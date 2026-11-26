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संविधान दिवस पर दिल्ली में किसान-मजदूर, छात्र व अन्य संगठनों का प्रदर्शन, SIR रद्द करने से लेकर MSP की कानूनी गारंटी तक उठीं मांगें

दिल्ली में SKM-SFI आदि संगठनों का विरोध प्रदर्शन ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: संविधान दिवस के मौके पर दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चा (SKM), स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI), क्रांतिकारी युवा संगठन (KYS) समेत कई संगठनों के कार्यकर्ता मंदिर मार्ग स्थित वाल्मीकि मंदिर के पास प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में सभी फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी, किसानों की पूर्ण कर्जमाफी, चारों श्रम संहिताओं को वापस लेने और भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का विरोध शामिल रहा.

इसके अलावा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को रद्द करने व लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा की मांग उठाई जा रही है. प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि जंतर-मंतर को दोबारा आधिकारिक प्रदर्शन स्थल के रूप में शामिल किया जाए. दिल्ली पुलिस के मुताबिक प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई थी. नई दिल्ली इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू है.