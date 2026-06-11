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फारूक अब्दुल्ला ने PoK में अशांति की संयुक्त राष्ट्र से जांच की मांग की

नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ( ANI )

By Moazum Mohammad 3 Min Read

श्रीनगर: नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (POK) में अशांति की जांच के लिए अपनी टीम भेजने का आग्रह किया, जिसमें कम से कम 20 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हो गए. उन्होंने कहा, "राज्य में मुश्किल हालात हैं और (जम्मू-कश्मीर का) जो हिस्सा पाकिस्तानियों के पास है, वह आज ज़ुल्म झेल रहा है." उन्होंने कहा, "कई लोग शहीद हुए हैं. पूरी जानकारी अभी पता नहीं है." उन्होंने संयुक्त राष्ट्र पैनल से अपील की कि वह अपनी टीम भेजकर स्थिति की सीधी रिपोर्ट ले. जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे दुनिया को यह देखने का मौका मिलेगा कि पीओके में लोग किस तरह का जुल्म झेल रहे हैं. अब्दुल्ला ने कहा, "इसकी (स्थिति की) जांच होनी चाहिए और वहां के लोगों को हो रही मुश्किलों का समाधान किया जाना चाहिए." पीओके के कई हिस्सों में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई में 20 से अधिक लोग मारे गए हैं. अधिकारियों द्वारा जम्मू कश्मीर संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी (JAAC) पर बैन लगाए जाने के बाद से पीओके गुस्से में है. इस इलाके में आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध-प्रदर्शन करने वाले व्यापारियों और सिविल सोसाइटी के संगठनों वाले संगठन को पिछले हफ़्ते आतंकवाद विरोधी एक्ट 2014 के तहत बैन कर दिया गया था. बता दें कि हिंसा तब शुरू हुई जब पीओके सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि पाकिस्तान में रहने वाले कश्मीरी शरणार्थियों के लिए रिजर्व 12 विधायी सीटें संवैधानिक रूप से संरक्षित हैं और संवैधानिक संशोधन के बिना उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता.