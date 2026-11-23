किसानों का देशव्यापी प्रदर्शन 26 नवंबर को, भारत-अमेरिका ट्रेड डील रद्द करने समेत रखीं 7 बड़ी मांगें
किसान संगठनों ने 26 नवंबर को दिल्ली समेत देश भर में 100 जगहों पर राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है. चंचल मुखर्जी की रिपोर्ट.
Published : November 23, 2026 at 4:18 PM IST
नई दिल्ली: भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के विरोध और न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी समेत अपनी सात प्रमुख मांगों को लेकर किसान संगठनों ने एक बार फिर बड़े आंदोलन का ऐलान किया है. किसानों ने आगामी 26 नवंबर को दिल्ली समेत देश भर में करीब 100 स्थानों पर राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है.
प्रदर्शन के मुख्य मुद्दों पर बात करते हुए किसान नेता युद्धवीर सिंह ने कहा, "सबसे अहम मुद्दा भारत-अमेरिका व्यापार समझौता है, जिस पर भारत सरकार बातचीत कर रही है. इस समझौते को अंतिम रूप दिए जाने की खबरें हैं, लेकिन इसके बावजूद इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं हुई है. अमेरिकी कृषि सचिव ने वाशिंगटन से घोषणा की थी कि अगले पांच वर्षों में भारत के साथ 500 अरब डॉलर का व्यापार होगा और इससे अमेरिकी किसानों को भारी फायदा होगा. लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे दोनों देशों को फायदा होगा या सिर्फ एक को? अगर अमेरिकी किसानों को फायदा होगा, तो भारतीय किसान बर्बाद हो जाएंगे. यह तय है."
उन्होंने आगे कहा कि किसानों की हमेशा से यह मांग रही है कि भारत में खेती जीवन जीने का एक तरीका है, न कि कोई व्यापार, जबकि अमेरिका में खेती को एक व्यापार के रूप में देखा जाता है. वहां कृषि भूमि का आकार बहुत बड़ा है और खेत अक्सर सैकड़ों या हजारों एकड़ में फैले होते हैं. इसके विपरीत, भारत में लगभग 85 प्रतिशत किसानों के पास एक हेक्टेयर से भी कम जमीन है. ऐसे में वे व्यावसायिक रूप से अमेरिकी किसानों के साथ बराबरी की प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में नहीं हैं.
युद्धवीर सिंह ने कहा, "भारतीय किसानों से यह कहना कि वे अमेरिका के साथ प्रतिस्पर्धा करें और अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए खुद को तैयार करें, किसी मजाक से कम नहीं है. जो किसान अपनी फसल को स्थानीय मंडियों में भी ठीक से नहीं बेच पा रहे हैं, उन्हें अब अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचने के सपने दिखाए जा रहे हैं. यही आज की हकीकत है."
किसानों की सात प्रमुख मांगें:
- भारत-अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता (फ्री ट्रेड डील) रद्द हो और सभी तरह के मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) को वापस लिया जाए.
- सभी फसलों के लिए 'सी2+50%' (C2+50%) फॉर्मूले के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और सुनिश्चित खरीद की गारंटी देने वाला कानून बनाया जाए.
- संपूर्ण कर्जमाफी की जाए ताकि ग्रामीण कर्जदारी और किसानों व मजदूरों की आत्महत्याओं को रोका जा सके. आत्महत्या करने वाले प्रत्येक पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) को रद्द कर सार्वजनिक क्षेत्र में फसल और पशुधन बीमा निगम का गठन किया जाए.
- बिजली निजीकरण विधेयक 2025, बीज विधेयक 2025 और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) संशोधन विधेयक को वापस लिया जाए. सभी सार्वजनिक क्षेत्रों का निजीकरण रोका जाए और प्रीपेड स्मार्ट मीटर जबरन लगाने पर रोक लगे.
- जबरन भूमि अधिग्रहण और कॉरपोरेट-समर्थक लैंड पूलिंग बंद हो. भूमि अधिग्रहण कानून 2013 (LARR Act), आदिवासियों और गैर-आदिवासी वनवासियों के लिए वन अधिकार अधिनियम 2006 (FRA) और स्वशासन व आदिवासी स्व-शासन से जुड़े पेसा कानून 1996 (PESA) के तहत भूमि अधिकारों की रक्षा की जाए. साथ ही, अधिग्रहित की गई बिना इस्तेमाल वाली जमीन किसानों को वापस की जाए.
- चारों श्रम संहिताओं को रद्द किया जाए और सभी श्रमिकों को 42,000 रुपये प्रति माह का न्यूनतम वेतन सुनिश्चित किया जाए.
- मनरेगा (MGNREGA) को बहाल कर साल में 200 दिन काम और 700 रुपये दैनिक मजदूरी सुनिश्चित की जाए. 60 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक किसान और खेतिहर मजदूर को 21,000 रुपये मासिक पेंशन की गारंटी दी जाए, और हर ग्रामीण परिवार को सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा व मुफ्त सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा मिले.
विदेशी उत्पादों से मंडियां भरने और कॉरपोरेट कब्जे की आशंका
एक अन्य किसान नेता सत्यवान ने आरोप लगाया, "हमारे देश के बाजार आयातित कृषि उत्पादों से भर जाएंगे. पहले भी हमारी मंडियों को देशी और विदेशी कॉरपोरेट कंपनियों के हाथों में सौंपने की कोशिशें की गई थीं. अब, यह प्रस्तावित व्यापार समझौता उन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर देगा. हमारे किसान आखिर कहां जाएंगे?"
कॉरपोरेट कंपनियों की चुनौतियों पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, "बड़ी अमेरिकी कंपनियां अपने कृषि उत्पाद बड़े भारतीय कॉरपोरेट घरानों को बेचेंगी. ये बड़ी कंपनियां सस्ते दामों पर इन उत्पादों का आयात करेंगी और भारतीय उपभोक्ताओं को ऊंचे दामों पर बेचेंगी. ऐसे में मंडियों में हमारे किसानों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी. इसलिए हम सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि वह इस समझौते पर आगे न बढ़े. दिल्ली के साथ-साथ विभिन्न राज्यों की राजधानियों और प्रमुख शहरों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे."
आपदा प्रबंधन प्रणाली की मांग
वहीं, किसान नेता विजू कृष्णन ने एक प्रभावी आपदा प्रबंधन प्रणाली की जरूरत पर जोर दिया. उन्होंने कहा, "हमारी मांग है कि अल नीनो के प्रभाव और जलवायु परिवर्तन के कारण पैदा हुए गंभीर सूखे, बाढ़ और पारिस्थितिक संकट से तुरंत निपटा जाए. इसके लिए एक व्यापक आपदा प्रबंधन प्रणाली बनाई जाए, ताकि फसल, पशुधन, मकान और आजीविका को हुए नुकसान की भरपाई की जा सके."
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