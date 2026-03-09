ETV Bharat / bharat

मजदूर किसान संसद : किसानों और मजदूरों के लिए एक साथ संघर्ष की जरूरत पर दिया जोर

उन्होंने कहा, "क्लाइमेट चेंज, बढ़ता तापमान, इंडिया-यूएस ट्रेड डील और चल रहे विवाद जैसे कई मुद्दों से किसान बुरी तरह प्रभावित हैं, जिसकी वजह से किसानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है."

किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए, राजस्थान के किसान सतीश नंबरदार ने ईटीवी भारत को बताया कि देश भर के किसान खेती को प्रभावित करने वाले कई दबावों से जूझ रहे हैं.

नैन ने कहा, “मुझे उम्मीद है कि हमारी आवाज किसानों को इन परेशान करने वाली समस्याओं से राहत दिलाने में मदद करेगी.” उन्होंने उम्मीद जताई कि यह सामूहिक मंच किसानों और गांव के मजदूरों की मुश्किलों की ओर ध्यान खींचेगा.

उन्होंने कहा कि किसानों ने कई पुरानी मांगों पर भी चर्चा की, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) , ग्रामीण रोजगार योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को मज़बूत करना और और श्रमिकों के लिए उचित न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करना शामिल है.

उन्होंने ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते ग्लोबल टेंशन का जिक्र करते हुए कहा, “किसान यहां इंडिया-यूएस ट्रेड डील, बिजली बिल 2025, और चल रहे ईरान-इजराइल-अमेरिका के झगड़े की वजह से खेती पर पड़ने वाले वित्तीयअसर पर अपनी चिंताएं बताने आए थे.”

ईटीवी भारत से बात करते हुए, हरियाणा के किसान चौधरी जोगिंदर घासीराम नैन ने कहा कि किसान खेती-बाड़ी के क्षेत्र पर असर डालने वाली कई ज़रूरी चिंताओं को सामने लाने के लिए इकट्ठा हुए थे.

मजदूर किसान संसद में किसान नेताओं ने किसानों और मजदूरों के बीच एक साथ संघर्ष की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि खेती, मजदूरी और सार्वजनिक संसाधन पर असर डालने वाली पॉलिसी आपस में जुड़ी हुई हैं.

प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन 2.0 को वापस लेने की भी मांग की, यह एक ऐसी पॉलिसी है जिसका मकसद बुनियादी ढांचा परिसंपत्तियों को निजी हाथों को लीज पर देना है, जिसके बारे में यूनियनों का कहना है कि यह राष्ट्रीय संसाधन का निजीकरण है.

उनकी मुख्य मांगों में प्रस्तावित भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका व्यापार समझौते को रद्द करना भी शामिल था, जिसके बारे में उनका दावा है कि इससे भारतीय कृषि को अनुचित वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है. हिस्सा लेने वालों ने चार लेबर कोड को रद्द करने की भी मांग की, और कहा कि नया लेबर फ्रेमवर्क मजदूरों के अधिकारों को कमजोर करता है और नौकरी के हालात को और भी खराब बनाता है.

संयुक्त किसान मोर्चा, जो किसान यूनियनों का एक ग्रुप है, और अलग-अलग सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के हजारों लोग दिल्ली में किसानों के साथ “मज़दूर किसान संसद” के लिए इकट्ठा हुए. यह एक प्रतीकात्मक सभा थी जहां किसानों और मजदूरों ने अपनी चिंताएं बताईं और नीतियों में बदलाव के लिए दबाव डाला.

नई दिल्ली : किसान और ट्रेड यूनियन सोमवार को भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों के खिलाफ एक साथ आए और उन मुद्दों पर एक साथ आवाज उठाई. उनका कहना है कि इनसे किसानों और मजदूरों दोनों की रोजी-रोटी को खतरा है.

नंबरदार ने सरकार से इस सेक्टर में बढ़ती चुनौतियों को समझने और किसानों की मदद के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की. ​​उन्होंने कहा, “सरकार को आगे आकर किसानों को राहत देनी चाहिए.”

किसानों की संस्था ने किसानों की मांगों को आगे बढ़ाने के लिए अपने आगे की कार्रवाई की योजना के बारे में बताया. इसके बाद 23 मार्च को शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का शहीदी दिवस फ्री ट्रेड डील, 4 लेबर कोड और दूसरी मांगों के खिलाफ साम्राज्यवाद विरोधी दिवस के तौर पर मनाया जाएगा. 1 अप्रैल को लेबर कोड और दूसरी मांगों के खिलाफ ऑल इंडिया काला दिवस मनाया जाएगा. और देश भर के सभी राज्यों में महापंचायतें होंगी ताकि अपनी मांगों को मनवाया जा सके और किसानों और मजदूरों को कॉर्पोरेट विरोधी जन संघर्ष के लिए एकजुट किया जा सके.

इस मजदूर किसान संसद ने केंद्र सरकार की आलोचना की कि उसने यूएस के दबाव में भारत-यूएस के बीच कथित तौर पर अलग-अलग और शोषण वाले अंतरिम ट्रेड फ्रेमवर्क को स्वीकार किया है और कॉर्पोरेट हितों के साथ मिलकर मज़दूर-विरोधी, किसान-विरोधी कई कदम उठाए हैं.

एसकेएम नेताओं ने कहा कि वे इस बात पर चिंता जताते हैं कि अमेरिका अपने भारी कर्ज से उबरने, व्यापार घाटे को कम करने और पेट्रो डॉलर के दबदबे वाले वित्तीय नियंत्रण को जारी रखने के लिए विकासशील देशों पर एकतरफा व्यापार शुल्क और शोषणकारी व्यापार शर्तें थोप रहा है.

साम्राज्यवादी ताकतें युद्ध और झगड़े पैदा कर रही हैं, आजाद देशों का नेतृत्व कर रही हैं और अपने प्रणालीगत संकट को प्रबंधित करने के लिए युद्ध अर्थव्यवस्था का इस्तेमाल करके शासन में बदलाव कर रही हैं.

किसान संसद ने मांग की है कि केंद्र सरकार को ट्रेड डील पर इंडो-यूएस अंतरिम फ्रेमवर्क को खारिज कर देना चाहिए. यह फ्रेमवर्क बहुत ज़्यादा सब्सिडी वाले यूएस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और प्रोसेस्ड फूड सामानों के आयात की इजाजत देता है, भारत को 9 लाख करोड़ रुपये का सामान खरीदने के लिए मजबूर करता है, जिससे भारत का ट्रेड सरप्लस खत्म हो जाएगा, रूस से सस्ता क्रूड खरीदने से रोकता है, और यूएस की बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए इकॉनमी के बड़े सेक्टर्स को खोल देता है.

ये किसानों, एमएसएमई, इंडस्ट्री के कई सेक्टर, फ़ूड सिक्योरिटी और सॉवरेन अधिकारों को कमज़ोर करेंगे. किसान संगठन ने ऐतिहासिक किसान संघर्ष के संदर्भ में 9 दिसंबर, 2021 को एसकेएम को दिए गए लिखित आश्वासन को लागू न करने के लिए भी सरकार की आलोचना की.

अब, किसानों ने मांग की है कि संसद में कानून बनाए जाएं, जिससे सभी फसलों की एमएसपी पर C2+50% पर खरीद की गारंटी हो और प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव और एग्रो-बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के तहत खेती का आधुनिकीकरण हो, ताकि खेती पर कॉर्पोरेट का कब्जा खत्म हो और मूल्य संवर्धन से होने वाले सरप्लस को प्राथमिक उत्पादकों के साथ बांटा जा सके. साथ ही, उन्होंने गांव के परिवारों को कर्ज से आज़ाद करने के लिए पूरी तरह से लोन माफ़ी और किसानों और जंगल की ज़मीन लेते समय एलएआरआर एक्ट 2013 को सख्ती से लागू करने की मांग की है.

एसकेएम ने रेलवे, बंदरगाह और डॉक, कोयला और गैर-कोयला खदानों, तेल, इस्पात, रक्षा, सड़क परिवहन, हवाई अड्डों, बैंकों, बीमा, दूरसंचार, डाक सेवाओं, परमाणु ऊर्जा और बिजली उत्पादन और आपूर्ति सहित प्रमुख क्षेत्रों के निजीकरण के “पागल अभियान” को समाप्त करने की मांग की है.

राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन 2.0 जैसी पहल की निंदा करते हुए, एसकेएम ने सरकार से उन नीतियों, बिलों और कानूनी उपायों को वापस लेने की अपील की, जो संगठन के अनुसार, सरकारी संपत्ति और सेवाओं को निजी हाथों में ट्रांसफर करने में मदद करते हैं.

ग्रुप ने तर्क दिया कि ऐसे कदम सरकारी संस्थाओं को कमजोर कर सकते हैं और मजदूरों, किसानों और आम जनता पर बुरा असर डाल सकते हैं.

एसकेएम ने कहा, "बिजली (संशोधन) बिल, 2025 वापस लें, जो खेती, घरेलू और एमएसएमई बिजली उपभोक्ता और देश के सार्वजनिक विद्युत क्षेत्र पर बुरा असर डालेगा, और प्रीपेड स्मार्ट मीटर वापस लें. और सभी उपभोक्ताओं को 300 यूनिट फ्री बिजली दें."

एसकेएम ने न्यू बीज बिल 2025 को वापस लेने की भी मांग की है जो विशाल निगमों का पक्ष लेता है, ग्रामीण रोजगार विरोधी वीबी ग्राम जी अधिनियम को वापस लेना और 200 दिनों के काम और 700 रुपये दैनिक मजदूरी के साथ मनरेगा को बहाल करना, पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल करना और एनपीएस/यूपीएस को खत्म करना है.

एसकेएम नेताओं ने कहा, “हम हाल के सभी पॉलिसी फैसलों और कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं जो लोगों की ज़िंदगी और रोज़ी-रोटी के लिए नुकसानदायक हैं और हमारे देश की आर्थिक और राजनीतिक संप्रभुता को खतरे में डाल रहे हैं—एसएचएएनटीआई एक्ट, जो प्राइवेट विदेशी कॉर्पोरेट्स को दुर्घटनाओं के मामले में बिना किसी देयता के बहुत ज़्यादा जोखिम भरे और खतरनाक न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन की इजाज़त देता है; इंश्योरेंस सेक्टर में 100 प्रतिशत एफडीआई; मनु स्मृति पर आधारित श्रम शक्ति नीति 2025 और पेंशन सत्यापन अधिनियम 2025 आदि.

ये भी पढ़ें- ईरान-अमेरिका संघर्ष से बासमती और मसाला निर्यात संकट में, यूपी-पंजाब-हरियाणा के किसानों की बढ़ी टेंशन