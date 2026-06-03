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मौसम की मार...किसान परेशान, देश में सब्जियों के दामों में लग सकती है आग, रसोई का बिगड़ जाएगा बजट!

नई दिल्ली: देश के अधिकांश राज्यों में भीषण गर्मी का कहर जारी है. वैसे आने वाले दिनों में अल नीनो के कारण चिलचिलाती गर्मी और सामान्य से कम बारिश का अनुमान जताया जा रहा है. मौसम से जुड़े अनुमानों के बीच, किसान अपनी फसलों के होने वाले बड़े नुकसान को लेकर चिंतित हैं.

कई किसानों को डर है कि, खराब मौसम की वजह से खेती का उत्पादन 15 से 20 प्रतिशत तक कम हो सकता है. ऐसे में खेती से होने वाली कमाई और खाने के उत्पादन को लेकर चिंता काफी बढ़ गई है.

मौसम में अनिश्चितता को देखते हुए पैदावार में अनुमानित गिरावट ने ग्रामीण इलाकों में चिंता बढ़ा दी है. ऐसे में किसान मौसम के बदलाव पर करीब से नजर रख रहे हैं और असर को कम करने के लिए समय पर दखल की उम्मीद कर रहे हैं. वहीं जानकारों का कहना है कि, खराब मौसम का असर कृषि क्षेत्र पर पड़ेगा. उनका अनुमान है कि, ऐसी स्थिति में जरूरी सब्जियों की कीमतें बढ़ना तय है. जिसका नतीजा महंगाई दर के बढ़ने की भी संभावना है.

किसानों का कहना है कि, बढ़ते तापमान से मिट्टी की नमी का भाप बनकर उड़ने की संभावना है. ऐसे में उन्हें अपने खेतों में ज्यादा सिंचाई करनी पड़ेगी. हालांकि, भूजल स्तर पहले से ही दबाव में है, इसलिए कई लोगों को डर है कि, मौजूद पानी के साधन सिंचाई की और जरूरतों को पूरा करने लिए काफी नहीं हो सकते हैं.

दूसरी तरफ खराब मौसम को लेकर हरियाणा के किसान बलवान सिंह नेहरा ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि, गर्मी के तनाव और पानी की किल्लत दोहरी चुनौतियों को पैदा कर सकती हैं. उन्होंने कहा कि, तेज गर्मी की वजह से मिट्टी की नमी जल्दी ही भाप बनकर उड़ जाएंगी. उन्होंने कहा कि, उन्हें अपनी फसलों को कम से कम एक बार सिंचाई करनी पड़ सकती है. बलवान सिंह ने कहा कि, सिंचाई के लिए भूजल काफी नहीं है.

किसान बलवान सिंह ने यह भी कहा कि, आने वाले अल नीनो की स्थिति और हीट वेव की संभावना के बारे में पता होने के बावजूद, किसानों के पास अपनी फसलों को खराब मौसम से बचाने के लिए बहुत कम विकल्प हैं. उन्होंने कहा कि, किसान के पास ऐसी स्थिति के लिए तैयार रहने और अच्छे हालात की उम्मीद करने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है.

बलवान सिंह नेहरा ने आगे कहा कि, किसानों को बदलते मौसम के पैटर्न के हिसाब से ढलने में मदद करने के लिए सरकारी दखल की जरूरत है. उन्होंने यह भी कहा कि, अगर सरकार किसानों को फसल चक्र बदलने या फिर मौसम के हिसाब से चलने वाली फसलें अपनाने के लिए पैसे की मदद देती है, तो इससे उन्हें ऐसे खराब मौसम से बेहतर तरीके से निपटने में मदद मिलेगी.

किसानों और एक्सपर्ट्स की राय

दूसरी तरफ, उत्तर प्रदेश के खेती के एक्सपर्ट और किसान धर्मेंद्र मलिक ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि, यह किसानों के हाथ में नहीं है. वे फसल के मौसम के हिसाब से धान बोएंगे, लेकिन गर्मी की लहरों से खेती में बड़ी मुश्किलें आ सकती हैं.

उन्होंने कहा कि, कम बारिश होने से किसानों के पास अपनी फसलों को मौसम से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए बहुत कम विकल्प होंगे. अगर बारिश कम रही तो किसान कुछ खास नहीं कर सकते. फसल की अच्छी पैदावार पर इसका असर पड़ेगा और उत्पादन 20 प्रतिशत तक कम हो सकता है.

आर्थिक विशेषज्ञ विजय सरदाना ने ईटीवी भारत को बताया कि, अगर कम बारिश और गर्मी की लहरों का असर खेती पर पड़ता है, तो जरूरी सब्जियों के दाम बढ़ना तय है. नतीजतन, महंगाई दर भी बढ़ने की संभावना है.