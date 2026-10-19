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'महाराजा हरि सिंह आजाद जम्मू-कश्मीर चाहते थे', अनुच्छेद 370 के फैसले पर फारूक अब्दुल्ला ने जताई कड़ी नाराजगी

बडगाम जनसभा में बोलते हुए फारूक अब्दुल्ला. ( ETV Bharat )

By Moazum Mohammad 3 Min Read

श्रीनगर: नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने सोमवार को कहा कि अंतिम डोगरा शासक कभी भी भारत या पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहते थे. वे एक "स्वतंत्र" जम्मू-कश्मीर की कल्पना करते थे. इसके साथ ही फारूक अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 को हटाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को "गलत" करार दिया.

बडगाम के बीरवाह निर्वाचन क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए, पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि "सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत था. सुप्रीम कोर्ट पहले ही अनुच्छेद 370 को स्थायी घोषित कर चुका था और कह चुका था कि इसे निरस्त नहीं किया जा सकता." इसके साथ ही उन्होंने लोगों से धैर्य बनाए रखने का आग्रह किया. उनके साथ पार्टी के कश्मीर प्रमुख शौकत अहमद मीर और बीरवाह के विधायक डॉ. शफी अहमद वानी भी मौजूद थे.