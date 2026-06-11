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फारूक अब्दुल्ला ने PoK में अशांति की संयुक्त राष्ट्र से जांच की मांग की

एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला ने पीओके में अशांति की जांच संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग से करने की मांग की है.

National Conference President Farooq Abdullah
नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला (ANI)
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By Moazum Mohammad

Published : June 11, 2026 at 3:01 PM IST

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श्रीनगर: नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (POK) में अशांति की जांच के लिए अपनी टीम भेजने का आग्रह किया, जिसमें कम से कम 20 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हो गए.

उन्होंने कहा, "राज्य में मुश्किल हालात हैं और (जम्मू-कश्मीर का) जो हिस्सा पाकिस्तानियों के पास है, वह आज ज़ुल्म झेल रहा है." उन्होंने कहा, "कई लोग शहीद हुए हैं. पूरी जानकारी अभी पता नहीं है." उन्होंने संयुक्त राष्ट्र पैनल से अपील की कि वह अपनी टीम भेजकर स्थिति की सीधी रिपोर्ट ले.

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे दुनिया को यह देखने का मौका मिलेगा कि पीओके में लोग किस तरह का जुल्म झेल रहे हैं. अब्दुल्ला ने कहा, "इसकी (स्थिति की) जांच होनी चाहिए और वहां के लोगों को हो रही मुश्किलों का समाधान किया जाना चाहिए."

पीओके के कई हिस्सों में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई में 20 से अधिक लोग मारे गए हैं. अधिकारियों द्वारा जम्मू कश्मीर संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी (JAAC) पर बैन लगाए जाने के बाद से पीओके गुस्से में है.

इस इलाके में आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध-प्रदर्शन करने वाले व्यापारियों और सिविल सोसाइटी के संगठनों वाले संगठन को पिछले हफ़्ते आतंकवाद विरोधी एक्ट 2014 के तहत बैन कर दिया गया था.

बता दें कि हिंसा तब शुरू हुई जब पीओके सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि पाकिस्तान में रहने वाले कश्मीरी शरणार्थियों के लिए रिजर्व 12 विधायी सीटें संवैधानिक रूप से संरक्षित हैं और संवैधानिक संशोधन के बिना उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता.

भारत ने पीओके में लोगों के खिलाफ बर्बरता के लिए इस्लामाबाद की कड़ी आलोचना की और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से उस देश को उसके गलत कामों के लिए जिम्मेदार ठहराने की अपील की. हालांकि, अब्दुल्ला ने भारत सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें उन शर्तों को फिर से लाना चाहिए जिनके तहत जम्मू और कश्मीर भारत के संघ में शामिल हुआ था और लोगों का सम्मान वापस लाना चाहिए.

जम्मू और कश्मीर में राजनीतिक स्थिति स्थिर नहीं है. यह तब स्थिर होगी जब उन्हें (GoI) एहसास होगा कि हम इंसान हैं. उन्होंने कहा, "हम शर्तों पर भारत में शामिल हुए हैं और उन शर्तों को फिर से लागू किया जाना चाहिए और अस्थिरता के लिए नई दिल्ली को दोषी ठहराया."

नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष के अनुसार, उमर अब्दुल्ला की सरकार मुश्किलों का सामना कर रही है क्योंकि ज़्यादातर पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के पास हैं. अब्दुल्ला ने कहा, "उनके पास वे शक्तियां नहीं होनी चाहिए. वह दिल्ली से सिर्फ एक नॉमिनी हैं. चुनी हुई सरकार के पास शक्तियां होनी चाहिए, एलजी के पास नहीं."

वरिष्ठ नेता ने दोहराया कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक संसद के मानसून सत्र के पहले दिन नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेंगे, लेकिन राजनीतिक पार्टियों को न्योता नहीं भेजेंगे. अब्दुल्ला ने कहा, "हम जा रहे हैं और जिन्हें आना है, वे आएं. हम विरोध में शामिल होने के लिए (राजनीतिक पार्टियों) के सामने भीख नहीं मांगेंगे."

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