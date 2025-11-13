कौमी इंसाफ मोर्चे के साथ दिल्ली कूच करेंगे किसान संगठन, शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, ट्रैफिक डायवर्जन प्लान जारी
कौमी इंसाफ मोर्चा और किसान संगठनों ने कल दिल्ली कूच का ऐलान किया है. सभी शंभू बॉर्डर से दिल्ली के लिए कूच करेंगे.
Published : November 13, 2025 at 11:06 PM IST
अंबाला : अपनी सजा पूरी कर चुके पंजाब के सिख बंदियों को जेल से रिहा करने की मांग को लेकर कौमी इंसाफ मोर्चा और किसान संगठनों ने कल दिल्ली कूच का ऐलान किया है. सभी अंबाला के शंभू बॉर्डर होते हुए दिल्ली की ओर बढ़ेंगे.
शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम : दिल्ली कूच को देखते हुए शंभू बॉर्डर के आसपास सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं. भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है.
दिल्ली-अंबाला-राजपुरा हाईवे बंद रहेगा : कौमी इंसाफ मोर्चा के दिल्ली चलो आंदोलन को देखते हुए पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी है. कौमी इंसाफ मोर्चा और किसान संगठनों के शुक्रवार को दिल्ली कूच देखते हुए सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक शंभू बॉर्डर पर दिल्ली-अंबाला-राजपुरा हाईवे बंद रहेगा. शंभू बॉर्डर से पहले ही ट्रैफिक अलग-अलग रास्तों से डायवर्ट किया गया है.
अम्बाला पुलिस का ये है रूट डायवर्ट प्लान : 14 नवम्बर 2025 को पंजाब की कौमी इंसाफ मोर्चा और किसान संगठन के सदस्य शम्भू बार्डर पर जमा होकर अपनी मांगों के लिए दिल्ली कूच करेंगे. इससे अम्बाला से राजपुरा पंजाब मार्ग पर यातायात का आवागमन प्रभावित होने की सूरत में आम नागरिकों के लिए सुबह 5 बजे से रूट डायवर्ट का प्लान बनाया गया है.
- दिल्ली से राजपुरा, पटियाला, लुधियाना, जालन्धर, अमृतसर इत्यादि पंजाब में जाने वाले वाहन → जग्गी सिटी सेन्टर के सामने अम्बाला चण्डीगढ़ रोड पर बाई तरफ से लालरू होते हुए पटियाला→लुधियाना→जालन्धर→अमृतसर जा सकते हैं.
- 152-डी→ हिसार→ कैथल से अम्बाला के रास्ते शम्भू बार्डर से पंजाब जाने वाले वाहन चण्डीगढ़ के रास्ते से लालरू → राजपुरा→ पटियाला→ लुधियाना→ जालन्धर→अमृतसर इत्यादि पंजाब जा सकते हैं. वाहन चालक बन्द रास्तों को छोड़कर वैकल्पिक रास्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.
अंबाला पुलिस की अपील : अम्बाला पुलिस ने आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि कौमी इन्साफ मोर्चा संगठन के सदस्यों द्वारा शम्भू बार्डर पर एकत्रित होकर दिल्ली कूच करने के दौरान बहुत जरूरी होने पर ही आप अपने घर से निकलें ताकि आपको किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े. आमजन शान्ति बनाए रखें, कानून- व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का पूर्ण सहयोग करें. किसी भी असहज परिस्थिति में डायल 112 पर सम्पर्क करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं.
