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किसान और ट्रेड यूनियनों ने पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया, 'जेल भरो' आंदोलन भी किए

सोमवार को पश्चिम बंगाल के हावड़ा में लेफ्ट ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों की सविनय अवज्ञा रैली के दौरान पुलिस से झड़प हुई. ( PTI )

यादव ने कहा कि दिल्ली, हरियाणा और पड़ोसी राज्यों के किसानों ने भी आंदोलन में हिस्सा लिया ताकि सरकार पर किसानों से किए गए वादों को पूरा करने का दबाव बनाया जा सके.

किसान के मुताबिक, सरकार अब इन वादों से मुकर रही है. इन मुद्दों के विरोध में, SKM ने सोमवार को देश भर में विरोध प्रदर्शन और आंदोलन का आह्वान किया था.

ईटीवी भारत से बात करते हुए, दिल्ली के गांव इलाके के किसान राजीव यादव ने कहा, "संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार के किसानों से किए वादे पूरे न करने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन बुलाया. तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान, सरकार ने कई मुद्दों पर भरोसा दिया था, जिसमें एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी, किसानों का कर्ज माफ करना और विरोध के दौरान किसानों पर दर्ज केस वापस लेना शामिल है."

किसान और ट्रेड यूनियन नेताओं ने कहा कि इस देशव्यापी आंदोलन का उद्देश्य सरकार को उसके लंबित वादों की याद दिलाना और उन्हें लागू करने के लिए दबाव डालना है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों का समाधान नहीं किया गया, तो विरोध प्रदर्शनों को और तेज किया जा सकता है.

प्रदर्शनकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी, कृषि ऋण माफी, पिछले किसान आंदोलनों के दौरान दर्ज मामलों को वापस लेने और किसानों तथा श्रमिकों के हितों और आजीविका की रक्षा के उपायों सहित विभिन्न मुद्दों पर ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे थे.

नई दिल्ली: किसान संगठनों और ट्रेड यूनियनों ने सोमवार को अपनी लंबित मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन समेत पूरे देश में संयुक्त विरोध प्रदर्शन किया. उनका आरोप है कि केंद्र के आश्वासन के बावजूद ये मांगें अभी तक पूरी नहीं हुई हैं. सरकार पर अपने वादों को पूरा करने का दबाव बनाने के लिए किसानों और कामगारों द्वारा विभिन्न राज्यों में 'जेल भरो' और 'रोड रोको' जैसे आंदोलनों सहित विरोध प्रदर्शनों के विभिन्न रूप देखने को मिले.

ट्रेड यूनियन के नेता सतीश पंवार ने ईटीवी भारत से कहा, "सरकार ने रोजगार, मजदूरों के अधिकार, गारंटी कानून और कर्ज माफी को लेकर कई वादे किए थे, लेकिन आज वह उन्हीं वादों से मुकरती दिख रही है. इसके अलावा, श्रमिकों के हितों के खिलाफ नए प्रावधान और कानून लाए जा रहे हैं, जिससे उनके अधिकारों को कमजोर किया जा रहा है. आज देश के विभिन्न हिस्सों, जैसे दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में मजदूर और किसान संगठन मिलकर अपनी आवाज उठा रहे हैं. हमारा संगठन भी सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ आज के इस कार्यक्रम में भाग ले रहा है."

पंवार ने आगे कहा कि जिस तरह सरकार ऐसे कदम उठा रही है जो श्रमिकों का दमन करते हैं, उसी तरह किसानों के मुद्दों पर भी गंभीर चिंताएं हैं. सरकार जिन व्यापार समझौतों को आगे बढ़ा रही है, वे छोटे और मध्यम वर्गीय किसानों को प्रभावित कर सकते हैं. इसीलिए आज केंद्रीय ट्रेड यूनियन और किसान संगठन यहां संयुक्त रूप से प्रदर्शन में भाग ले रहे हैं.

उन्होंने आगे कहा कि श्रमिकों की प्रमुख मांगों में 42,000 रुपये का न्यूनतम वेतन और भारतीय श्रम सम्मेलन (ILC) का आयोजन शामिल है. इसके अलावा, हम सार्वजनिक क्षेत्र की सुरक्षा की भी मांग कर रहे हैं. ऐतिहासिक किसान आंदोलन के दौरान भी मजदूर संगठनों ने किसानों के संघर्ष का समर्थन किया था. तब से लेकर अब तक किसान और मजदूर संगठनों के बीच एकजुटता लगातार मजबूत हुई है. दोनों वर्गों के सामने आने वाले मुद्दे आपस में जुड़े हुए हैं - इनमें किसानों की आजीविका और श्रमिकों के रोजगार तथा अधिकारों की रक्षा शामिल है. यही वजह है कि आज दोनों अपने अधिकारों के लिए मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं."

संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) की समन्वय समिति के सदस्य पी. कृष्ण प्रसाद ने ईटीवी भारत को बताया कि हमारी आवाज और मांगों को उठाने के लिए किसानों और ट्रेड यूनियनों ने विभिन्न राज्यों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए.

किसान यूनियनों ने कहा कि केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और SKM के बुलाए गए जेल भरो आंदोलन में पूरे देश में बड़े पैमाने पर और मजबूत लामबंदी देखी गई, जिसमें तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, जम्मू-कश्मीर, दिल्ली, पुडुचेरी, त्रिपुरा और अन्य राज्यों में प्रदर्शन हुए. इस लामबंदी में किसान, खेतिहर मजदूर, औद्योगिक मजदूर, आंगनवाड़ी और ASHA वर्कर, छात्र, युवा, महिलाएं और काम करने वाले दूसरे तबके के लोग एक साथ आए हैं.

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