डॉ. फारूक अब्दुल्ला पर हमले के दौरान क्या-क्या हुआ? चश्मदीद नेता की जुबानी, उस खौफनाक वारदात का सच

जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला गुरुवार, 12 मार्च को जम्मू में अपने घर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए. ( PTI )

ETV Bharat ने जम्मू संभाग में नेशनल कॉन्फ्रेंस के SC सेल के अध्यक्ष और फारूक अब्दुल्ला के करीबी सहयोगी विजय लोचन से बात की. विजय, घटना के समय उनके साथ ही मौजूद थे. लोचन ने पूरे घटनाक्रम को विस्तार से बताया. उन्होंने, इस घटना को "सुरक्षा में एक बड़ी चूक" बताया और इसकी गहन जांच की मांग की.

पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान जम्मू के पुरानी मंडी निवासी 68 वर्षीय कमल सिंह जमवाल के रूप में हुई है. सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदों के मुताबिक, इस व्यक्ति ने कथित तौर पर एक पिस्तौल से फारूक अब्दुल्ला पर करीब से गोली चलाने की कोशिश की. हालांकि, नेता के साथ तैनात सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत कार्रवाई की और हमलावर को काबू में कर लिया, जिससे यह कोशिश नाकाम हो गई.

जम्मू: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू में एक शादी समारोह के दौरान सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है. जहां एक व्यक्ति ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर गोली चलाने की कोशिश की. ग्रेटर कैलाश में आयोजित इस समारोह में हुई इस घटना को सुरक्षाकर्मियों और वहां मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं की मुस्तैदी से समय रहते रोक दिया गया.

विजय लोचन ने कहा कि जब फायरिंग हुई, तब वे शादी समारोह में मौजूद थे और अब्दुल्ला के बिल्कुल पास खड़े थे. उनके अनुसार, सुरक्षा गार्डों ने फुर्ती दिखाते हुए हमलावर को जमीन पर पटक दिया जिससे उसका निशाना चूक गया. लोचन ने कहा कि बॉडीगार्ड्स के दो सेकंड के हस्तक्षेप ने डॉ. फारूक अब्दुल्ला की जान बचा ली.

विजय लोचन ने बताया कि उन्होंने सुरक्षाकर्मियों के साथ मिलकर हमलावर को पकड़ा और उसे एक गाड़ी में बिठा दिया, फिर करीब एक घंटे बाद उसे स्थानीय पुलिस के हवाले किया गया. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि घटना के समय वहां स्थानीय पुलिस की कोई तैनाती नहीं थी. न तो जम्मू-कश्मीर पुलिस का कोई जवान मौजूद था और न ही स्थानीय SHO. डॉ. फारूक अब्दुल्ला के अंगरक्षक ही थे.

इसी शादी समारोह में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को निशाना बनाकर गोली चलाई गयी थी. (PTI)

लोचन ने स्थानीय पुलिस पर गंभीर उपेक्षा का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि घटना के करीब एक घंटे बाद पुलिस डॉ अब्दुल्ला का हाल जानने पहुंची. उन्होंने दावा किया कि दिल्ली से एक बड़े नेता का फोन आने के बाद पुलिस आयी थी. उन्होंने इसे एक गंभीर चिंता का विषय बताया. जम्मू-कश्मीर पुलिस पर निशाना साधा. बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी उपराज्यपाल की होती है.

लोचन ने कहा कि अतीत में भी अब्दुल्ला की जान लेने की कई कोशिशें हो चुकी हैं और उन्होंने उन्हें एक "राष्ट्रीय नेता" बताया. उन्होंने, यह भी बताया कि शादी समारोह में बहुत सारे वीआईपी पहुंचे थे फिर भी सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे. उन्होंने सावल उठाया कि आखिर कैसे एक व्यक्ति पिस्तौल लेकर आ गया और चेक करने के लिए जम्मू-कश्मीर पुलिस तैनात नहीं थी.

नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला के घर के बाहर तैनात सुरक्षाकर्मी. (PTI)

जम्मू पुलिस ने एक आधिकारिक बयान में पुष्टि की कि ग्रेटर कैलाश के रॉयल पार्क में एक शादी समारोह के दौरान अब्दुल्ला पर जानलेवा हमले का प्रयास किया गया था. पुलिस ने बताया कि सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए हमले को नाकाम कर दिया. आरोपी की पहचान पुरानी मंडी, जम्मू निवासी कमल सिंह (पुत्र अजीत सिंह) के रूप में हुई है, जिसे हिरासत में ले लिया गया है. बयान के अनुसार, अपराध में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद कर लिया गया है.

