकि, इनमें से लगभग 70 परसेंट पोस्ट कोटा कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश की कुल आबादी का 30 परसेंट हैं. इसका एक उदाहरण JKPSC का डॉक्टरों 'मेडिकल ऑफिसर' की सीधी भर्ती है, ताकि हेल्थकेयर सुविधाओं को मजबूत किया जा सके. वह इसलिए क्योंकि हेल्थ सेक्टर में 16 हजार वैकेंसी हैं. हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन में डॉक्टरों की 480 वैकेंसी में से, सिर्फ 192 पोस्ट ओपन मेरिट (OM) के लिए हैं, जबकि बाकी 288 रिजर्व कैटेगरी में आती हैं. इसमें अनुसुचित जाति (SC) के लिए 38 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति-1 (ST-1)/ अनुसूचित जनजाति-2 (ST-2) में से हर एक के लिए 48 पोस्ट, पिछड़े इलाकों के निवासियों (RBA) के लिए 48 पोस्ट, अन्य पिछड़े वर्गों (OBC) के लिए 39 पोस्ट, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए 48 पोस्ट, और ALC/IB कैटेगरी के लिए 19 पोस्ट शामिल हैं. ओपन मेरिट (ओएम) और कोटा के बीच यह 'असमानता' तब से हुई है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2024 में आरक्षित ग्रुप को शामिल करने के लिए कोटा बढ़ाया था. नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने 2024 के जम्मू कश्मीर विधानसभा में अपने चुनावी वादे के बाद 3 दिसंबर को आरक्षण नीति को 'तर्कसंगत' बनाने के लिए एक मंत्री पैनल की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है.