'महाराजा हरि सिंह आजाद जम्मू-कश्मीर चाहते थे', अनुच्छेद 370 के फैसले पर फारूक अब्दुल्ला ने जताई कड़ी नाराजगी
नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बडगाम में एक जनसभा के दौरान अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत बताया
Published : October 19, 2026 at 7:12 PM IST
श्रीनगर: नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने सोमवार को कहा कि अंतिम डोगरा शासक कभी भी भारत या पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहते थे. वे एक "स्वतंत्र" जम्मू-कश्मीर की कल्पना करते थे. इसके साथ ही फारूक अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 को हटाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को "गलत" करार दिया.
बडगाम के बीरवाह निर्वाचन क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए, पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि "सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत था. सुप्रीम कोर्ट पहले ही अनुच्छेद 370 को स्थायी घोषित कर चुका था और कह चुका था कि इसे निरस्त नहीं किया जा सकता." इसके साथ ही उन्होंने लोगों से धैर्य बनाए रखने का आग्रह किया. उनके साथ पार्टी के कश्मीर प्रमुख शौकत अहमद मीर और बीरवाह के विधायक डॉ. शफी अहमद वानी भी मौजूद थे.
1970 के दशक में जेल से रिहा होने के बाद श्रीनगर के क्लॉक टॉवर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक और अपने पिता शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के ऐतिहासिक भाषण का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 1947 में पाकिस्तान से घाटी में कबाइलियों के आने के कारण महाराजा हरि सिंह की योजनाएं पटरी से उतर गईं.
उन्होंने कहा, "महाराजा हरि सिंह एक स्वतंत्र देश चाहते थे जिसमें हम आगे बढ़ने के लिए प्रगति करते. लेकिन अल्लाह को यह मंजूर नहीं था, और हमें कठिन समय झेलना पड़ा. "
फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला की सरकार तलवार की धार पर चल रही है, क्योंकि केंद्र सरकार दो साल पहले हुए विधानसभा चुनावों के बाद से राज्य का दर्जा वापस देने के वादे से पीछे हट गई है.
अब्दुल्ला ने कहा, "केंद्र सरकार ने पहले परिसीमन कराया और उस प्रक्रिया में हेरफेर किया. अनंतनाग लोकसभा सीट, जो एक पहाड़ से विभाजित है, उसे पुंछ के साथ जोड़ दिया गया ताकि उन्हें वह सीट जीतने में मदद मिल सके. उन्होंने जम्मू में छह अतिरिक्त सीटें दीं ताकि वे सीटें जीत सकें और कश्मीर को केवल एक सीट मिली. यह उनका न्याय करने का तरीका है."
उन्होंने आगे कहा, "उत्पीड़न करने वाले साम्राज्य और राजपाठ खत्म हो गए. कहां है कांग्रेस जो कहती थी कि हमारे ऊपर से सूरज कभी नहीं डूबेगा, आज वह एक इतिहास बन गई है. उत्पीड़न लंबे समय तक नहीं रहता और जल्द ही न्याय की जीत होगी."
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