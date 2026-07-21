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किसानों का दिल्ली कूच स्थगित: सरकार-किसान वार्ता के बाद बनी सहमति, रिहा हुए किसान नेता, हरियाणा बॉर्डर पर सख्ती जारी

किसानों का दिल्ली कूच फिलहाल स्थगित ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: अमेरिका-भारत फ्री ट्रेड डील के विरोध में मंगलवार को प्रस्तावित किसानों का दिल्ली कूच और किसान घाट महापंचायत फिलहाल स्थगित कर दी गई. शंभू, खनौरी बॉर्डर समेत पूरे हरियाणा में पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा और किसान नेताओं के बीच हुई बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया. वार्ता के बाद किसान वापस लौट गए और पुलिस ने हिरासत में लिए गए किसान नेताओं को भी रिहा करना शुरू कर दिया. गिरफ्तार किसान नेताओं की हुई रिहाई: दिल्ली कूच से पहले हरियाणा और पंजाब में कई किसान नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने एहतियातन हिरासत में लिया था. किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी समेत करीब 15 किसानों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि मंगलवार को भी कई किसानों को रोका गया. वार्ता के बाद पुलिस ने सभी हिरासत में लिए गए किसानों को रिहा कर दिया, जिससे आंदोलनकारियों में राहत का माहौल देखा गया. सरकार-किसान वार्ता के बाद किसानों का दिल्ली कूच स्थगित (ETV Bharat) "फिलहाल धरना और दिल्ली कूच स्थगित": सरकार और किसान वार्ता को लेकर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश सचिव दिलबाग सिंह दिराजके ने कहा कि, "हिरासत में लिए गए किसान नेताओं की रिहाई और केंद्र सरकार से वार्ता कराने पर सहमति बनने के बाद फिलहाल धरना और दिल्ली कूच स्थगित करने का निर्णय लिया गया है. किसान संगठन अपनी मांगों पर पूरी तरह कायम हैं. आगे की रणनीति परिस्थितियों के अनुसार तय की जाएगी."