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मनरेगा की जगह VBGRAM क्यों नहीं मंजूर? आंदोलन तेज करने की तैयारी में किसान संगठन

नई दिल्ली: किसान संगठन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को फिर से शुरू करने की अपनी मांग को लेकर अपना आंदोलन तेज करने वाले हैं. यह मुद्दा दिल्ली में हुई किसान नेताओं और खेती-बाड़ी करने वाले मजदूरों की यूनियनों की समन्वय बैठक में चर्चा के लिए आया.

संगठनों ने दावा किया कि इस साल जुलाई- और अगस्त के दौरान नए लागू किए गए वीबी-जी-राम जी एक्ट (विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम- VB-G RAM G) के तहत बनाए गए पर्सन-डे की संख्या में 9.56 करोड़ की कमी आई, जिसे उन्होंने आंदोलन तेज करने के अपने आह्वान के पीछे एक मुख्य चिंता बताया.

संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) की राष्ट्रीय समन्वय परिषद की अगली बैठक ऑनलाइन होने वाली है. साहा ने कहा कि आज की चर्चा को सकारात्मक रूप से देखा गया है. जिससे समन्वय और भविष्य के आंदोलनों को एक साथ तैयार करने की नींव रखी गई है.

किसान संगठन मनरेगा को फिर से लागू करने की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि जुलाई-अगस्त 2026 में पिछले साल इसी समय की तुलना में काम के दिनों में कमी आई है. ईटीवी भारत से बात करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा समन्वय परिषद के सदस्य पी. कृष्ण प्रसाद ने ईटीवी भारत के समक्ष अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान यह तय किया गया कि संघर्ष और चर्चा के सामान्य मंच पर एक मुख्य मुद्दा मनरेगा को फिर से लागू करना होगा.

प्रसाद ने आगे बताया कि एक बड़ा मुद्दा यह उठाया गया कि सूखे की वजह से कई इलाकों में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है. यह देखा गया कि सूखे ने बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किया है. ऐसे में ग्रामीण समुदायों को हो रही मुश्किलों के बारे में चिंता जताई गई. चर्चा में इस बात पर जोर दिया गया कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों समेत कई राज्यों में सूखे की स्थिति की रिपोर्ट मिली है.

चर्चा में हरियाणा और दूसरी जगहों पर हो रही मुश्किलों का भी जिक्र किया गया. इस मुद्दे पर हिस्सा लेने वालों ने इस बात पर जोर दिया कि मनरेगा ग्रामीण लोगों के लिए राहत और मदद के सबसे जरूरी जरिया में से एक है. उन्होंने बताया कि मनरेगा ने 9 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है. ग्रामीण विकास मंत्रालय के डैशबोर्ड के डेटा के आधार पर 9.56 करोड़ लाभार्थी का आंकड़ा बताया गया. बैठक के दौरान इस पर काफी चर्चा हुई.

उन्होंने आगे कहा कि हिस्सेदारों ने मनरेगा को फिर से शुरू करने और मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया और इसे असरदार तरीके से लागू करने के लिए जरूरी वित्तीय मदद पर चर्चा की. खेती-बाड़ी करने वाले मजदूरों के संगठनों ने इन कोशिशों को अपना समर्थन देने की इच्छा जताई. उन्होंने अलग-अलग मंच पर चलाए जा रहे कार्यक्रम और कैंपेन को भी अपना पूरा समर्थन दिया.