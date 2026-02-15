ETV Bharat / bharat

'बेस्ट फार्मर का मिला था अवार्ड, फिर क्यों दी अपनी जान', कन्नूर के किसान की कहानी

वह कहता था कि वह दो से तीन हजार लोगों को रोजगार देने की रखता है क्षमता.

Farmer Kannur
अपने बगीचे में किसान इलियास अंबट्ट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 15, 2026 at 12:42 PM IST

4 Min Read
कन्नूर (केरल) : चाहे कुछ भी हो जाए, मैं खेती को नहीं छोड़ सकता हूं और साल में कम से कम दो से तीन हजार रोजगार पैदा करने की क्षमता रखता हूं...केरल का एक किसान बहुत ही गर्वीले अंदाज में अपनी यह बात रखता था. खेती के प्रति उनकी लगन को देखकर ही राज्य सरकार ने उन्हें बेस्ट फार्मर (बेहतरीन किसान) का खिताब भी दिया था. लेकिन यह जानकर आप चौंक जाएंगे कि आत्मविश्वास से भरे इस किसान ने अपनी जान दे दी. जी हां, पुलिस के अनुसार किसान ने संभवतः आर्थिक तंगी की वजह से खुदकुशी कर ली. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है. घटना केरल के कन्नूर जिले की है.

केरल के जाने-माने और पुरस्कार विजेता किसान इलियास अंबट्ट ने आत्महत्या कर ली. 60 वर्षीय इलियास अंबट्ट, जो अपनी लगन और कृषि क्षेत्र में असाधारण सफलता के लिए प्रसिद्ध थे, भारी कर्ज और आर्थिक तंगी के बावजूद दृढ़ता की मिसाल कायम कर गए.

Farmer Kannur
इलियास का बगीचा (ETV Bharat)

कन्नूर जिले के पहाड़ी इलाके में स्थित एडवरम के मूल निवासी इलियास अंबट्ट ने अपने जीवन के 38 वर्ष सब्जी की खेती को समर्पित किया. वे अक्सर कहते थे कि खेती सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है. उन्होंने एक बार ईटीवी भारत को बताया था, "मैं 38 वर्षों से खेती कर रहा हूं, पांच-आठ परिवार मुझ पर निर्भर हैं. मैं एक वर्ष में 2000 से 3000 लोगों को रोजगार दे सकता हूं. खेती में चाहे कितना भी नुकसान हो जाए, मैं इस पेशे को नहीं छोड़ सकता."

उनकी इसी लगन को देखकर राज्य सरकार ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ किसान पुरस्कार से सम्मानित किया था. यह पुरस्कार उनकी सफलता और प्रतबद्धता का प्रमाण है. वे पूरे साल केले, बैंगन, कद्दू, मिर्च और पत्तेदार सब्जियों सहित अठारह फसलों की खेती करने में सफल रहे और अक्सर अपने खेतों में शत-प्रतिशत उपज प्राप्त करते थे.

Farmer Kannur
ईटीवी से बात करते किसान इलियास अंबट्ट (फाइल फोटो) (ETV Bharat)

अपनी उपलब्धियों के बावजूद, एलियास को गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और खबरों के अनुसार उन पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था. उनकी खेती-बाड़ी फलदायी तो थी, लेकिन उनके आर्थिक दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी.

कुछ दिनों पहले उन्होंने कीटनाशक पीकर आत्महत्या करने का प्रयास किया था. सौभाग्यवश उनके आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें बचा लिया. हालांकि कुछ ही दिनों बाद, वे अपनी परेशानियों से हार गए और अपने ही खेत में उन्होंने जान दे दी.

दोस्तों और परिवार वालों ने एलियास को एक जुझारू और आशावादी किसान बताया, जो चुनौतियों का सामना मुस्कुराते हुए करता था. उनका समर्पण नई संभावनाओं की तलाश में बंजर जमीनों को खोजने तक फैला हुआ था, यहां तक कि उन्होंने अपनी खेती को बढ़ाने के लिए एक साल तक कासरगोड जिले की यात्रा भी की. वे जैविक खेती के तरीके अपनाते थे, ग्रीन डिकॉक्शन, फिश अमीनो एसिड और जैविक स्लरी जैसे कीटनाशक खुद तैयार करते थे, और फेरोमोन ट्रैप जैसी पर्यावरण के अनुकूल कीट नियंत्रण तकनीकों का इस्तेमाल करते थे.

एलियास की मृत्यु ने किसानों के लिए उपलब्ध सहायता प्रणालियों पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं. कृषि अधिकारी सुरेश कुट्टूर ने बताया कि एलियास ने हाल ही में लगभग 2,500 केले के पौधे लगाए थे, लेकिन बाजार में उतार-चढ़ाव और कर्ज के कारण उन्हें अपेक्षित उपज नहीं मिली. सुरेश कुट्टूर ने यह भी बताया कि उन पर 35 लाख रुपये का कर्ज था.कई लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या सरकारी सहायता से इस त्रासदी को रोका जा सकता था.

एलियास अंबट की कहानी विपरीत परिस्थितियों में समर्पण और दृढ़ता की मिसाल है. जैविक खेती के प्रति उनके जीवन भर के कार्य और समर्पण ने अनेकों को प्रेरित किया और उनके निधन से समुदाय में एक गहरा खालीपन आ गया है. कृषि क्षेत्र वित्तीय और जलवायु संबंधी चुनौतियों से जूझ रहा है, ऐसे में एलियास की मृत्यु किसानों के लिए प्रभावी समर्थन और हस्तक्षेप की अत्यावश्यक आवश्यकता को रेखांकित करती है.

