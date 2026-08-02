फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद खत्म होने के केंद्र के दावों पर सवाल उठाए
नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने हाल की हत्याओं के बाद जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद खत्म होने के दावों पर सवाल उठाए.
Published : August 2, 2026 at 7:20 PM IST
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने रविवार को घाटी में हुए हालिया आतंकी हमलों पर हैरानी जताई, जिसमें दो प्रवासी मजदूर और एक पुलिसकर्मी मारे गए. उन्होंने कहा कि "आतंकवाद के खत्म होने" के दावे हालात के उलट हैं.
अब्दुल्ला ने अनंतनाग में पार्टी के कार्यकर्ता की शोक सभा के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हमें बताएं कि ये हत्यारे कौन हैं. आप कहते हैं कि आतंकवाद खत्म हो गया है. तो फिर ये हत्यारे कौन हैं? उन्हें सामने लाएं. हम देखेंगे, दुनिया देखेगी."
फारूक अब्दुल्ला का यह दक्षिण कश्मीर में हाल ही में हुए दो हमलों के बाद आया. शुक्रवार को, आतंकवादियों ने कुलगाम जिले के केल्लम गांव में एक ईंट भट्टे पर काम करने वाले छत्तीसगढ़ के दो मजदूरों की हत्या कर दी थी. इससे पहले, बडगाम जिले के बीरवाह के रहने वाले पुलिसकर्मी आशिक हुसैन कुरैशी की 22 जुलाई को अमरनाथ यात्रा ड्यूटी के दौरान अनंतनाग के लालचौक बाजार में हत्या कर दी गई थी.
अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के प्रशासन पर निशाना साधते हुए सवाल किया, "यहां लोग मारे जा रहे हैं, और आप कहते हैं कि आतंकवादियों ने ऐसा किया. अगर बॉर्डर पूरी तरह से नियंत्रण में हैं, तो ये आतंकवादी कहां से आ रहे हैं? ये हत्यारे कौन हैं."
जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा-व्यवस्था केंद्र सरकार और उपराज्यपाल प्रशासन दोनों के अधिकार क्षेत्र में आती है.
22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के बैसरन टूरिस्ट स्पॉट पर हुए हमले के एक साल बाद ये लक्षित हमले हुए हैं. पहलगाम में आतंकवादियों ने 25 पर्यटकों और एक स्थानीय नागरिक की हत्या कर दी थी. पिछले महीने अनंतनाग में पुलिस वाले पर हुए हमले के जवाब में, पुलिस ने कश्मीर घाटी में 2,500 से अधिक लोगों को पकड़ा.
जब उनसे पूछा गया कि 2019 के बाद हालात कितने बदले हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने सवाल किया, "क्या आतंकवाद सच में खत्म हो गया है, जैसा कि वे दुनिया के सामने दावा करते हैं?"
सत्ताधारी पार्टी के अध्यक्ष अब्दुल्ला ने राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग दोहराई. उन्होंने कहा, "हम राज्य का दर्जा मांग रहे हैं. आप हमें यह क्यों नहीं दे रहे हैं."
पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) की स्थिति पर अब्दुल्ला ने संयुक्त राष्ट्र और भारत की चुप्पी पर खेद जताया. उन्होंने कहा, "वे भी हमारे भाई हैं. अगर उन पर जुल्म हो रहा है, तो UN मानवाधिकार को आकर उनकी हालत देखनी चाहिए. लेकिन हर जगह चुप्पी है. यहां तक कि हमारा देश जो हमें अपना हिस्सा कहता है, वह भी चुप है."
सेब की तैयार फसल के मौसम के बीच जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे के बंद होने के बारे में पूछे जाने पर अब्दुल्ला ने कहा कि हाईवे भी खुल जाएगा. उन्होंने कहा, "चिंता मत करो. हमें धैर्य रखना चाहिए."
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