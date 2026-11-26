संविधान दिवस पर दिल्ली में किसान-मजदूर, छात्र व अन्य संगठनों का प्रदर्शन, SIR रद्द करने से लेकर MSP की कानूनी गारंटी तक उठीं मांगें
दिल्ली में वाल्मीकि मंदिर के पास विभिन्न संगठनों ने संविधान के दिवस के मौके पर विरोध प्रदर्शन कर अपनी मांगें रखीं. पढ़ें पूरी खबर..
Published : November 26, 2026 at 3:52 PM IST
नई दिल्ली: संविधान दिवस के मौके पर दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चा (SKM), स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI), क्रांतिकारी युवा संगठन (KYS) समेत कई संगठनों के कार्यकर्ता मंदिर मार्ग स्थित वाल्मीकि मंदिर के पास प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में सभी फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी, किसानों की पूर्ण कर्जमाफी, चारों श्रम संहिताओं को वापस लेने और भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का विरोध शामिल रहा.
इसके अलावा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को रद्द करने व लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा की मांग उठाई जा रही है. प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि जंतर-मंतर को दोबारा आधिकारिक प्रदर्शन स्थल के रूप में शामिल किया जाए. दिल्ली पुलिस के मुताबिक प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई थी. नई दिल्ली इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू है.
इस दौरान पुलिस लगातार अनाउंसमेंट कर प्रदर्शनकारियों को नियमों का पालन करने की हिदायत देती रही. साथ ही जंतर-मंतर की ओर जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई. मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रही. किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस ने निजी बसों का भी इंतजाम किया, जिनके जरिए जरूरत पड़ने पर प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर दूसरी जगह ले जाया जा सके.
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया को पूरी तरह से खत्म किया जाना चाहिए. मजदूरों को उनके अधिकार दिए जाने चाहिए और फैक्ट्रियों में न्यूनतम वेतन कानून को लागू किया जाए. साथ ही हम इन चारों लेबर कोड्स के खिलाफ भी प्रदर्शन करने आए हैं. इतना ही नहीं, हमलोग किसानों के समर्थन में भी खड़े हैं. उन्होंने यह भी कहा कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती, तब तक हम सड़कों पर उतरते रहेंगे.
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महिला संगठन ने भी उठाई आवाज
प्रगतिशील महिला एकता केंद्र की सदस्य सरोज ने कहा कि उनका संगठन SIR के विरोध व किसानों को MSP की कानूनी गारंटी देने की मांग को लेकर प्रदर्शन में शामिल हुआ. जब तक मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते व SIR की प्रक्रिया रद्द नहीं होती, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा. सरोज ने महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा व महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार की आलोचना की. उन्होंने मणिपुर, हाथरस जैसी घटनाओं का जिक्र करते हुए सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए.
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