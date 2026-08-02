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फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद खत्म होने के केंद्र के दावों पर सवाल उठाए

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने रविवार को घाटी में हुए हालिया आतंकी हमलों पर हैरानी जताई, जिसमें दो प्रवासी मजदूर और एक पुलिसकर्मी मारे गए. उन्होंने कहा कि "आतंकवाद के खत्म होने" के दावे हालात के उलट हैं.

अब्दुल्ला ने अनंतनाग में पार्टी के कार्यकर्ता की शोक सभा के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हमें बताएं कि ये हत्यारे कौन हैं. आप कहते हैं कि आतंकवाद खत्म हो गया है. तो फिर ये हत्यारे कौन हैं? उन्हें सामने लाएं. हम देखेंगे, दुनिया देखेगी."

फारूक अब्दुल्ला का यह दक्षिण कश्मीर में हाल ही में हुए दो हमलों के बाद आया. शुक्रवार को, आतंकवादियों ने कुलगाम जिले के केल्लम गांव में एक ईंट भट्टे पर काम करने वाले छत्तीसगढ़ के दो मजदूरों की हत्या कर दी थी. इससे पहले, बडगाम जिले के बीरवाह के रहने वाले पुलिसकर्मी आशिक हुसैन कुरैशी की 22 जुलाई को अमरनाथ यात्रा ड्यूटी के दौरान अनंतनाग के लालचौक बाजार में हत्या कर दी गई थी.

अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के प्रशासन पर निशाना साधते हुए सवाल किया, "यहां लोग मारे जा रहे हैं, और आप कहते हैं कि आतंकवादियों ने ऐसा किया. अगर बॉर्डर पूरी तरह से नियंत्रण में हैं, तो ये आतंकवादी कहां से आ रहे हैं? ये हत्यारे कौन हैं."

जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा-व्यवस्था केंद्र सरकार और उपराज्यपाल प्रशासन दोनों के अधिकार क्षेत्र में आती है.

22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के बैसरन टूरिस्ट स्पॉट पर हुए हमले के एक साल बाद ये लक्षित हमले हुए हैं. पहलगाम में आतंकवादियों ने 25 पर्यटकों और एक स्थानीय नागरिक की हत्या कर दी थी. पिछले महीने अनंतनाग में पुलिस वाले पर हुए हमले के जवाब में, पुलिस ने कश्मीर घाटी में 2,500 से अधिक लोगों को पकड़ा.