कौमी इंसाफ मोर्चे के साथ दिल्ली कूच करेंगे किसान संगठन, शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, ट्रैफिक डायवर्जन प्लान जारी

अंबाला : अपनी सजा पूरी कर चुके पंजाब के सिख बंदियों को जेल से रिहा करने की मांग को लेकर कौमी इंसाफ मोर्चा और किसान संगठनों ने कल दिल्ली कूच का ऐलान किया है. सभी अंबाला के शंभू बॉर्डर होते हुए दिल्ली की ओर बढ़ेंगे.

शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम : दिल्ली कूच को देखते हुए शंभू बॉर्डर के आसपास सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं. भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है.

दिल्ली-अंबाला-राजपुरा हाईवे बंद रहेगा : कौमी इंसाफ मोर्चा के दिल्ली चलो आंदोलन को देखते हुए पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी है. कौमी इंसाफ मोर्चा और किसान संगठनों के शुक्रवार को दिल्ली कूच देखते हुए सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक शंभू बॉर्डर पर दिल्ली-अंबाला-राजपुरा हाईवे बंद रहेगा. शंभू बॉर्डर से पहले ही ट्रैफिक अलग-अलग रास्तों से डायवर्ट किया गया है.

अम्बाला पुलिस का ये है रूट डायवर्ट प्लान : 14 नवम्बर 2025 को पंजाब की कौमी इंसाफ मोर्चा और किसान संगठन के सदस्य शम्भू बार्डर पर जमा होकर अपनी मांगों के लिए दिल्ली कूच करेंगे. इससे अम्बाला से राजपुरा पंजाब मार्ग पर यातायात का आवागमन प्रभावित होने की सूरत में आम नागरिकों के लिए सुबह 5 बजे से रूट डायवर्ट का प्लान बनाया गया है.