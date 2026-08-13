'सिर्फ कश्मीरी पंडितों को ही क्यों मिल रही धमकी?', फारूक अब्दुल्ला बोले- 'दाल में कुछ काला है...'
नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने घाटी में कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को मिल रही ऑनलाइन धमकियों पर सवाल उठाए हैं.
Published : August 13, 2026 at 8:55 PM IST
श्रीनगरः नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने गुरुवार को घाटी में केवल कश्मीरी पंडित सरकारी कर्मचारियों को ही चुनिंदा तरीके से धमकियां मिलने पर सवाल उठाए. उन्होंने गृह मंत्रालय से इस मामले में हस्तक्षेप करके जांच कराने की मांग की. अब्दुल्ला ने पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले की भी निंदा की और इसे सुरक्षा में एक बड़ी चूक बताया.
उन्होंने कहा- "मुझे आश्चर्य है कि केवल उन्हें ही धमकी क्यों मिली है. यह धमकी कहां से आई है? यहां रहने वाले सिर्फ कश्मीरी पंडित ही नहीं हैं, दूसरे लोग भी यहां हैं. हिंदू सरकारी अधिकारी और हर तरह की राजनीतिक पार्टियों के नेता यहां हैं. उन्हें धमकी क्यों नहीं मिली? सिर्फ उन्हें (पंडितों) ही धमकी क्यों मिली?"
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की मौजूदगी में उन्होंने कहा, "यह (सुरक्षा) उपराज्यपाल के पास है. गृह मंत्रालय को इस पर ध्यान देना चाहिए और सोशल मीडिया का उपयोग करके इसके पीछे के लोगों का पता लगाना चाहिए. यहां कुछ 'दाल में काला' है और मुझे लगता है कि इसकी जांच होनी चाहिए." दोनों नेताओं ने श्रीनगर में मीडियाकर्मियों के एक चुनिंदा समूह को आमंत्रित कर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया.
ETV भारत की रिपोर्ट के मुताबिक, माइनॉरिटी कर्मचारियों को सिक्योरिटी खतरों के चलते 15 अगस्त तक घर से काम करने को कहा गया है. कश्मीरी पंडितों की तरफ से फ्लैग की गई ऑनलाइन धमकियों में कथित तौर पर KP कर्मचारियों के नाम थे. माना जा रहा है कि यह धमकी लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के शैडो संगठन यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल ने जारी की है. ऑनलाइन सर्कुलेट किए गए धमकी भरे पोस्टरों में KP कर्मचारियों की लिस्ट के साथ-साथ फोन नंबर समेत कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स भी थीं.
अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीरी पंडितों के लिए PM पैकेज कश्मीरी पंडितों की वापसी और पुनर्वास के लिए था, न कि उन्हें कॉलोनियों या ट्रांजिट कैंपों में डालने के लिए. उन्होंने कहा- "वे (KPs) हर जगह समस्याओं का सामना कर रहे हैं. उनसे किए गए वादों का क्या हुआ. सरकार ने कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए क्या किया है. घाटी में उनके पुनर्वास और रोजगार की पॉलिसी PM मनमोहन सिंह ने शुरू की थी, तब उमर अब्दुल्ला J&K सरकार चला रहे थे."
फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीरी पंडितों को ट्रांजिट कैंपों में बसाना अच्छा नहीं है. उन्हें लोगों के बीच रहना होगा. कश्मीरी मुसलमान कभी उनके खिलाफ नहीं थे.
'कॉकरोच जनता पार्टी' से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए, उन्होंने देश में अत्याचारों और त्रासदियों के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए उन्हें श्रेय दिया. पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने कहा, "संविधान का पालन नहीं किया जा रहा है और यह अच्छी बात है कि उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई है. मुझे उम्मीद है कि सरकार जागेगी और यह समझेगी कि संविधान ही सर्वोच्च है. राज्यों से मिलकर यह देश बनता है और यदि आप उनके अधिकारों को छीनकर उन्हें एक ही जगह पर केंद्रित कर देंगे, तो यह काम नहीं करेगा. इससे यह देश मजबूत नहीं होने वाला है."
अब्दुल्ला ने पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले की भी निंदा की और इसे सुरक्षा में एक बड़ी चूक बताया. उन्होंने कहा, "मेरा मानना है कि इसमें सुरक्षा की भी लापरवाही रही है. लोगों और सरकारों को यह याद रखना चाहिए कि उन पर पहले भी हमला हो चुका है और हम यह नहीं कह सकते कि भविष्य में दूसरा हमला नहीं होगा."
शिरोमणि अकाली दल (SAD) के प्रमुख बादल पर महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में हमला किया गया था. अब्दुल्ला ने कहा कि केंद्र सरकार को इस हमले का संज्ञान लेना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसे हमलों को रोका जा सके. अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि संसद को कमजोर कर दिया गया है और जनता से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों और सवालों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है.
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