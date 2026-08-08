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'फरक्का जल संधि का रिनुअल न हो..' जेडीयू ने केंद्र सरकार से की मांग, संजय झा बोले- 'पहले तय हो बिहार का हक'

बिहार का तर्क-'सिर्फ पानी बांटना समाधान नहीं' : बिहार की चिंता केवल इस बात को लेकर नहीं है कि पानी का कितना हिस्सा किस देश को मिलेगा. राज्य का सवाल गंगा की पूरी जल-व्यवस्था को लेकर है. बिहार में गंगा के साथ उसकी सहायक नदियों, बाढ़, भूजल, गाद और कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव को भी नई जल नीति में शामिल करने की मांग उठ रही है.

संधि में पानी बांटने का क्या है फॉर्मूला? : 1996 की संधि में फरक्का पर गंगा के उपलब्ध प्रवाह के आधार पर भारत और बांग्लादेश के बीच पानी के बंटवारे का प्रावधान किया गया. अलग-अलग जल प्रवाह की स्थिति में दोनों देशों के हिस्से तय किए गए हैं. संधि का उद्देश्य सूखे मौसम में उपलब्ध पानी को निर्धारित व्यवस्था के तहत बांटना था, ताकि दोनों देशों की जरूरतों को संतुलित किया जा सके.

35 साल तक चला गंगा जल का विवाद : भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा के पानी को लेकर विवाद कई दशकों तक चला. फरक्का बैराज के निर्माण के बाद यह मुद्दा और संवेदनशील हो गया. दोनों देशों के बीच बातचीत, अंतरिम व्यवस्थाओं और कई दौर के प्रयासों के बाद 12 दिसंबर 1996 को गंगा जल बंटवारे पर 30 साल की संधि हुई. अब दिसंबर 2026 में इसकी अवधि पूरी होने के कारण एक बार फिर पुराने समझौते की समीक्षा का समय आ गया है.

गंगा की धारा फरक्का पर बदलती है रास्ता : भारत में गंगा आगे बढ़ते हुए फरक्का के पास एक हिस्से में विभाजित होती है. बैराज से पानी का एक हिस्सा फीडर नहर के जरिए भागीरथी-हुगली प्रणाली की ओर भेजा जाता है, जबकि मुख्य धारा आगे बांग्लादेश में प्रवेश करती है. बांग्लादेश में गंगा की मुख्य धारा को पद्मा के नाम से जाना जाता है. आगे यह जमुना और फिर मेघना नदी से मिलकर बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ती है.

फरक्का बैराज आखिर बनाया क्यों गया था? : फरक्का बैराज का निर्माण गंगा के पानी के एक हिस्से को भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली की ओर मोड़ने के उद्देश्य से किया गया था. इसका प्रमुख मकसद हुगली नदी में पर्याप्त जल प्रवाह बनाए रखना और कोलकाता बंदरगाह में जमा गाद को नियंत्रित कर नौवहन को बेहतर बनाए रखना था. 1975 में फरक्का बैराज से पानी मोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई और इसके बाद भारत-बांग्लादेश के बीच गंगा जल बंटवारा एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बन गया.

बिहार को अलग रखकर हुआ था समझौता अब असर की बात : बिहार सरकार और जेडीयू नेताओं का कहना है कि 1996 में भारत-बांग्लादेश गंगा जल समझौते के समय बिहार को निर्णय प्रक्रिया में पर्याप्त भूमिका नहीं मिली. राज्य का तर्क है कि फरक्का बैराज और जल प्रवाह के मौजूदा प्रबंधन का असर बिहार की नदियों, बाढ़ और जल संसाधनों पर पड़ा है. अब जब संधि के नवीनीकरण का समय आया है, बिहार अपने हितों को नई व्यवस्था में शामिल कराने की मांग कर रहा है.

''फरक्का जल संधि का नवीकरण नहीं हो. भारत और बांग्लादेश के बीच दिसंबर 1996 में हुई इस जल संधि की अवधि दिसंबर 2026 में समाप्त हो रही है.1 हमारी पार्टी जेडीयू का शुरू से मानना है कि मौजूदा स्वरूप में यह जल संधि न तो देश के हित में है और न ही बिहार के हित में. हमने राज्यसभा में विशेष उल्लेख के तहत केंद्र सरकार से मांग की है कि इस संधि का नवीकरण नहीं किया जाए.'' - संजय झा, राज्यसभा सदस्य एवं जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष

संजय झा ने राज्यसभा में उठाई आवाज : जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने फरक्का जलसंधि के मौजूदा स्वरूप को लेकर चिंता जताई है. उन्होंने केंद्र से अपील की कि संधि को आगे बढ़ाने से पहले बिहार समेत गंगा बेसिन पर निर्भर राज्यों की भविष्य की जल जरूरतों का वैज्ञानिक आकलन कराया जाए. उनका तर्क है कि 2050 तक बिहार की पानी की जरूरत काफी बढ़ने वाली है, इसलिए पुरानी परिस्थितियों के आधार पर नई जल व्यवस्था तय करना उचित नहीं होगा.

दिसंबर में खत्म हो रही फरक्का जल संधि : भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल बंटवारे को लेकर 1996 में हुई फरक्का जलसंधि की 30 साल की अवधि दिसंबर 2026 में पूरी होने जा रही है. संधि के नवीनीकरण को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है. इसी बीच बिहार की ओर से यह सवाल उठाया गया है कि नई व्यवस्था तय करते समय राज्य की जल जरूरतों और यहां की भौगोलिक परिस्थितियों को कितना महत्व दिया जाएगा.

पटना : फरक्का नदी पर बराज बनने और अंतरराष्ट्रीय जलसंधि से बिहार के नदियों पर व्यापक प्रभाव पड़ा है. बिहार लगातार जहां बाढ़ की त्रासदी झेल रहा है, वहीं नदियों के अस्तित्व पर भी खतरा उत्पन्न हो गया है. फरक्का जलसंधि ने बिहार के कृषि व्यवस्था को भी प्रभावित किया है. नीतीश कुमार के बाद राज्यसभा सांसद संजय झा ने भी फरक्का जलसंधि को आगे बढ़ाए जाने को लेकर चिंता व्यक्त की है.

बाढ़ के साथ गाद बनी बड़ी चुनौती : विशेषज्ञों का कहना है कि बिहार में गंगा और उसकी सहायक नदियों के साथ गाद यानी सिल्ट का सवाल बेहद महत्वपूर्ण है. हिमालयी और नेपाल क्षेत्र से भारी मात्रा में पानी और तलछट आने के कारण बरसात के मौसम में नदी तंत्र पर दबाव बढ़ जाता है. गाद के जमाव से नदी की जलधारण क्षमता प्रभावित हो सकती है और कई जगह नदी का प्रवाह तथा धारा बदलने की स्थिति पैदा हो सकती है.

फरक्का से जुड़ी बिहार की सबसे बड़ी चिंता क्या है? : बिहार में यह चिंता लंबे समय से व्यक्त की जाती रही है कि फरक्का क्षेत्र में नदी के प्रवाह और गाद की समस्या का असर राज्य की बाढ़ की स्थिति पर पड़ता है. बरसात के समय जब नेपाल और उत्तर बिहार की नदियों में पानी बढ़ता है, तब गंगा का जलस्तर भी बढ़ता है. ऐसे में नदी में जमा गाद और जल निकासी की क्षमता बाढ़ के जोखिम को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल हो सकती है.

छोटी नदियों के अस्तित्व पर भी सवाल : विशेषज्ञ महेंद्र यादव का कहना है कि लगातार गाद जमा होने से सिर्फ गंगा ही प्रभावित नहीं होती, बल्कि उसकी सहायक और छोटी नदियों की प्राकृतिक प्रवाह प्रणाली पर भी असर पड़ता है. उनका दावा है कि कई जगह नदियों की धारा बदलने और जल निकासी प्रभावित होने से बाढ़ की समस्या गंभीर होती है. उनके मुताबिक इसका असर नदी से जुड़ी जैव विविधता और कृषि व्यवस्था पर भी पड़ रहा है.

कृषि पर भी पड़ सकता है असर : बिहार की अर्थव्यवस्था में कृषि की बड़ी भूमिका है और खेती का सीधा संबंध नदी तथा भूजल से है. अगर नदी का प्राकृतिक प्रवाह प्रभावित होता है, गाद बढ़ती है या भूजल स्तर में गिरावट आती है, तो इसका असर सिंचाई व्यवस्था पर भी पड़ सकता है. यही वजह है कि बिहार नई गंगा जल व्यवस्था में कृषि और राज्य की दीर्घकालिक जल सुरक्षा को भी शामिल करने की मांग कर रहा है.

2050 की जरूरत का अभी से आकलन क्यों? : संजय झा ने बिहार की 2050 तक की जल जरूरतों का वैज्ञानिक आकलन कराने की मांग की है. उनके मुताबिक आबादी, शहरीकरण, कृषि, उद्योग और बदलते मौसम के साथ पानी की मांग बढ़ेगी. इसलिए भविष्य की जरूरतों का अनुमान लगाए बिना 2026 में कोई ऐसा समझौता करना उचित नहीं होगा, जिसका असर आने वाले कई दशकों तक रहे.

भूजल संकट भी बिहार की चिंता : बिहार के दक्षिणी हिस्सों में भूजल स्तर में गिरावट को लेकर भी चिंता जताई जाती रही है. ऐसे में राज्य के लिए नदी और भूजल दोनों को एक साथ देखकर जल प्रबंधन की रणनीति बनाना जरूरी है. बिहार का तर्क है कि नई गंगा जल व्यवस्था में सिर्फ अंतरराष्ट्रीय जल बंटवारे को नहीं, बल्कि पूरे गंगा बेसिन की जल सुरक्षा को ध्यान में रखा जाना चाहिए.

गाद प्रबंधन की राष्ट्रीय नीति की मांग : बिहार की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर गाद प्रबंधन नीति की जरूरत भी बताई जाती रही है. विशेषज्ञों का मानना है कि गंगा और उसकी सहायक नदियों में जमा होने वाली गाद का वैज्ञानिक अध्ययन, उसके प्रवाह और नदी की क्षमता पर प्रभाव का आकलन तथा उसके प्रबंधन के लिए एक समग्र नीति जरूरी है.

नीतीश कुमार भी उठा चुके हैं मुद्दा : फरक्का और गंगा जल प्रबंधन को लेकर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी समय-समय पर चिंता व्यक्त करते रहे हैं. अब संजय झा के जरिए राज्यसभा में यह मुद्दा उठने से एक बार फिर बिहार की जल सुरक्षा और गंगा के प्रबंधन का सवाल राष्ट्रीय बहस के केंद्र में आया है.

नई संधि में सिर्फ 1996 का फॉर्मूला काफी होगा? : अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि दिसंबर 2026 के बाद भारत-बांग्लादेश के बीच गंगा जल व्यवस्था कैसी होगी. करीब तीन दशक पुराने समझौते के समय जलवायु परिवर्तन, बढ़ती आबादी, भूजल संकट और नदी के बदलते व्यवहार जैसी चुनौतियां आज की तुलना में इतनी प्रमुख नहीं थीं. इसलिए नई व्यवस्था में इन बदली हुई परिस्थितियों को शामिल करने की मांग उठ रही है.

जलवायु परिवर्तन ने बढ़ाई चुनौती : बदलते मौसम के कारण कहीं अत्यधिक बारिश तो कहीं लंबे सूखे की स्थिति देखने को मिल रही है. ऐसे में गंगा जैसी अंतरराष्ट्रीय नदी के जल बंटवारे को केवल पुराने औसत प्रवाह के आधार पर देखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है. भविष्य की संधि में बदलते जल प्रवाह, बाढ़, सूखे, गाद और पर्यावरणीय जरूरतों को भी जगह देने की जरूरत महसूस की जा रही है.

बिहार चाहता है- पहले अपना वैज्ञानिक आकलन : बिहार की मौजूदा मांग का सबसे अहम हिस्सा यही है कि नई संधि पर अंतिम निर्णय से पहले राज्य की जल जरूरतों का वैज्ञानिक अध्ययन हो. इसके साथ गंगा बेसिन के दूसरे राज्यों की जरूरतों, पर्यावरणीय प्रभाव और भविष्य के जल संकट को भी देखा जाए. तभी ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है, जो भारत-बांग्लादेश के संबंधों के साथ बिहार की जल सुरक्षा का भी संतुलन बनाए रखे.

दिसंबर 2026 सिर्फ संधि की तारीख नहीं : दिसंबर 2026 में गंगा जल संधि की अवधि खत्म होना सिर्फ एक पुराने समझौते के नवीनीकरण का सवाल नहीं है. यह भारत और बांग्लादेश के बीच जल कूटनीति के साथ-साथ बिहार की बाढ़, कृषि, भूजल, नदी और पर्यावरण से जुड़ा मुद्दा भी है. इसलिए आने वाली बातचीत में बिहार की आवाज कितनी मजबूती से शामिल होती है, यह राज्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा.

सहमति भी और बिहार का हित भी : भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल बंटवारे पर नई व्यवस्था दोनों देशों के लिए जरूरी है. लेकिन बिहार चाहता है कि इस प्रक्रिया में राज्य की समस्याओं को नजरअंदाज न किया जाए. बाढ़ से लेकर गाद और भूजल तक, गंगा से जुड़े हर पहलू को वैज्ञानिक आधार पर समझकर ही नई व्यवस्था तैयार की जाए. आखिर गंगा सिर्फ दो देशों के बीच बांटने वाला पानी नहीं है- यह बिहार की खेती, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और करोड़ों लोगों के जीवन से जुड़ी नदी है.

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