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किसानों ने शांतिपूर्ण छात्र विरोध को समर्थन दिया, पीएम मोदी को पत्र लिखा

नई दिल्ली: नीट पेपर लीक मामले पर देश भर में छात्रों के विरोध प्रदर्शन और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग के बीच अलग-अलग किसान संगठनों ने छात्रों को अपना समर्थन दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर प्रदर्शनकारियों की मांगों को ज़्यादा बल और लाठी के इस्तेमाल के बजाय बातचीत से हल करने के लिए कहा है.

पिछले एक महीने से जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स बार-बार होने वाले एग्जाम पेपर लीक के खिलाफ एक्शन और जिम्मेदार लोगों के लिए सख्त जवाबदेही की मांग कर रहे हैं. उनकी मुख्य चिंता यह है कि इन बार-बार होने वाली गड़बड़ियों ने उनके भविष्य और रिक्रूटमेंट प्रोसेस की क्रेडिबिलिटी को लेकर जो अनिश्चितता पैदा की है.

अब उनकी मांगों को किसान संगठनों का सपोर्ट मिला है, जिनका कहना है कि स्टूडेंट्स का यह आंदोलन बार-बार होने वाले पेपर लीक और दोषियों के खिलाफ ठोस एक्शन न होने से बढ़ती निराशा को दिखाता है. किसानों ने उन चार मुख्य मांगों पर चर्चा की मांग की है जिन्हें स्टूडेंट्स लगातार उठा रहे हैं, और तर्क दिया है कि युवा कैंडिडेट्स की चिंताओं पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है.

स्टूडेंट आंदोलन को अपना सपोर्ट देते हुए किसान संगठनों ने कहा है कि बार-बार परीक्षा के पेपर लीक होने पर उम्मीदवारों की चिंताएं जायज हैं और इस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है. भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) के नेशनल स्पोक्सपर्सन धर्मेंद्र मलिक ने ईटीवी भारत को बताया, 'किसानों का पूरा सपोर्ट आंदोलन कर रहे स्टूडेंट्स के साथ है क्योंकि वे पेपर लीक मामले पर अपनी चिंताएं जाहिर कर रहे हैं, जो एक असली मामला है. इन पेपर लीक से हमेशा स्टूडेंट्स को नुकसान होता है और इसे रोका जाना चाहिए. हम हालात और दिन-ब-दिन हो रहे सभी डेवलपमेंट पर करीब से नजर रख रहे हैं.'

मलिक ने प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स से अपने आंदोलन को पॉलिटिकल असर से दूर रखने की भी अपील की. ​​उन्होंने उन्हें पॉलिटिकल पार्टियों से दूर रहने की सलाह दी और कहा कि सरकार से बात करने और अपनी मांगों का हल निकालने के लिए एक नॉन-पॉलिटिकल आंदोलन बेहतर रहेगा.

स्टूडेंट्स के आंदोलन का समर्थन करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) के नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि चल रहे विरोध प्रदर्शनों ने युवाओं को प्रभावित करने वाले मुख्य मुद्दों को संभालने के सरकार के तरीके को उजागर कर दिया है. राजेवाल ने कहा, 'स्टूडेंट्स के विरोध प्रदर्शनों ने पेपर लीक, बेरोजगारी और एजुकेशन सिस्टम के प्राइवेटाइजेशन पर सरकार को आईना दिखाया है.'

पीएम मोदी को लिखे अपने लेटर में किसानों ने लिखा, 'देश के युवा आज सड़कों पर इसलिए नहीं हैं क्योंकि उन्हें अपने भविष्य की चिंता है. लाखों स्टूडेंट्स दिन-रात मेहनत करते हैं, और परिवार अपनी मेहनत की कमाई उनकी पढ़ाई पर खर्च करते हैं, फिर भी, जब कोई एग्जाम पेपर लीक होता है या कोई रिक्रूटमेंट प्रोसेस विवादों में फंस जाता है, तो सिर्फ एक एग्जाम ही फेल नहीं होता - लाखों सपने टूट जाते हैं.'