नोएडा एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसानों ने जताई नाराजगी, कहा- नौकरी देने का वादा आज तक अधूरा
जेवर एयरपोर्ट से लखनऊ जाने वाले किसान जहां खुशी से लबरेज नजर आए, वहीं इनमें से कुछ ने अपनी शिकायत रखी. क्या रही वो शिकायत, पढ़ें..
Published : June 15, 2026 at 4:50 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सोमवार को पहली कमर्शियल उड़ान भरी गई, जिसमें अपनी जमीन देने वाले किसान के साथ ही एनसीआर क्षेत्र के तमाम यात्रियों ने भी सफर किया. सभी किसानों का नेतृत्व करते हुए स्थानीय विधायक जेवर धीरेंद्र सिंह, उनको अपने साथ लखनऊ ले गए, जहां किसानों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की. प्रशासन ने इन किसानों को जेवर से लखनऊ अपने खर्चे पर भेजा, जिनमें महिलाएं भी शामिल रहीं. सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने जाने वाले किसानों ने जहां एक तरफ इस पहल की सराहना की, तो वहीं कुछ ने वादे पूरे न किए जाने को लेकर नाराजगी जताई.
बच्चे बेरोजगार, सुविधाओं का आभाव: इस दौरान महिपाल सिंह नामक किसान ने कहा कि हम मुख्यमंत्री से कहेंगे की आपने जो वादे किए थे, उन्हें पूरा कीजिए. हम इस बात से खुश नहीं कि बच्चे बेरोजगार हैं. हमारे लिए बसाई गई आर एंड आर कॉलोनी बसाई गई, उसमें भी कोई व्यवस्था नहीं है. साथ ही साथ हम जैसे बड़े बूढ़े लोगों को पेंशन दी जानी चाहिए. हमने इस बारे में स्थानीय विधायक से भी कहा, लेकिन उन्होंने हमारी एक न सुनी. यही कुछ हमारी मांगें हैं, जिन्हें पूरा किया जाना चाहिए.
अब तक नहीं मिली बच्चों को नौकरी: उनके अलावा धर्मवीर सिंह नामक किसान ने बताया की इस एयरपोर्ट में मेरी 20 बीघे जमीन गई थी. मुआवजे की रकम कम दी गई थी. साथ ही उस वक्त एक नौकरी दिए जाने का भी वादा किया गया था, लेकिन अब तक नौकरी नहीं दी गई है. मैं उनसे सवाल करुंगा की बच्चों को नौकरी देंगे या नहीं देगे.
ऐसा हुआ पहली बार: गौतम बुद्ध नगर की जिलाधिकारी मेधा रूपम ने कहा कि आगरा, नोएडा, दिल्ली, हापुड़ सहित कई जगह के लोग आज फ्लाइट में बैठे, सभी के चेहरे पर खुशियां देखी गई. पहली बार ऐसा हुआ कि लोकल किसान जिन्होंने अपनी जमीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए दी, उन्हें कमर्शियल फ्लाइट में बैठाया गया.
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