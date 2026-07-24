किसानों ने शांतिपूर्ण छात्र विरोध को समर्थन दिया, पीएम मोदी को पत्र लिखा
किसान संगठनों ने कहा है कि बार-बार परीक्षा के पेपर लीक होने को लेकर छात्रों की चिंताएं जायज है.
Published : July 24, 2026 at 2:25 PM IST
नई दिल्ली: नीट पेपर लीक मामले पर देश भर में छात्रों के विरोध प्रदर्शन और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग के बीच अलग-अलग किसान संगठनों ने छात्रों को अपना समर्थन दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर प्रदर्शनकारियों की मांगों को ज़्यादा बल और लाठी के इस्तेमाल के बजाय बातचीत से हल करने के लिए कहा है.
पिछले एक महीने से जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स बार-बार होने वाले एग्जाम पेपर लीक के खिलाफ एक्शन और जिम्मेदार लोगों के लिए सख्त जवाबदेही की मांग कर रहे हैं. उनकी मुख्य चिंता यह है कि इन बार-बार होने वाली गड़बड़ियों ने उनके भविष्य और रिक्रूटमेंट प्रोसेस की क्रेडिबिलिटी को लेकर जो अनिश्चितता पैदा की है.
अब उनकी मांगों को किसान संगठनों का सपोर्ट मिला है, जिनका कहना है कि स्टूडेंट्स का यह आंदोलन बार-बार होने वाले पेपर लीक और दोषियों के खिलाफ ठोस एक्शन न होने से बढ़ती निराशा को दिखाता है. किसानों ने उन चार मुख्य मांगों पर चर्चा की मांग की है जिन्हें स्टूडेंट्स लगातार उठा रहे हैं, और तर्क दिया है कि युवा कैंडिडेट्स की चिंताओं पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है.
स्टूडेंट आंदोलन को अपना सपोर्ट देते हुए किसान संगठनों ने कहा है कि बार-बार परीक्षा के पेपर लीक होने पर उम्मीदवारों की चिंताएं जायज हैं और इस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है. भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) के नेशनल स्पोक्सपर्सन धर्मेंद्र मलिक ने ईटीवी भारत को बताया, 'किसानों का पूरा सपोर्ट आंदोलन कर रहे स्टूडेंट्स के साथ है क्योंकि वे पेपर लीक मामले पर अपनी चिंताएं जाहिर कर रहे हैं, जो एक असली मामला है. इन पेपर लीक से हमेशा स्टूडेंट्स को नुकसान होता है और इसे रोका जाना चाहिए. हम हालात और दिन-ब-दिन हो रहे सभी डेवलपमेंट पर करीब से नजर रख रहे हैं.'
मलिक ने प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स से अपने आंदोलन को पॉलिटिकल असर से दूर रखने की भी अपील की. उन्होंने उन्हें पॉलिटिकल पार्टियों से दूर रहने की सलाह दी और कहा कि सरकार से बात करने और अपनी मांगों का हल निकालने के लिए एक नॉन-पॉलिटिकल आंदोलन बेहतर रहेगा.
स्टूडेंट्स के आंदोलन का समर्थन करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) के नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि चल रहे विरोध प्रदर्शनों ने युवाओं को प्रभावित करने वाले मुख्य मुद्दों को संभालने के सरकार के तरीके को उजागर कर दिया है. राजेवाल ने कहा, 'स्टूडेंट्स के विरोध प्रदर्शनों ने पेपर लीक, बेरोजगारी और एजुकेशन सिस्टम के प्राइवेटाइजेशन पर सरकार को आईना दिखाया है.'
पीएम मोदी को लिखे अपने लेटर में किसानों ने लिखा, 'देश के युवा आज सड़कों पर इसलिए नहीं हैं क्योंकि उन्हें अपने भविष्य की चिंता है. लाखों स्टूडेंट्स दिन-रात मेहनत करते हैं, और परिवार अपनी मेहनत की कमाई उनकी पढ़ाई पर खर्च करते हैं, फिर भी, जब कोई एग्जाम पेपर लीक होता है या कोई रिक्रूटमेंट प्रोसेस विवादों में फंस जाता है, तो सिर्फ एक एग्जाम ही फेल नहीं होता - लाखों सपने टूट जाते हैं.'
पिछले कुछ सालों में अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम और रिक्रूटमेंट प्रोसेस में पेपर लीक और गड़बड़ियों के आरोप सामने आए हैं. इससे युवाओं का एग्जाम सिस्टम पर से भरोसा उठ गया है. यह सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव नाकामी नहीं है, बल्कि देश के टैलेंट के साथ नाइंसाफी है.
ऐसे हालात में अगर स्टूडेंट्स शांति से अपनी आवाज उठाते हैं, तो उनका जवाब लाठियों से नहीं बल्कि बातचीत से मिलना चाहिए. लोकतंत्र में सरकार की ताकत असहमति को दबाने में नहीं, बल्कि असहमति को सुनने और मुद्दों को सुलझाने में होती है. स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज किसी भी डेमोक्रेटिक सरकार के लिए कोई कामयाबी नहीं हो सकती,' इसमें आगे कहा गया.
प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए किसानों ने कहा कि सिर्फ मंत्री बदलने से एग्जामिनेशन सिस्टम की गहरी समस्याओं का हल नहीं होगा. उन्होंने कहा, 'अगर सिस्टम ऐसा ही रहा, अकाउंटेबिलिटी तय नहीं की गई और एग्जामिनेशन सिस्टम में सुधार नहीं किया गया, तो सिर्फ चेहरे बदलने से युवाओं का भरोसा वापस नहीं आएगा. इसे सरकार की इज़्जत का मामला बनाने के बजाय, इसे देश के भविष्य से जुड़ा मामला समझें.'
आज, सरकार को साफ-साफ बताने की जरूरत है
पेपर लीक को रोकने के लिए नेशनल लेवल पर क्या परमानेंट सिस्टम बनाया जा रहा है? पेपर लीक के लिए जिम्मेदार ऑर्गनाइज़्ड गैंग और उनके सरपरस्तों के ख़िलाफ क्या सख़्त एक्शन लिया गया है? एग्जाम कैंसिल होने से स्टूडेंट्स के समय और पैसे के नुकसान के साथ-साथ उन्हें हुई मानसिक परेशानी की भरपाई के लिए क्या पॉलिसी बनाई जाएगी? और रिक्रूटमेंट और एग्जामिनेशन सिस्टम को पूरी तरह ट्रांसपेरेंट और टेक्नोलॉजिकली सिक्योर बनाने के लिए क्या टाइम-बाउंड प्लान है?' किसानों ने पीएम मोदी से पूछा.
उन्होंने आगे कहा कि लाठीचार्ज से विरोध को कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है, लेकिन अन्याय के खिलाफ उठाए गए सवालों को चुप नहीं कराया जा सकता. युवाओं को दुश्मन नहीं, बल्कि देश बनाने में पार्टनर समझें. लेटर में लिखा था, 'हम पीएम से गुजारिश करते हैं कि वे स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव से तुरंत बात करें ताकि उनके मसले हल हो सकें, पेपर लीक के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ बिना किसी पॉलिटिकल मदद के सख्त एक्शन लें, और एक ऐसा एजुकेशन और एग्जामिनेशन सिस्टम बनाएं जिस पर देश का हर स्टूडेंट भरोसा कर सके.'
एसकेएम ने इस हफ़्ते की शुरुआत में हजारों स्टूडेंट्स और युवा प्रोटेस्टर्स पर पुलिस लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागने की बुराई की थी. ये प्रोटेस्टर लगातार हो रहे पेपर लीक पर जवाबदेही, एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को खत्म करने की मांग कर रहे थे, जिससे लाखों स्टूडेंट्स का करियर खतरे में पड़ गया है.