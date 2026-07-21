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किसानों का दिल्ली कूच स्थगित: सरकार-किसान वार्ता के बाद बनी सहमति, रिहा हुए किसान नेता, हरियाणा बॉर्डर पर सख्ती जारी

सरकार-किसान वार्ता के बाद दिल्ली कूच स्थगित कर दी गई है. गिरफ्तार किसान रिहा हो गए हैं. बॉर्डरों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है.

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किसानों का दिल्ली कूच फिलहाल स्थगित (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 21, 2026 at 5:40 PM IST

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चंडीगढ़: अमेरिका-भारत फ्री ट्रेड डील के विरोध में मंगलवार को प्रस्तावित किसानों का दिल्ली कूच और किसान घाट महापंचायत फिलहाल स्थगित कर दी गई. शंभू, खनौरी बॉर्डर समेत पूरे हरियाणा में पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा और किसान नेताओं के बीच हुई बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया. वार्ता के बाद किसान वापस लौट गए और पुलिस ने हिरासत में लिए गए किसान नेताओं को भी रिहा करना शुरू कर दिया.

गिरफ्तार किसान नेताओं की हुई रिहाई: दिल्ली कूच से पहले हरियाणा और पंजाब में कई किसान नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने एहतियातन हिरासत में लिया था. किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी समेत करीब 15 किसानों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि मंगलवार को भी कई किसानों को रोका गया. वार्ता के बाद पुलिस ने सभी हिरासत में लिए गए किसानों को रिहा कर दिया, जिससे आंदोलनकारियों में राहत का माहौल देखा गया.

सरकार-किसान वार्ता के बाद किसानों का दिल्ली कूच स्थगित (ETV Bharat)

"फिलहाल धरना और दिल्ली कूच स्थगित": सरकार और किसान वार्ता को लेकर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश सचिव दिलबाग सिंह दिराजके ने कहा कि, "हिरासत में लिए गए किसान नेताओं की रिहाई और केंद्र सरकार से वार्ता कराने पर सहमति बनने के बाद फिलहाल धरना और दिल्ली कूच स्थगित करने का निर्णय लिया गया है. किसान संगठन अपनी मांगों पर पूरी तरह कायम हैं. आगे की रणनीति परिस्थितियों के अनुसार तय की जाएगी."

रिहा हुए किसान नेता, हरियाणा बॉर्डरों पर सख्ती जारी (ETV Bharat)

"जरूरत पड़ी तो फिर होगा दिल्ली कूच": वहीं, भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के प्रवक्ता राकेश ने कहा कि, "सरकार और किसान नेताओं के बीच सकारात्मक बातचीत हुई है, इसलिए आज का दिल्ली कूच स्थगित किया गया है. यदि सरकार अमेरिका-भारत ट्रेड डील को रद्द नहीं करती तो किसान संगठन दोबारा रणनीति बनाकर आंदोलन करेंगे. किसी भी कीमत पर इस ट्रेड डील को सफल नहीं होने देंगे. पहले भी किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली में आंदोलन कर चुके हैं और जरूरत पड़ने पर फिर दिल्ली कूच किया जाएगा."

किसानों का दिल्ली कूच स्थगित (ETV Bharat)

बॉर्डरों पर सुरक्षा व्यवस्था अभी भी कड़ी: हालांकि दिल्ली कूच स्थगित होने के बावजूद हरियाणा के पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से लगते बॉर्डरों पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त बनी हुई है. संसद घेराव को देखते हुए कई जिलों में किसान नेताओं और समर्थकों को हाउस अरेस्ट या डिटेन किया गया. अंबाला के शंभू बॉर्डर पर 27 जुलाई तक धारा 163 लागू कर दी गई है, जिसके तहत पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा.

कुंडली-सिंघु बॉर्डर पर लगा लंबा जाम: सुरक्षा जांच के कारण दिल्ली-हरियाणा सीमा पर वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित रही. सोनीपत के कुंडली-सिंघु बॉर्डर पर मंगलवार सुबह करीब चार किलोमीटर लंबा जाम लग गया. पुलिस प्रत्येक वाहन की जांच के बाद ही दिल्ली की ओर प्रवेश दे रही थी. इससे आम यात्रियों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा.

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