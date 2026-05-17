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किसानों ने MSP की घोषणा के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया

विरोध के हिस्से के तौर पर, वे 27 मई से 31 मई के बीच एमएसपी नोटिफिकेशन की कॉपियां जलाने का भी प्लान बना रहे हैं.

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पंजाब में किसानों का विरोध प्रदर्शन (फाइल फोटो) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 17, 2026 at 7:49 AM IST

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नई दिल्ली: कई किसान संगठन केंद्र के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के फैसले के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं. किसानों के संगठनों ने कहा कि वे गांवों में जाकर, किसान समुदायों से बातचीत करके और नए न्यूनतम समर्थन मूल्य ढांचे पर अपनी आपत्तियों को समझाकर बड़े पैमाने पर जनसंपर्क अभियान शुरू करेंगे.

विरोध के हिस्से के तौर पर वे 27 मई से 31 मई के बीच एमएसपी नोटिफिकेशन की कॉपियां जलाकर अपनी नाराजगी जाहिर करने की भी योजना बना रहे हैं. किसान संगठनों के नेताओं ने कहा कि इस कैंपेन का मकसद न सिर्फ पॉलिसी का विरोध करना है, बल्कि आने वाले हफ्तों में होने वाले बड़े प्रदर्शनों के लिए किसानों को इकट्ठा करना भी है.

ईटीवी भारत से बात करते हुए किसान नेता पी. कृष्ण प्रसाद ने कहा, 'गांवों के दौरे के दौरान, हम किसानों से बातचीत करेंगे, पॉलिसी के असर पर चर्चा करेंगे और आंदोलन के लिए ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मांगेंगे. उसके बाद विरोध में एमएसपी नोटिफिकेशन की कॉपी जलाई जाएंगी.'

किसान संगठनों की एक बड़ी संस्था, संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने आरोप लगाया कि 2026-27 के लिए खरीफ फसलों के लिए सरकार की एमएसपी की घोषणा स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों को पूरा नहीं करती है. एसकेएम के मुताबिक, कमीशन ने खेती की पूरी लागत से कम से कम 50 फीसदी ज्यादा एमएसपी तय करने की सिफारिश की थी, जिसे आमतौर पर सी2+50 प्रतिशत फॉर्मूला कहा जाता है.

हालांकि, किसान नेताओं का कहना है कि सरकार ने ए2+एफएल फॉर्मूले का इस्तेमाल करके एमएसपी कैलकुलेट किया, जो उनके मुताबिक सुझाए गए रेट से करीब 30 परसेंट कम है. एसकेएम ने बताया कि खरीफ की सबसे जरूरी फसल धान के लिए एमएसपी 2,441 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है, जबकि सी2+50 प्रतिशत फ़ॉर्मूले के तहत यह 3,243 रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिए था.

किसान संगठनों ने आरोप लगाया कि इससे धान उगाने वालों को 802 रुपये प्रति क्विंटल का नुकसान होता है. संगठन ने आगे दावा किया कि लगभग 20 फसलों पर कम एमएसपी रेट के कारण देश भर के किसानों को बड़ा फाइनेंशियल नुकसान होता रहेगा.

एककेएम ने दावा किया, 'सरकार ने 2026-27 में खरीफ फसलों के लिए कुल एमएसपी पेमेंट का अनुमान लगभग 2.6 लाख करोड़ रुपये लगाया है. लेकिन सी2+50 परसेंट रेट पर एमएसपी न देने के कारण, किसानों को कथित तौर पर 2014 और 2024 के बीच लगभग 27 लाख करोड़ रुपये का कुल नुकसान हुआ है.'

अलग-अलग राज्यों के किसानों ने भी इस घोषणा पर निराशा जताई है. पंजाब के किसान अमरजीद सिंह मोहरी ने ईटीवी भारत को बताया कि बदला हुआ एमएसपी खेती की बढ़ती लागत के हिसाब से नहीं चल पाया है. उन्होंने कहा, 'बिजली, ट्रैक्टर, खेती के औजार और बीज की बढ़ती लागत के हिसाब से एमएसपी में बढ़ोतरी नहीं हुई है.'

इसी तरह उत्तर प्रदेश के किसान अशोक बालियान ने कहा कि एमएसपी का फायदा सभी फसलों में एक जैसा नहीं है और किसानों को अक्सर बाजार के हालात के हिसाब से प्रोडक्शन के फैसले लेने में दिक्कत होती है. उन्होंने कहा, 'एमएसपी सिर्फ कुछ खास फसलों के लिए ही घोषित किया गया है. ज्यादा प्रोडक्शन की वजह से कुछ फसलें कम दाम पर बिकती हैं, जबकि कम प्रोडक्शन वाली फसलों के दाम ज़्यादा मिलते हैं.'

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