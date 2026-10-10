रेगिस्तानी बाड़मेर में बारिश की कमी से अकाल जैसे हालात, चारे-पानी के अभाव में संकट में पशुधन
पश्चिमी राजस्थान में बारिश की कमी ने किसानों का हाल बेहाल कर दिया है. पढ़िए छगन सिंह की रिपोर्ट...
Published : October 10, 2026 at 5:38 PM IST
बाड़मेर : पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती बाड़मेर जिले में बारिश की कमी ने अकाल जैसे हालात पैदा कर दिए हैं. इसका सबसे गहरा असर उन गांवों में दिखाई दे रहा है, जहां सदियों से लोगों की आजीविका का मुख्य आधार पशुपालन रहा है. भारत-पाकिस्तान सीमा से सटे बाड़मेर जिले के सीमावर्ती सुंदरा रोहिडी, बिठौड़ा, वीरमियान, खबडाला, सरगुवाला, कंटल का पार, मगरा समेत कई गांवों में अकाल जैसे हालत बने हुए हैं.
गांव सुंदरा में हालात बेहद चिंताजनक हैं. करीब 2500 की आबादी वाले इस गांव में 25 हजार से अधिक गोवंश और 50 हजार से ज्यादा भेड़-बकरियां हैं. हर घर में औसतन 8-10 गाय और करीब 200 से 1000 तक भेड़-बकरियां पाली जाती हैं. इस बार पर्याप्त बारिश नहीं होने से पूरे सीमावर्ती इलाके में सूखे की स्थिति बन गई है. खेतों में फसलें खराब हो चुकी हैं और पशुओं के लिए चारे का संकट लगातार गहराता जा रहा है. पानी के पारंपरिक स्रोत सूखने लगे हैं. ऐसे में पशुपालकों के सामने अपने पशुधन को जिंदा रखने की सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है.
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पशुधन को बचाना मुश्किल : थार के रेतीले धोरों में कभी बारिश के बाद घास और वनस्पति नजर आती थी. यही प्राकृतिक चारा पशुपालकों के लिए बड़ी राहत होता था, लेकिन इस बार बारिश की कमी के कारण रेगिस्तानी जमीन पर हरियाली दिखाई नहीं दे रही. रेतीले धोरों पर दूर तक सिर्फ तपती धूल और सूखी जमीन नजर आती है. प्राकृतिक चारा नहीं मिलने से पशुपालकों को बाजार से चारा खरीदना पड़ रहा है, लेकिन चारे की कीमत बढ़ने के कारण पहले से आर्थिक संकट झेल रहे परिवारों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है. पशुपालकों का कहना है कि यदि सरकार की ओर से चारे की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई तो पशुधन को बचाना मुश्किल हो जाएगा.
पानी के टांके और कुएं भी दे रहे जवाब : पर्याप्त बारिश नहीं होने का असर केवल चारे पर नहीं, बल्कि पानी के स्रोतों पर भी पड़ा है. गांवों में पानी के पारंपरिक टांके और कुएं भी पर्याप्त पानी नहीं दे पा रहे हैं. पशुओं की बड़ी संख्या के कारण रोजाना पानी की जरूरत बहुत अधिक है. पानी की कमी के चलते पशुपालकों को दूर-दराज से पानी मंगवाना पड़ रहा है. टैंकरों के जरिए पानी पहुंचाने पर अतिरिक्त खर्च हो रहा है. फसल खराब होने और पशुधन से होने वाली आमदनी प्रभावित होने के बीच पानी खरीदना किसानों और पशुपालकों के लिए बड़ी आर्थिक चुनौती बन गया है.
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25 हजार से ज्यादा गोवंश के सामने संकट : सुंदरा गांव की बात करें तो यहां 25 हजार से ज्यादा गोवंश हैं. ऐसे में चारे और पानी की कमी का असर बेहद व्यापक हो सकता है. गांव के पशुपालकों के सामने सवाल सिर्फ रोजाना की जरूरत पूरी करने का नहीं, बल्कि आने वाले दिनों में पशुधन को सुरक्षित रखने का है. ग्रामीणों का कहना है कि गायों को उन्होंने वर्षों से परिवार के सदस्य की तरह पाला है. कई परिवारों की आर्थिक व्यवस्था दूध और पशुपालन पर निर्भर है. ऐसे में पशुओं को छोड़ना उनके लिए भावनात्मक और आर्थिक दोनों तरह का संकट है.
50 हजार से ज्यादा भेड़-बकरियों का भी यही हाल : गांव में 50 हजार से अधिक भेड़-बकरियां भी हैं. बड़ी संख्या में छोटे पशुओं के लिए रोजाना पर्याप्त चारा और पानी उपलब्ध कराना आसान नहीं है. प्राकृतिक चराई के क्षेत्र सूखने के कारण पशुपालकों की मुश्किल और बढ़ गई है. भेड़-बकरियां पालने वाले परिवारों के लिए भी पशुधन ही उनकी आजीविका का प्रमुख आधार है. चारे की कमी के कारण पशुओं का स्वास्थ्य प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है. ऐसे में ग्रामीण सरकार से तत्काल राहत की मांग कर रहे हैं.
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सूखे ने इंसानों के साथ पशुओं का निवाला भी छीना : ग्रामीणों के लिए यह संकट सिर्फ खेतों में फसल खराब होने तक सीमित नहीं है. बारिश नहीं होने से खेती के साथ पशुपालन पर भी सीधा असर पड़ा है. जिन खेतों और आसपास के इलाकों से पशुओं के लिए चारा मिलता था, वहां अब सूखी जमीन नजर आ रही है. पशुपालकों का कहना है कि इंसान किसी तरह कम पानी और सीमित भोजन में गुजारा कर सकता है, लेकिन पशुओं की जरूरत पूरी करना अनिवार्य है. पशुओं को नियमित पानी और चारा नहीं मिला तो उनकी हालत तेजी से बिगड़ सकती है.
आंखों के सामने तड़पते देखने की मजबूरी : ग्रामीण इलाकों में पशुधन लोगों की जिंदगी भर की कमाई और जमा पूंजी मानी जाती है. कई परिवारों ने पीढ़ियों से पशुपालन के जरिए अपनी आर्थिक जरूरतें पूरी की हैं. ऐसे में पशुओं के सामने पैदा हुआ संकट सीधे ग्रामीण परिवारों के भविष्य से जुड़ा हुआ है. पशुपालकों के लिए सबसे दर्दनाक स्थिति यह है कि जिन मवेशियों को उन्होंने बच्चों की तरह पाला, आज उन्हीं के लिए चारा और पानी जुटाना मुश्किल हो रहा है. कमजोर होते पशुओं को देखकर ग्रामीण चिंतित हैं और सरकार से तत्काल राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं.
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कई गांवों में ऐले हालात : स्थानीय किसान जगदीश बताते हैं कि इस बार बारिश की कमी की वजह से खेतों में फासलें खराब हो गई हैं. ये स्थिति किसी एक गांव की नहीं बल्कि जिले के कई गांवों में ऐसे हालात हैं. उन्होंने कहा कि बारिश नहीं होने की वजह से इस बार पानी की भी भारी समस्या है. पशुधन के हालात बेहद खराब हैं. गाय और भेड़-बकरियों के लिए पानी के महंगे दामों पर टैंकर डलवाने पड़ रहे हैं. सरकार से उम्मीद है कि अकाल को देखते हुए पशुओं के चारे-पानी की व्यवस्था करें.
फसलें पूरी तरह बर्बाद : किसान निम्बाराम की मानें तो इस बारिश की कमी के चलते फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं. इससे किसानों को बहुत नुकसान हुआ है. जितनी बुवाई की थी वह खेत में बर्बाद हो गई, हमारे हाथ कुछ नहीं आया. उन्होंने कहा है कि इंसान तो जैसे-तैसे अपना गुजारा कर लेगा, लेकिन बेजुबान पशुओं की हालत बेहद खराब है. सरकार से उम्मीद है कि पशुओं के लिए चारा-पानी की व्यवस्था करें और किसानों को भी आर्थिक मदद दें किसान बाबूराम ने भी इसी तरह के हाल बयां किया और सरकार से मदद की गुहार लगाई.
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गांव के नदी-तालाब सूख चुके: कंटल का पार गांव निवासी किसान अली खां बताते हैं कि उन्होंने पशुओं को बच्चों की तरह पाला है, लेकिन आज इन बेजुबान गायों के लिए चारे-पानी की व्यवस्था नहीं है. किसान अली खां कहते हैं कि बारिश की कमी के साथ गर्मी का भी असर तेज रहा, जिसके चलते खेतों में जो थोड़ी बहुत फसलें खड़ी थी, वह भी जलकर खराब हो गई. गांव के नदी-तालाब सूख चुके हैं, जिसके कारण पीने के पानी की भी समस्या हो गई है. किसानों का कहना है कि सरकार जल्द से जल्द गांव में पशुओं के लिए चारा डिपो खोलने के साथ ही पानी की पर्याप्त व्यवस्था करे ताकि पशुधन को बचाया जा सके. किसानों को उम्मीद है कि सरकार अकाल की स्थितियों को देखते हुए जल्द राहत प्रदान करेगी.
घोषणा के बाद भी काम नहीं : बीते दिनों बाड़मेर दौरे पर आए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बाड़मेर-जैसलमेर में टैंकरों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की अवधि 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ाने की घोषणा की थी. इसके साथ ही दोनों जिलों के कलेक्टरों को अकाल राहत के लिए एक-एक करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी करने की अनुमति भी दी गई थी. इस राशि से पशुओं के लिए चारा डिपो खोले जाने थे, लेकिन घोषणा के कई दिन बीत जाने के बाद भी धरातल पर इस दिशा में काम होता नजर नहीं आ रहा है. इससे किसानों की परेशानी लगातार बढ़ रही है और वे अपने पशुधन को लेकर चिंतित हैं.
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बारिश की कमी को देखते हुए पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग में अकाल घोषित करने, चारा डिपो खोलने, पानी के टैंकरों की व्यवस्था, अकाल राहत व्यवस्थाओं का प्लान बनाने के निर्देश सीएम ने दिए हैं. इसके साथ ही विशेष गिरदावरी कराने के भी निर्देश हैं ताकि किसानों को समय पर मुआवजा व फसल बीमा क्लेम मिले. इसके लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. जहां-जहां आवश्यकता होगी वहां पर पशुओं के लिए चारा डिपो खोले जाएंगे. : जोराराम कुमावत, प्रभारी मंत्री