पंजाब में फिर किसानों ने भरी हुंकार, रेलवे ट्रैक पर धरना देकर सरकार को दी चेतावनी

शुक्रवार, 5 दिसंबर, 2025 को अमृतसर के पास देवी दास पुरा में विरोध प्रदर्शन करते किसान. ( PTI )

कपूरथला में किसानों का एक बड़ा जमावड़ा हुआ, जिसमें सैकड़ों किसानों ने भाग लिया. उन्होंने इस विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए उनका धन्यवाद करते हुए कहा कि बिजली संशोधन विधेयक किसानों और आम जनता के अधिकारों पर सीधा हमला है, और इसे किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने दिया जाएगा.

किसानों ने आज पंजाब में दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक विभिन्न स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किया. कपूरथला में किसान नेताओं ने कहा, "किसान मजदूर संघर्ष समिति पंजाब आज बिजली संशोधन विधेयक के विरोध में रेलवे ट्रैक अवरुद्ध करके केंद्र सरकार के खिलाफ कड़ा विरोध प्रदर्शन कर रही है."

भड़ासन में किसान नेता गमदूर सिंह के परिवार और पुलिस के बीच तीखी बहस देखने को मिली. पुलिस किसान नेता के घर पहुंची, तो उनकी पत्नी और बेटी मौजूद थीं. उन्होंने भड़ासन के स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) गुरप्रीत सिंह हांडा से सवाल किया कि जब ट्रॉली चोरी हुई थी, तब पुलिस ने चोरी करने वालों के यहां छापा क्यों नहीं मारा और उन्हें कानूनी कार्रवाई की सूचना क्यों नहीं दी, और अब वे किसान नेता गमदूर सिंह, जो कि परिवार का सदस्य है, को हिरासत में लेने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, जबकि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है.

अमृतसर के पास देवी दास पुरा में 'रेल रोको' प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस से झड़प हुई. (PTI)

बंद को देखते हुए पुलिस टीमों ने आज सुबह ही विभिन्न स्थानों पर किसान नेताओं को हिरासत में लेना शुरू कर दिया. सुबह करीब 5 बजे, पुलिस ने मोगा जिले के धर्म सिंह वाला गांव में किसान मजदूर संघर्ष समिति पंजाब के जिला प्रेस सचिव अवतार सिंह के घर पर छापा मारा. घर के अंदर मिले किसानों को हिरासत में ले लिया गया. किसानों ने पुलिस की इस कार्रवाई का विरोध किया.

चंडीगढ़: पंजाब के 19 जिलों में किसान संगठनों ने शुक्रवार 5 दिसंबर को 26 जगहों पर दो घंटे का सांकेतिक रेल चक्का जाम किया. यह विरोध प्रदर्शन बिजली संशोधन विधेयक 2025 के मसौदे को खारिज करने, प्रीपेड मीटरों को सामान्य मीटरों से बदलने, भगवंत मान सरकार द्वारा सरकारी संपत्ति की जबरन बिक्री और अन्य मुद्दों के विरोध में थे. किसान संगठन बिजली संशोधन बिल के विरोध में दोपहर 1 से 3 बजे तक रेलवे ट्रैक पर बैठने वाले थे.

अमृतसर में किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा, "हमें केवल दो घंटे के लिए विरोध प्रदर्शन करना था, लेकिन जिस तरह से सरकार ने किसानों के खिलाफ पुलिस तैनात की है, वह गलत है. अगर सरकार चाहती, तो वह पूर्व-नियोजित विरोध प्रदर्शन को समाप्त करने के लिए किसानों को बुला सकती थी और मुद्दे को सुलझा सकती थी. लेकिन ऐसा नहीं किया गया."

हम जनता को सूचित करना चाहते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे बिजली संशोधन विधेयक 2025 के खिलाफ, जिसका उद्देश्य बिजली उपयोगिताओं को पूरी तरह से निजी कंपनियों को सौंपना है. किसान मजदूर मोर्चा (भारत) पंजाब इकाई ने आज दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक दो घंटे का सांकेतिक रेल रोको विरोध प्रदर्शन आयोजित किया है.

पंजाब सरकार ने केंद्र से मिलाया हाथ

उन्होंने कहा कि भगवंत मान सरकार का इस विधेयक पर कोई आपत्ति दर्ज न कराना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पंजाब सरकार ने अपनी स्थिति बचाने के लिए केंद्र सरकार के सामने पूरी तरह से घुटने टेक दिए हैं. सरकार ने मामले को सुलझाने के बजाय इसे और उलझा दिया है. किसान नेताओं ने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल किसानों और आम जनता के अधिकारों पर सीधा हमला है.

बठिंडा में किसानों को हिरासत में लियाः

बठिंडा जिले में पुलिस ने ट्रैक पर बैठने की कोशिश करने वालों को हिरासत में ले लिया. किसान पहले रामपुरा फूल खेके में रेलवे ट्रैक जाम करने वाले थे, लेकिन कड़ी पुलिस सुरक्षा के कारण उन्होंने अपना प्लान बदल दिया. पुलिस की कड़ी निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद किसान अचानक लहरा मोहब्बत रेलवे स्टेशन पहुंच गए. जैसे ही किसान स्टेशन पहुंचे, पुलिस फोर्स ने तुरंत एक्शन लिया, प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया, बसों में बिठाया और अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में भेज दिया.

किसान नेता बूटा सिंह ने कहा, "बिजली के बिलों में बढ़ोतरी और सरकारी प्रॉपर्टी बेचने के फैसले के खिलाफ रेलवे ट्रैक ब्लॉक करने का आह्वान किया गया था, लेकिन पुलिस ने इस प्रदर्शन को नाकाम करने के लिए सुबह से ही पूरे राज्य में किसानों को हिरासत में ले लिया.जब तक सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती, और जब तक सरकारें ऐसा करती रहेंगी, यह प्रदर्शन जारी रहेगा और हम इसका विरोध करते रहेंगे."

इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2025 क्या है?

इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में बिजली के जेनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था. यह एक्ट राज्यों के बीच बिजली के लेन-देन को कंट्रोल करता था. हालांकि, जैसे-जैसे बिजली की डिमांड बढ़ी, बढ़ती चुनौतियों को दूर करने के लिए बिल में बदलाव किया गया. हालांकि, बिजली डिपार्टमेंट को करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है. अब, केंद्रीय बिजली मंत्रालय इन नुकसानों को रोकने, सरकारी और गैर-सरकारी कंपनियों के बीच कॉम्पिटिशन बनाने और यह पक्का करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2025 ला रहा है कि जनता को बिजली मिले.

इसके अलावा, फाइनेंशियल नुकसान से भी बचा जा सके. पांच साल के अंदर सब्सिडी खत्म करने का प्रस्ताव है. यह भी दावा किया जा रहा है कि किसानों के अलावा दूसरे लोगों को भी सब्सिडी मिल रही है और मिलती रहेगी. इस बिल में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कोऑर्डिनेट करने के लिए एक इलेक्ट्रिसिटी काउंसिल बनाने का प्रस्ताव है, जिसे केंद्रीय बिजली मंत्रालय मॉनिटर करेगा.

इस बिल के लागू होने से स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन खुद ही टैक्स तय कर सकेगा. दावा किया जा रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म बिल 2025 के लागू होने से फिस्कल डेफिसिट कम करने में कामयाबी मिलेगी. इसके अलावा, राज्य सरकारों पर सब्सिडी का बोझ कम होगा, और ज़रूरतमंदों को पहले की तरह बिजली और सब्सिडी मिलती रहेगी.

