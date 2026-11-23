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किसानों का देशव्यापी प्रदर्शन 26 नवंबर को, भारत-अमेरिका ट्रेड डील रद्द करने समेत रखीं 7 बड़ी मांगें

राजस्थान के बीकानेर में सोमवार, 16 नवंबर को अनाज मंडी में मूंगफली की छंटाई कर रहे किसान. ( IANS )

नई दिल्ली: भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के विरोध और न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी समेत अपनी सात प्रमुख मांगों को लेकर किसान संगठनों ने एक बार फिर बड़े आंदोलन का ऐलान किया है. किसानों ने आगामी 26 नवंबर को दिल्ली समेत देश भर में करीब 100 स्थानों पर राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है.

प्रदर्शन के मुख्य मुद्दों पर बात करते हुए किसान नेता युद्धवीर सिंह ने कहा, "सबसे अहम मुद्दा भारत-अमेरिका व्यापार समझौता है, जिस पर भारत सरकार बातचीत कर रही है. इस समझौते को अंतिम रूप दिए जाने की खबरें हैं, लेकिन इसके बावजूद इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं हुई है. अमेरिकी कृषि सचिव ने वाशिंगटन से घोषणा की थी कि अगले पांच वर्षों में भारत के साथ 500 अरब डॉलर का व्यापार होगा और इससे अमेरिकी किसानों को भारी फायदा होगा. लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे दोनों देशों को फायदा होगा या सिर्फ एक को? अगर अमेरिकी किसानों को फायदा होगा, तो भारतीय किसान बर्बाद हो जाएंगे. यह तय है."