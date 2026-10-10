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रेगिस्तानी बाड़मेर में बारिश की कमी से अकाल जैसे हालात, चारे-पानी के अभाव में संकट में पशुधन

बाड़मेर में बारिश की कमी ( ETV Bharat GFX )

बाड़मेर : पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती बाड़मेर जिले में बारिश की कमी ने अकाल जैसे हालात पैदा कर दिए हैं. इसका सबसे गहरा असर उन गांवों में दिखाई दे रहा है, जहां सदियों से लोगों की आजीविका का मुख्य आधार पशुपालन रहा है. भारत-पाकिस्तान सीमा से सटे बाड़मेर जिले के सीमावर्ती सुंदरा रोहिडी, बिठौड़ा, वीरमियान, खबडाला, सरगुवाला, कंटल का पार, मगरा समेत कई गांवों में अकाल जैसे हालत बने हुए हैं.