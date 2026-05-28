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उत्तराखंड में ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों के घर खाने के पड़े लाले! जानिए क्या है समस्या?

काशीपुर के किसान कैलाश मैठाणी ने सुनाई अपनी पीड़ा: उत्तराखंड में साल 2003 से लगातार आर्गेनिक या जैविक खेती में काम कर रहे काशीपुर के किसान कैलाश मैठाणी ने बताया कि वो ऑर्गेनिक मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट का काम करते हैं. उनका एक पूरा 150 ऑर्गेनिक किसानों का ग्रुप है. उनके ज्यादातर एक्सपोर्टर बाहर के हैं. उनका कई कंपनियों के साथ एग्रीमेंट चल रहा है.

ग्राउंड पर किस तरह के हालात हैं और किसानों के बीच किस तरह का माहौल है, ये जानने कि लिए हमने कई किसानों से बातचीत की. उन्होंने अपनी बेहद दुख भरी कहानी बयां की. उनका कहना है कि प्रमाणीकरण न होने से किसानों का माल नहीं उठ रहा है. जिससे अब उनके सामने कई तरह की परेशानियां पेश आ रही है. यहां तक कि अब पेट पालना भी मुश्किल हो गया है.

उत्तराखंड में ऑर्गेनिक खेती ने बनाई नई पहचान: कई किसान ऐसे हैं, जिन्होने साल 2002 से उत्तराखंड में ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत की थी. उन्ही के दम पर आज उत्तराखंड राज्य ऑर्गेनिक के क्षेत्र में नई पहचान बना पाया है, लेकिन कृषि विभाग और ऑर्गेनिक बोर्ड की लापरवाही से आज पूरा राज्य एक झटके में ऑर्गेनिक की लिस्ट से तेजी से बाहर हो रहा है.

देहरादून: उत्तराखंड को ऑर्गेनिक क्षेत्र में पहचान दिलाने वाले किसानों को आज सरकार ने बीच मझधार में छोड़ दिया है. हर साल होने वाला ऑर्गेनिक प्रमाणीकरण को इस बार अचानक रोक दिया गया है. जिससे किसानों का हजारों क्विंटल माल कोई एक्सपोर्टर उठाने को लिए तैयार नहीं है. पहाड़ से लेकर मैदान और गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक ऑर्गेनिक किसानों की यही कहानी है.

"हमारा 30 कुंतल स्पेरी मेंट और पिपरमेंट अब तुरंत जाना है. इसके अलावा 20 क्विंटल ऑर्गेनिक मिंट भी उसके बाद ऑर्डर में लगा हुआ है, लेकिन यहां ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट जिसे हर साल नवीनीकरण करवाना अनिवार्य है, वो अब तक नहीं हो पाया है. ये प्रमाणीकरण उत्तराखंड ऑर्गेनिक बोर्ड की ओर से अप्रैल में किया जाना था, लेकिन अब तक प्रमाणीकरण को लेकर कोई सूचना नहीं है. इन हालातों में हमारा एक्सपोर्टर हमसे बात तक नहीं करेगा. क्योंकि, बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए ऑर्गेनिक प्रमाणीकरण एक अनिवार्य शर्त होती है."- कैलाश मैठाणी, किसान, मेडिसिनल/एरोमेटिक खेती

ऑर्गेनिक किसान मैठाणी ने बताया कि ऑर्गेनिक मार्केट का ये स्टेंडर्ड है कि यदि सार्टिफिकेट नहीं हैं, तो प्रमाणिकता नहीं मानी जाती है और फिर दोबारा ऑर्गेनिक के प्रमाण के लिए शुरू से शुरुआत करनी पड़ती है. तब जाकर तीन साल बाद प्रमाणिकता मिलती है. इसलिए ऑर्गेनिक किसान के लिए हर साल प्रमाणीकरण बेहद महत्वपूर्ण होता है. यदि उनका ऑर्गेनिक प्रमाणीकरण नहीं हुआ, तो उनकी 23 सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी.

राजमा की खेती (फोटो सोर्स- Farmer)

"हमारा तकरीबन 11 से 12 लाख का माल ऑर्डर पर लगा हुआ है. प्रमाणीकरण पिछले महीने से लटका हुआ है. यदि ये नहीं होता है, तो हम बर्बाद हो जाएंगे. हमारे इस ऑर्गेनिक माल की साधारण बाजार में कोई वैल्यू नहीं है. इस तरह से मैं और मेरे जैसे कई ऑर्गेनिक किसान सरकार एवं विभागीय लापरवाही के बली चढ़ जाएंगे."- कैलाश मैठाणी, किसान, मेडिसिनल/एरोमेटिक खेती

हरिद्वार के किसान बृजमोहन त्यागी ने सुनाया दुखड़ा: हरिद्वार जिले में 350 किसानों के एफपीओ (FPO) के सदस्य बृजमोहन त्यागी, जो कि ऑर्गेनिक गन्ना से बनने वाले प्रोडक्ट में डील करते हैं, उन्होंने बताया कि ऑर्गेनिक प्रमाणीकरण के लिए लगातार तीन साल तक कड़ी मेहनत की. तब जाकर वो ऑर्गेनिक के सभी स्टैंडर्ड को हासिल कर पाए. वो इतने सक्षम भी हैं कि खुद ऑर्गेनिक प्रमाणीकरण का खर्च उठा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका ऑर्गेनिक प्रमाणीकरण का काम नहीं हो रहा है.

ऑर्गेनिक खेती करने वालों की पीड़ा (फोटो सोर्स- Organic Producer Group)

"हमारा कई बड़ी कंपनियों के साथ ऑर्गेनिक गन्ना, धान, गेहूं की सप्लाई को लेकर करार है, लेकिन पिछले 6 महीने से हमारा ऑर्गेनिक का प्रमाणीकरण नहीं हो पा रहा है. हमारा रिलायंस, टाटा आदि कपनियों के साथ सप्लाई को लेकर एग्रीमेंट था, जो अब टूटने की कगार पर है. जिससे मुझे और मेरे साथ के किसानों को करीबन 50 लाख का तगड़ा झटका किसी भी समय लग सकता है."- बृजमाोहन त्यागी, ऑर्गेनिक गन्ना किसान, हरिद्वार

देहरादून के बासमती उत्पाद किसानों की भी पीड़ा सुनिए: इसी तरह से देहरादून के मशहूर बासमती को एक अलग पहचान दिलाने और ऑर्गेनिक सेक्टर में देहरादून के बासमती के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सहसपुर ब्लॉक के 80 से ज्यादा ऑर्गेनिक किसान समूह के सदस्य यशपाल राणा ने भी अपनी समस्या रखी.

ऑर्गेनिक उत्पादकों का स्टॉल (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

"हमारे कई ऑर्गेनिक किसान साथियों के घरों में आज खाने तक के लाले पड़ रहे हैं. वो तो किसान अपने खेत में थोड़ा बहुत कुछ उगा लेते हैं अपने लिए, नहीं तो किसानों का आर्गेनिक प्रमाणीकरण न होने के चलते आत्महत्या तक की नौबत आ चुकी है."-यशपाल राणा, ऑर्गेनिक बासमती किसान, देहरादून

उन्होंने कहा कि उनके ग्रुप में सभी किसान बहुत छोटे-छोटे किसान हैं. कोई इतना सक्षम नहीं कि खुद से अपना प्रमाणीकरण करवा सके. क्योंकि, ये महंगी प्रक्रिया है. किसान तो केवल खेत पर मेहनत कर सकता है. उन्होंने कहा कि यदि किसान को अपने ही दम पर सब कुछ करना है, तो फिर समाज और सरकार को भी किसान से किसी चीज की उम्मीद नहीं करनी चाहिए.

शहद (फोटो सोर्स- Farmer)

पहाड़ी क्षेत्रों के छोटे ऑर्गेनिक किसान भी बेहाल: इसी तरह से पहाड़ी क्षेत्रों के छोटे ऑर्गेनिक किसान भी परेशान हैं. चकराता में ऑर्गेनिक राजमा समेत अन्य सभी तरह की पहाड़ी ऑर्गेनिक दालों के साथ लहसुन आदि का उत्पादन करने वाले किसान गोपाल ने अपनी समस्या रखी. उन्होंने बताया कि उनके ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट को तकरीबन 4 महीने पहले रिन्यू होना था. अभी फिलहाल उनके पास ऑर्गेनिक किसान होने का कोई प्रमाणपत्र नहीं है.

ऑर्गेनिक खेती करने वालों की पीड़ा (फोटो सोर्स- Organic Producer Group)

"इसी प्रमाणपत्र के दम पर हमें मार्केट में अच्छा रेट मिलता है, लेकिन अब तक हर साल होने वाले ऑर्गेनिक प्रमाण के नवीनीकरण को लेकर विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ना ही कोई आश्वासन दिया गया है. हमारी लहसुन जानी थी, लेकिन जो खरीदार हमसे सामान लेता है, उसके लिए ऑर्गेनिक सार्टिफिकेट जरूरी है. जो कि हमारे पास अब नहीं है. ऐसे में इस बार काफी नुकसान हो जाएगा."- गोपाल, किसान, चकराता

ऑर्गेनिक स्टोर संचालकों के माथे पर भी सिकन: देहरादून के रायपुर, थानो में 48 ऑर्गेनिक किसानों समूह के सदस्य मनोहर सोलंकी, जो कि एक ऑर्गेनिक स्टोर भी संचालित करते हैं, उन्होंने बताया कि उनका और उनके अन्य ऑर्गेनिक किसान साथियों का प्रमाणीकरण का नवीनीकरण ना होने के चलते उनका माल नहीं उठ पा रहा है.

ऑर्गेनिक स्टोर संचालक भी परेशान (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

"सभी किसानों की हालत अभी बहुत खराब है. क्योंकि, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की खरीद बहुत कम हो गई है. ऑर्गेनिक के ग्राहक बेहद जागरूक और पढ़े लिखे होते हैं. ऐसे ही ऑर्गेनिक अपने प्रोडेक्ट को बोल देने से ग्राहक की संतुष्टि नहीं होती है, वो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट देखता है. यदि वो एक्सपायर हो गया, तो उस पर भी ध्यान देता है. हमारे पास बड़ी कंपनियों का भी ऑर्डर आता था, लेकिन प्रमाणीकरण न होने के चलते इस बार ऑर्डर नहीं आ रहे हैं."- मनोहर सोलांकी, ऑर्गेनिक किसान, थानो, देहरादून

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