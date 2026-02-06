ETV Bharat / bharat

पंजाब के बठिंडा में किसानों और पुलिस के बीच झड़प, कई लोग हिरासत में लिए गए

बठिंडा (पंजाब): बठिंडा में शुक्रवार को किसानों और पुलिस के बीच झड़प हो गई, जब भारतीय किसान यूनियन (एकता उगराहां) के कार्यकर्ता बरनाला-बठिंडा राष्ट्रीय राजमार्ग पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. किसान संगठनों के कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए दो किसान नेताओं की रिहाई की मांग कर रहे थे और प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए डीसी कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की.

वहीं, राज्य स्तर के विरोध प्रदर्शन से पहले, पुलिस ने करीब आधा दर्जन किसान नेताओं को हिरासत में ले लिया. किसानों की योजना को नाकाम करने के लिए पुलिस की बड़ी टुकड़ी को अलर्ट कर दिया गया था, क्योंकि पुलिस ने शहर की अलग-अलग सड़कों पर नाकाबंदी कर दी थी. गुरुवार रात को संगठन के बड़े नेताओं के घरों पर भी पुलिस ने छापा मारा और कुछ को एहतियातन हिरासत में ले लिया गया.

बठिंडा रेंज के डीआईजी हरजीत सिंह ने कहा कि एहतियात के तौर पर किसान नेताओं को हिरासत में लिया गया क्योंकि पुलिस यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि लोगों को कोई परेशानी न हो.

सिंह ने कहा, "किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है. ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले साल हमारे DSP पर किसानों ने हमला किया था. एफआईआर दर्ज की गई थी और कुछ किसानों को हिरासत में भी लिया गया था."

उन्होंने कहा कि किसानों का विरोध जनवरी 2025 में दर्ज मामले में गिरफ्तार दो लोगों की रिहाई के लिए किया जाना था.