ETV Bharat / bharat

किसानों ने MSP की घोषणा के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया

नई दिल्ली: कई किसान संगठन केंद्र के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के फैसले के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं. किसानों के संगठनों ने कहा कि वे गांवों में जाकर, किसान समुदायों से बातचीत करके और नए न्यूनतम समर्थन मूल्य ढांचे पर अपनी आपत्तियों को समझाकर बड़े पैमाने पर जनसंपर्क अभियान शुरू करेंगे.

विरोध के हिस्से के तौर पर वे 27 मई से 31 मई के बीच एमएसपी नोटिफिकेशन की कॉपियां जलाकर अपनी नाराजगी जाहिर करने की भी योजना बना रहे हैं. किसान संगठनों के नेताओं ने कहा कि इस कैंपेन का मकसद न सिर्फ पॉलिसी का विरोध करना है, बल्कि आने वाले हफ्तों में होने वाले बड़े प्रदर्शनों के लिए किसानों को इकट्ठा करना भी है.

ईटीवी भारत से बात करते हुए किसान नेता पी. कृष्ण प्रसाद ने कहा, 'गांवों के दौरे के दौरान, हम किसानों से बातचीत करेंगे, पॉलिसी के असर पर चर्चा करेंगे और आंदोलन के लिए ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मांगेंगे. उसके बाद विरोध में एमएसपी नोटिफिकेशन की कॉपी जलाई जाएंगी.'

किसान संगठनों की एक बड़ी संस्था, संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने आरोप लगाया कि 2026-27 के लिए खरीफ फसलों के लिए सरकार की एमएसपी की घोषणा स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों को पूरा नहीं करती है. एसकेएम के मुताबिक, कमीशन ने खेती की पूरी लागत से कम से कम 50 फीसदी ज्यादा एमएसपी तय करने की सिफारिश की थी, जिसे आमतौर पर सी2+50 प्रतिशत फॉर्मूला कहा जाता है.

हालांकि, किसान नेताओं का कहना है कि सरकार ने ए2+एफएल फॉर्मूले का इस्तेमाल करके एमएसपी कैलकुलेट किया, जो उनके मुताबिक सुझाए गए रेट से करीब 30 परसेंट कम है. एसकेएम ने बताया कि खरीफ की सबसे जरूरी फसल धान के लिए एमएसपी 2,441 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है, जबकि सी2+50 प्रतिशत फ़ॉर्मूले के तहत यह 3,243 रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिए था.