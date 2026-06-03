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मौसम की मार...किसान परेशान, देश में सब्जियों के दामों में लग सकती है आग, रसोई का बिगड़ जाएगा बजट!

खराब मौसम का असर कृषि क्षेत्र पर पड़ने की संभावना है. ऐसे में सब्जियों की कीमतें बढ़ना तय है. चंचल मुखर्जी की रिपोर्ट.

Farmers anticipat reduce in agricultural output by 15 to 20 per cent, if El Nino, heat wave, low rainfall hit coming days
प्रतीकात्मक तस्वीर (AFP)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 3, 2026 at 5:20 PM IST

6 Min Read
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नई दिल्ली: देश के अधिकांश राज्यों में भीषण गर्मी का कहर जारी है. वैसे आने वाले दिनों में अल नीनो के कारण चिलचिलाती गर्मी और सामान्य से कम बारिश का अनुमान जताया जा रहा है. मौसम से जुड़े अनुमानों के बीच, किसान अपनी फसलों के होने वाले बड़े नुकसान को लेकर चिंतित हैं.

कई किसानों को डर है कि, खराब मौसम की वजह से खेती का उत्पादन 15 से 20 प्रतिशत तक कम हो सकता है. ऐसे में खेती से होने वाली कमाई और खाने के उत्पादन को लेकर चिंता काफी बढ़ गई है.

मौसम में अनिश्चितता को देखते हुए पैदावार में अनुमानित गिरावट ने ग्रामीण इलाकों में चिंता बढ़ा दी है. ऐसे में किसान मौसम के बदलाव पर करीब से नजर रख रहे हैं और असर को कम करने के लिए समय पर दखल की उम्मीद कर रहे हैं. वहीं जानकारों का कहना है कि, खराब मौसम का असर कृषि क्षेत्र पर पड़ेगा. उनका अनुमान है कि, ऐसी स्थिति में जरूरी सब्जियों की कीमतें बढ़ना तय है. जिसका नतीजा महंगाई दर के बढ़ने की भी संभावना है.

किसानों का कहना है कि, बढ़ते तापमान से मिट्टी की नमी का भाप बनकर उड़ने की संभावना है. ऐसे में उन्हें अपने खेतों में ज्यादा सिंचाई करनी पड़ेगी. हालांकि, भूजल स्तर पहले से ही दबाव में है, इसलिए कई लोगों को डर है कि, मौजूद पानी के साधन सिंचाई की और जरूरतों को पूरा करने लिए काफी नहीं हो सकते हैं.
दूसरी तरफ खराब मौसम को लेकर हरियाणा के किसान बलवान सिंह नेहरा ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि, गर्मी के तनाव और पानी की किल्लत दोहरी चुनौतियों को पैदा कर सकती हैं. उन्होंने कहा कि, तेज गर्मी की वजह से मिट्टी की नमी जल्दी ही भाप बनकर उड़ जाएंगी. उन्होंने कहा कि, उन्हें अपनी फसलों को कम से कम एक बार सिंचाई करनी पड़ सकती है. बलवान सिंह ने कहा कि, सिंचाई के लिए भूजल काफी नहीं है.

किसान बलवान सिंह ने यह भी कहा कि, आने वाले अल नीनो की स्थिति और हीट वेव की संभावना के बारे में पता होने के बावजूद, किसानों के पास अपनी फसलों को खराब मौसम से बचाने के लिए बहुत कम विकल्प हैं. उन्होंने कहा कि, किसान के पास ऐसी स्थिति के लिए तैयार रहने और अच्छे हालात की उम्मीद करने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है.

बलवान सिंह नेहरा ने आगे कहा कि, किसानों को बदलते मौसम के पैटर्न के हिसाब से ढलने में मदद करने के लिए सरकारी दखल की जरूरत है. उन्होंने यह भी कहा कि, अगर सरकार किसानों को फसल चक्र बदलने या फिर मौसम के हिसाब से चलने वाली फसलें अपनाने के लिए पैसे की मदद देती है, तो इससे उन्हें ऐसे खराब मौसम से बेहतर तरीके से निपटने में मदद मिलेगी.

किसानों और एक्सपर्ट्स की राय
दूसरी तरफ, उत्तर प्रदेश के खेती के एक्सपर्ट और किसान धर्मेंद्र मलिक ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि, यह किसानों के हाथ में नहीं है. वे फसल के मौसम के हिसाब से धान बोएंगे, लेकिन गर्मी की लहरों से खेती में बड़ी मुश्किलें आ सकती हैं.

उन्होंने कहा कि, कम बारिश होने से किसानों के पास अपनी फसलों को मौसम से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए बहुत कम विकल्प होंगे. अगर बारिश कम रही तो किसान कुछ खास नहीं कर सकते. फसल की अच्छी पैदावार पर इसका असर पड़ेगा और उत्पादन 20 प्रतिशत तक कम हो सकता है.

आर्थिक विशेषज्ञ विजय सरदाना ने ईटीवी भारत को बताया कि, अगर कम बारिश और गर्मी की लहरों का असर खेती पर पड़ता है, तो जरूरी सब्जियों के दाम बढ़ना तय है. नतीजतन, महंगाई दर भी बढ़ने की संभावना है.

भारत मौसम विभाग का अनुमान
भारत मौसम विभाग का अनुमान के मुताबिक, जून 2026 के दौरान, देश के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से कम महीने की बारिश होने की संभावना है, सिवाय उत्तर पश्चिम भारत, पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण प्रायद्वीप के कुछ हिस्सों और मध्य भारत के कुछ हिस्सों के, जहां सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना है.

मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, जून में, देश के ज़्यादातर हिस्सों में सामान्य से ज्यादा मासिक अधिकतम तापमान रहने की संभावना है, सिवाय मध्य, उत्तर-पश्चिम और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों के, जहां सामान्य से कम अधिकतम तापमान रहने की संभावना है.

देश के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से ज्यादा मासिक न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है, सिवाय उत्तर-पश्चिम, मध्य और उससे सटे दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों के, जहां सामान्य से कम न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है.

मौसम विभाग ने बताया कि मौसम के अनुमान के अनुसार, जून के दौरान उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात और आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों में सामान्य से ज्यादा हीट वेव वाले दिन रहने की उम्मीद है. मौसम विभाग के मतुाबिक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ इलाकों में भी नॉर्मल से ज्यादा हीट वेव वाले दिन रहने की संभावना है.

इसके उलट, राजस्थान और झारखंड में सामान्य से कम हीट वेव गतिविधि की उम्मीद है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि भूमध्यरेखीय प्रशांत पर अभी की तटस्थ अल नीनो-दक्षिणी दोलन (न्यूट्रल एल नीनो-सदर्न ऑसिलेशन-ENSO) की स्थिति धीरे-धीरे अल नीनो की ओर बढ़ रही है.

हालात से निपटने के लिए सरकार की तैयारी
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने मंगलवार को आने वाले दक्षिण-पश्चिम मानसून की समीक्षा की. रिव्यू में अल नीनो के संभावित असर, पानी की उपलब्धता, बीज की तैयारी, फसल की रणनीति और मौसम से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए अलग-अलग राज्यों की तैयारी का आकलन किया गया.

हाई-लेवल बैठक के दौरान, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों को तैयारी के उपाय बढ़ाने का निर्देश दिया. सक्रिय कार्रवाई की जरूरत पर जोर देते हुए, उन्होंने कृषि क्षेत्र पर किसी भी खराब मौसम के असर को कम करने और किसानों के हितों की रक्षा के लिए ज्यादा तालमेल, ध्यान से तैयारी और समय पर दखल देने की बात कही.

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