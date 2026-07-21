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किसानों का दिल्ली कूच आज, शंभू बॉर्डर पर भारी बैरिकेडिंग, NH-44 बंद, अमेरिका ट्रेड डील का विरोध

देश बचाओ मोर्चा के आह्वान पर पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों के किसान आज दिल्ली कूच करेंगे. अंबाला स्थित शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी.

Farmers Delhi march Updates
Farmers Delhi march Updates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 21, 2026 at 9:17 AM IST

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अंबाला/कुरुक्षेत्र: अमेरिका के साथ प्रस्तावित ट्रेड डील के विरोध में किसान संगठनों ने आज 'दिल्ली कूच' का ऐलान किया है. किसानों ने दिल्ली के किसान घाट पहुंचकर प्रदर्शन करने की कॉल दी है. इसे देखते हुए हरियाणा के अंबाला स्थित शंभू बॉर्डर और टोल प्लाजा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है.

किसानों का दिल्ली कूच, शंभू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग: किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है. शंभू बॉर्डर पर भारी बैरिकेडिंग की गई है और बड़ी संख्या में पुलिस बल तथा सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है. इलाके के चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके.

किसानों का दिल्ली कूच आज, देखें वीडियो (ETV Bharat)

नेशनल हाईवे-44 पर आवागमन बंद: वहीं, नेशनल हाईवे-44 पर आवागमन को पूरी तरह रोक दिया गया है. कई स्थानों पर बैरिकेड्स लगाकर ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया है, जिससे आम लोगों को वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है.

अंबाला पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी: पुलिस प्रशासन का कहना है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल किसी भी किसान संगठन या प्रदर्शनकारी दल को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी. यदि कोई समूह जबरन आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो उससे निपटने के लिए भी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है.

Farmers Delhi march Updates
किसानों का दिल्ली कूच (ETV Bharat)

हरियाणा-पंजाब शंभू बॉर्डर बंद: ​शंभू बॉर्डर के बंद होने के कारण, दिल्ली और पंजाब के बीच यात्रा करने वाले वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए गए हैं। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे इन मार्गों का पालन करें.

​दिल्ली से पंजाब आने वाले वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग:

  • मार्ग 1: अंबाला छावनी ➔ चंडीगढ़ मार्ग ➔ लालड़ू ➔ डेरा बस्सी ➔ जीरकपुर ➔ पंजाब
  • ​मार्ग 2: लालड़ू या डेरा बस्सी से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करके पंजाब आ सकते हैं।

​पंजाब से दिल्ली जाने वाले वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग:

  • ​मार्ग 1: राजपुरा ➔ लालड़ू ➔ डेरा बस्सी ➔ जीरकपुर ➔ अंबाला छावनी ➔ दिल्ली
  • ​मार्ग 2: राजपुरा, लालड़ू, डेरा बस्सी से भी वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करके अंबाला छावनी और फिर दिल्ली जा सकते हैं.

अंबाला पुलिस ने बताया कि "​किसी भी आपातकालीन स्थिति में, सहायता प्राप्त करने के लिए कृपया डायल 112 पर संपर्क करें. ​अंबाला पुलिस यात्रियों की सुरक्षा और सुगम यातायात सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। असुविधा के लिए हमें खेद है."

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शंभू बॉर्डर पर भारी बैरिकेडिंग (ETV Bharat)

क्या है भारत-अमेरिका ट्रेड डील? जिस अमेरिका ट्रेड डील का किसान संगठन विरोध कर रहे हैं, वो भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौता (India-US Bilateral Trade Agreement) है. इस डील का मकसद दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाना, आयात-निर्यात पर लगने वाले शुल्क (टैरिफ) कम करना और एक-दूसरे के बाजारों तक ज्यादा पहुंच देना है.

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सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम (ETV Bharat)

किसान विरोध क्यों कर रहे हैं? किसान नेता प्रिंस वड़ैच ने बताया कि "यदि भारत अमेरिकी कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क कम करता है या उन्हें ज्यादा बाजार पहुंच देता है, तो अमेरिकी उत्पाद भारतीय बाजार में सस्ते दामों पर आ सकते हैं. अमेरिका में किसानों को भारी सरकारी सब्सिडी मिलती है, ऐसे में भारतीय किसानों को कीमतों के मामले में प्रतिस्पर्धा करने में मुश्किल हो सकती है. किसान संगठनों का दावा है कि इससे कृषि और डेयरी क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं."

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नेशनल हाईवे-44 पर आवागमन बंद (ETV Bharat)

केंद्र सरकार का पक्ष: हालांकि, केंद्र सरकार का कहना है कि इस ट्रेड डील में भारत के संवेदनशील कृषि क्षेत्रों को पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है. सरकार के मुताबिक, चावल, गेहूं, मक्का, डेयरी उत्पाद, पोल्ट्री, सोयामील, बाजरा, तंबाकू और कई अन्य महत्वपूर्ण कृषि उत्पादों पर कोई रियायत नहीं दी गई है. सरकार का दावा है कि किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया गया है.

किसान संगठनों की प्रमुख मांगें:

  • भारत-अमेरिका ट्रेड डील के सभी प्रावधान सार्वजनिक किए जाएं.
  • कृषि और डेयरी क्षेत्र को किसी भी तरह के आयात दबाव से बाहर रखा जाए.
  • किसानों और कृषि विशेषज्ञों से चर्चा के बाद ही कोई अंतिम फैसला लिया जाए.
  • ऐसे किसी भी समझौते से बचा जाए, जिससे भारतीय कृषि बाजार पर विदेशी उत्पादों का दबाव बढ़े.

इस डील में क्या प्रस्तावित है? फरवरी 2026 में जारी संयुक्त बयान के अनुसार, दोनों देशों ने एक अंतरिम व्यापार समझौते के फ्रेमवर्क पर सहमति जताई थी. इसमें कुछ अमेरिकी औद्योगिक और कृषि उत्पादों के लिए भारतीय बाजार तक पहुंच बढ़ाने और कई क्षेत्रों में टैरिफ से जुड़े मुद्दों को सुलझाने की बात कही गई थी. इसके साथ ही दोनों देश व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर भी बातचीत कर रहे हैं. यही वजह है कि पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों के किसान संगठन इस मुद्दे को केवल एक व्यापारिक समझौता नहीं, बल्कि भारतीय कृषि के भविष्य से जुड़ा विषय मानते हुए इसके विरोध में दिल्ली कूच कर रहे हैं.

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