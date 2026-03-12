ETV Bharat / bharat

'देश में नफरत बढ़ने की वजह से हत्या की कोशिश हुई', जानलेवा हमले के बाद फारूक अब्दुल्ला का फूटा गुस्सा

पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला गुरुवार, 12 मार्च को जम्मू में अपने घर पर. बुधवार रात जम्मू में एक शादी के फंक्शन के दौरान एक बंदूकधारी ने फारूक अब्दुल्ला पर गोली चलाई, जिसमें वे बाल-बाल बच गए. ( IANS )