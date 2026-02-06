ETV Bharat / bharat

पंचायतों को बुनियादी विकास के लिए आर्थिक मदद में कमी पर किसानों ने जताई चिंता

उत्तर प्रदेश के सिसौली गांव के एक और ग्राम प्रधान जसवंत सिंह ने ईटीवी भारत को बताया, "गांवों को ऐसी सुविधाएं बनाने के लिए पर्याप्त वित्तीय मदद नहीं मिलती जिन्हें किराए पर देकर कमाई की जा सके. सड़क बनाने, पीने के पानी की व्यवस्था और छोटी-मोटी मरम्मत जैसे विकास कार्यों के लिए हमें इलाके के सांसद, विधायक और विधान परिषद के सदस्य से संपर्क करना पड़ता है."

उन्होंने कहा, "सरकार को कुछ ही योजनाएं शुरू करनी चाहिए और उन्हें कम से कम 5 से 10 साल तक जारी रखना चाहिए ताकि उन्हें ठीक से लागू किया जा सके और असली फायदे मिल सकें. अगर सरकार पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है तो उसे गांवों में सही इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में निवेश करना होगा."

इसी तरह के विचार साझा करते हुए उत्तर प्रदेश के किसान अशोक बालियान ने ईटीवी भारत को बताया, "भारत में एक के बाद एक योजना शुरू करने का चलन है, लेकिन सरकार शायद ही कभी समीक्षा करती है कि ये योजनाएं वास्तव में उपयोगी हैं या नहीं."

हरियाणा के चंदू बुधेरा गांव के सरपंच विकास यादव ने ईटीवी भारत को बताया कि पंचायत प्रतिनिधियों को पंचायतों के कार्यों और स्थानीय राजस्व उत्पन्न करने के तरीके के बारे में कई बार प्रशिक्षण मिला है, लेकिन मुख्य चुनौती उचित बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए वित्तीय सहायता की कमी है. हमें बारात घर, आयोजनों के लिए मेला स्थल और किसानों की सहायता के लिए कियोस्क जैसी सुविधाएं विकसित करने के लिए कोई सरकारी वित्तीय मदद नहीं मिलती है, जिससे स्थानीय राजस्व उत्पन्न करना मुश्किल हो जाता है.

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने टैक्स और नॉन-टैक्स स्रोत से स्थानीय राजस्व सृजन को मजबूत करने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों और अधिकारियों के लिए ट्रेनिंग शुरू की है, लेकिन किसानों ने चिंता जताई है कि लगातार पैसे की तंगी से ऐसा राजस्व उत्पन्न करने के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा विकसित करने की कोशिशें कमजोर पड़ रही हैं.

किसान संजीव कुमार ने ईटीवी भारत से कहा, "विकास योजनाओं की घोषणा और उन्हें लागू करने में बहुत बड़ा अंतर है. सरकार ने सिर्फ नाम के लिए योजनाएं शुरू कीं, लेकिन गांवों तक कोई फायदा नहीं पहुंचा." उन्होंने बताया, "पिछले कई वर्षों से गांवों में हैंडपंप, स्ट्रीट लाइट और सड़क जैसी कोई भी बुनियादी सुविधाएं नहीं बनाई गई हैं, जो आत्मनिर्भर ग्राम पंचायतों की असलियत को सामने लाती है."

सरकार के अनुसार, पंचायत की क्षमता को मजबूत करने के लिए मदद देना मुख्य रूप से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी है. हालांकि, मंत्रालय वित्तीय वर्ष 2022-23 से पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) नाम की एक केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना लागू कर रहा है, जिसका मुख्य मकसद चुने हुए प्रतिनिधियों (ERs) और दूसरे हितधारकों को ट्रेनिंग देकर पंचायती राज संस्थाओं की क्षमता बढ़ाने में मदद करना है ताकि उनकी गवर्नेंस क्षमताएं बढ़ सकें.

ट्रेनिंग इंटरवेंशन, यह स्कीम पंचायत स्तर पर क्षमता निर्माण के लिए संस्थागत मजबूती और मूलभूत बुनियादी ढांचा के विकास में मदद करती है. इसमें ट्रेनिंग और क्षमता निर्माण के लिए संस्थागत प्रणाली बनाने में मदद, साथ ही ग्राम पंचायत भवन, कंप्यूटर सुविधाएं, और पंचायत कार्यालय परिसर के अंदर कॉमन सर्विस सेंटर (CSCs) स्थापित करना जैसे पंचायत बुनियादी ढांचा बनाने में मदद शामिल है, जो कुछ हद तक ऐसा है.

पंचायत सदस्यों के लिए ट्रेनिंग

ग्राम पंचायतों की वित्तीय आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए, मंत्रालय ने आईआईएम अहमदाबाद के साथ पार्टनरशिप में, ओन सोर्स रेवेन्यू (OSR) पर एक ट्रेनिंग मॉड्यूल शुरू किया है. यह मॉड्यूल चुने हुए प्रतिनिधियों और पंचायत अधिकारियों को टैक्स और नॉन-टैक्स सोर्स से राजस्व जुटाने की जानकारी देता है. लोकसभा के आंकड़ों के मुताबिक, OSR पहल के तहत लगभग 1,78,405 प्रतिभागियों को ट्रेनिंग मिली है.

बुनियादी ढांचे का विकास

वित्तीय वर्ष 2025-26 में, इस स्कीम ने 1,644 पंचायत भवन बनाने, 19,472 कंप्यूटर खरीदने और 1,674 कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) को एक साथ स्थापित करने को मंजूरी दी. इसमें बताया गया कि 31 दिसंबर, 2025 तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नए RGSA के तहत ट्रेनिंग पाए लोगों की जानकारी भी दी गई.

ग्राम पंचायत विकास योजनाएं

2025-26 में, देश भर में लगभग 2,53,935 ग्राम पंचायतों ने अपनी ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) अपलोड की, जिसमें eGramSwaraj-PFMS इंटरफेस के जरिये 43,000 करोड़ रुपये से अधिक ट्रांसफर किए गए. खरीद में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए, eGramSwaraj को गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) से जोड़ा गया है, जिससे पंचायतें सीधे प्लेटफॉर्म के जरिये सामान और सेवाएं खरीद सकती हैं.

यह भी पढ़ें- Budget 2026: बजट की प्रमुख घोषणाएं, क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा, जानें