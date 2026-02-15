ETV Bharat / bharat

'बेस्ट फार्मर का मिला था अवार्ड, फिर क्यों दी अपनी जान', कन्नूर के किसान की कहानी

अपने बगीचे में किसान इलियास अंबट्ट ( ETV Bharat )

कन्नूर (केरल) : चाहे कुछ भी हो जाए, मैं खेती को नहीं छोड़ सकता हूं और साल में कम से कम दो से तीन हजार रोजगार पैदा करने की क्षमता रखता हूं...केरल का एक किसान बहुत ही गर्वीले अंदाज में अपनी यह बात रखता था. खेती के प्रति उनकी लगन को देखकर ही राज्य सरकार ने उन्हें बेस्ट फार्मर (बेहतरीन किसान) का खिताब भी दिया था. लेकिन यह जानकर आप चौंक जाएंगे कि आत्मविश्वास से भरे इस किसान ने अपनी जान दे दी. जी हां, पुलिस के अनुसार किसान ने संभवतः आर्थिक तंगी की वजह से खुदकुशी कर ली. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है. घटना केरल के कन्नूर जिले की है. केरल के जाने-माने और पुरस्कार विजेता किसान इलियास अंबट्ट ने आत्महत्या कर ली. 60 वर्षीय इलियास अंबट्ट, जो अपनी लगन और कृषि क्षेत्र में असाधारण सफलता के लिए प्रसिद्ध थे, भारी कर्ज और आर्थिक तंगी के बावजूद दृढ़ता की मिसाल कायम कर गए. इलियास का बगीचा (ETV Bharat) कन्नूर जिले के पहाड़ी इलाके में स्थित एडवरम के मूल निवासी इलियास अंबट्ट ने अपने जीवन के 38 वर्ष सब्जी की खेती को समर्पित किया. वे अक्सर कहते थे कि खेती सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है. उन्होंने एक बार ईटीवी भारत को बताया था, "मैं 38 वर्षों से खेती कर रहा हूं, पांच-आठ परिवार मुझ पर निर्भर हैं. मैं एक वर्ष में 2000 से 3000 लोगों को रोजगार दे सकता हूं. खेती में चाहे कितना भी नुकसान हो जाए, मैं इस पेशे को नहीं छोड़ सकता." उनकी इसी लगन को देखकर राज्य सरकार ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ किसान पुरस्कार से सम्मानित किया था. यह पुरस्कार उनकी सफलता और प्रतबद्धता का प्रमाण है. वे पूरे साल केले, बैंगन, कद्दू, मिर्च और पत्तेदार सब्जियों सहित अठारह फसलों की खेती करने में सफल रहे और अक्सर अपने खेतों में शत-प्रतिशत उपज प्राप्त करते थे.