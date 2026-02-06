पंजाब के बठिंडा में किसानों और पुलिस के बीच झड़प, कई लोग हिरासत में लिए गए
पंजाब के बठिंडा में किसानों ने डीसी कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की. इस दौरान पुलिस से उनकी झड़प हो गई.
Published : February 6, 2026 at 8:44 PM IST
बठिंडा (पंजाब): बठिंडा में शुक्रवार को किसानों और पुलिस के बीच झड़प हो गई, जब भारतीय किसान यूनियन (एकता उगराहां) के कार्यकर्ता बरनाला-बठिंडा राष्ट्रीय राजमार्ग पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. किसान संगठनों के कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए दो किसान नेताओं की रिहाई की मांग कर रहे थे और प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए डीसी कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की.
वहीं, राज्य स्तर के विरोध प्रदर्शन से पहले, पुलिस ने करीब आधा दर्जन किसान नेताओं को हिरासत में ले लिया. किसानों की योजना को नाकाम करने के लिए पुलिस की बड़ी टुकड़ी को अलर्ट कर दिया गया था, क्योंकि पुलिस ने शहर की अलग-अलग सड़कों पर नाकाबंदी कर दी थी. गुरुवार रात को संगठन के बड़े नेताओं के घरों पर भी पुलिस ने छापा मारा और कुछ को एहतियातन हिरासत में ले लिया गया.
बठिंडा रेंज के डीआईजी हरजीत सिंह ने कहा कि एहतियात के तौर पर किसान नेताओं को हिरासत में लिया गया क्योंकि पुलिस यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि लोगों को कोई परेशानी न हो.
सिंह ने कहा, "किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है. ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले साल हमारे DSP पर किसानों ने हमला किया था. एफआईआर दर्ज की गई थी और कुछ किसानों को हिरासत में भी लिया गया था."
उन्होंने कहा कि किसानों का विरोध जनवरी 2025 में दर्ज मामले में गिरफ्तार दो लोगों की रिहाई के लिए किया जाना था.
इससे पहले, संगठन के नेताओं ने बरनाला पुलिस को बठिंडा जाने से रोकने की कोशिश की. दो किसानों के खिलाफ कथित झूठे केस दर्ज करने के खिलाफ बठिंडा और रामपुर पुलिस स्टेशन में विरोध प्रदर्शन किया गया.
भारतीय किसान यूनियन (एकता उगराहां) के प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उगराहां ने प्रदर्शनकारियों को बरनाला में डीसी ऑफिस की ओर लीड किया. जिले की सीमाओं पर पुलिस की भारी तैनाती ने प्रदर्शनकारियों को बठिंडा और आस-पास के इलाकों को जाम करने से रोक दिया.
किसान संगठनों की आगे की कार्रवाई को रोकने के लिए तपा और बरनाला-बठिंडा हाईवे पर बड़ी संख्या में पुलिस तैनात की गई थी.
किसान संगठन के नेताओं ने पुलिस की कार्रवाई की निंदा की और एहतियात के तौर पर हिरासत में लिए जाने के लिए पुलिस की आलोचना की. उन्होंने कहा कि यह उनकी आवाज दबाने की कोशिश है.
