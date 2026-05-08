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बिहार में किसान पिता का दर्द समझकर बेटे ने बना दी मशीन, बिना बिजली-ईंधन के खेतों में होगा कीटनाशक का छिड़काव

ये मशीन उन किसानों के लिए राहत है, जो भारी टंकी लादकर कीटनाशक का छिड़काव करते हैं. पढ़िए नालंदा से महमूद आलम की रिपोर्ट

STUDENTS INVENTED DEVICE FOR FARMER
छात्रों ने बनाई 'व्हील-ड्रिवन मैकेनिकल पेस्टीसाइड स्प्रेयर' (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 8, 2026 at 1:10 PM IST

6 Min Read
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नालंदा: बिहार के नालंदा से बेहद प्रेरणादायी खबर सामने आई है. यहां एक बेटे ने अपने किसान पिता की तकलीफ को कम करने के उद्देश्य से अपने शिक्षक के मार्गदर्शन में एक ऐसी मशीन बनाई है जो आने वाले दिनों में खेतों में कीटनाशक छिड़काव की तस्वीर बदल कर रख देगी. दरअसल जिले के राजकीय पॉलिटेक्निक अस्थावां के छात्रों ने कृषि के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. मैकेनिकल इंजीनियरिंग के चार छात्रों ने मिलकर 'व्हील-ड्रिवन मैकेनिकल पेस्टीसाइड स्प्रेयर' विकसित किया है, जो बिना बिजली या ईंधन के चलता है.

किसानों को कष्ट से मुक्ति: यह मशीन मुख्य रूप से उन किसानों के लिए राहत बनकर आई है, जो पीठ पर 15-20 किलो की भारी टंकी लादकर कीटनाशक का छिड़काव करते हैं. इससे किसानों को सर्वाइकल पेन और मांसपेशियों की बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा. दरअसल इस नवाचार की प्रेरणा छात्र ओम प्रकाश को अपने किसान पिता से मिली, जो भारी पंप लादकर संघर्ष करते थे. फतुहा निवासी ओम प्रकाश ने यह सोचा कि पढ़ाई के जरिए वे कैसे किसानों का बोझ कम कर सकते हैं.

ईटीवी भारत GFX
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

"पिताजी को पीठ पर भारी पंप लादकर खेतों में दवा छिड़कते देखता था, तो उनकी तकलीफ महसूस होती थी. पढ़ाई की तो पता चला कि लगातार ऐसा करने से किसानों को सर्वाइकल पेन और मस्कुलो स्केलेटल डिसऑर्डर (रीढ़ और मांसपेशियों की बीमारी) हो जाता है. तभी मैंने ठान लिया था, कि किसानों के लिए कुछ ऐसा बनाऊंगा, जिससे उन्हें पीठ पर वजन न ढोना पड़े."- ओम प्रकाश कुमार, छात्र

बिना बैटरी और पेट्रोल के काम करने की तकनीक: ओम प्रकाश ने अपने सहपाठियों के साथ मिलकर एक ऐसा 'व्हील-ड्रिवन मैकेनिकल पेस्टीसाइड स्प्रेयर' तैयार किया है, जो खेती के काम को बेहद आसान और सस्ता बना देगा. मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के छठे सेमेस्टर के छात्र ओम प्रकाश, विशाल, शिवम और धीरज की टीम ने प्रोफेसर रितेश कुमार के मार्गदर्शन में यह अनोखा उपकरण बनाया है. इस स्प्रेयर की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह पूरी तरह से बिना किसी बैटरी, मोटर या बाहरी ऊर्जा के काम करता है. ट्रॉलीनुमा इस मशीन में लगे पहिये की रोटेशनल एनर्जी का उपयोग करके ही कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है.

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ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

स्लाइडर क्रैक मैकेनिज्म का इस्तेमाल: मशीन के निर्माण में 'स्लाइडर क्रैक मैकेनिज्म' और चेन का उपयोग किया गया है. पहिया घूमने पर चेन पंप को सक्रिय करती है, जिससे नोजल के जरिए छिड़काव होता है.यह किसान के लिए हाथ से पंप मारने की जरूरत को भी खत्म करता है. जब किसान इसे खेतों में धकेलते हुए आगे बढ़ता है, तो पहिए के घूमने से चेन और 'स्लाइडर क्रैक मैकेनिज्म' एक्टिव हो जाता है. इससे पंप में खुद-ब-खुद खिंचाव और दबाव पैदा होता है और नोजल के जरिए दवा का छिड़काव होने लगता है.

डेढ़ महीने की मेहनत से तैयार हुआ प्रोटोटाइप: प्रोफेसर रितेश कुमार के मार्गदर्शन में, छात्रों ने डेढ़ महीने तक गहन शोध और कड़ी मेहनत की. इसके बाद कॉलेज के वर्कशॉप में वेल्डिंग और कटिंग के जरिए इस मशीन का प्रोटोटाइप तैयार किया.रितेश ने बताया कि इस मशीन को बनाने से ज्यादा समय इसकी जरूरत और किसानों की समस्या (ह्यूमन चैलेंजेस) को समझने में लगा. छात्रों ने डेढ़ महीने तक गूगल, सोशल मीडिया और पुराने प्रोजेक्ट्स की स्टडी की और पाया कि सर्वाइकल पेन किसानों की सबसे बड़ी समस्या है.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

"इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य किसानों को शारीरिक कष्ट से बचाना था. आमतौर पर किसान पीठ पर 15-20 किलो की टंकी लादते हैं और एक हाथ से लगातार पंप मारते हुए दूसरे हाथ से छिड़काव करते हैं, लेकिन इस मशीन में दवा के कंटेनर को ट्रॉली पर रख दिया गया है. किसान को सिर्फ इसे पकड़कर चलना है. पहिए की गति से खुद ही दवा का छिड़काव होगा. इससे किसानों को हाथ से पंप नहीं मारना पड़ेगा और उनका श्रम भी बचेगा." - रितेश कुमार, प्रोफेसर

भविष्य में और हाईटेक होगी मशीन: ओम प्रकाश ने बताया कि इस मशीन को आगे और भी हाईटेक बनाया जा सकता है.उनकी टीम इस मशीन को और बेहतर बनाने पर काम कर रही है. इसमें गियर बॉक्स, फोल्डेबल नोजल और IoT सेंसर लगाने की योजना है ताकि मशीन स्वचालित रूप से काम कर सके. उन्होंने बताया कि इसमें IoT सेंसर लगाया जा सकता है, जिससे मशीन खुद डिटेक्ट कर लेगी कि किस पौधे को दवा की जरूरत है और वहीं स्प्रे करेगी. गियर बॉक्स की मदद से दूर तक और तेजी से छिड़काव किया जा सकता है. इसके अलावा इसमें जरूरत के हिसाब से इसमें एक, दो या चार स्प्रेयर लगाए जा सकते हैं और इसे फोल्डेबल भी बनाया जा सकता है.

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स्प्रेयर के बारे में बताते ओम प्रकाश (ETV Bharat)

ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए गेम-चेंजर: संस्थान के प्राचार्य डॉ. आनंद कृष्णा ने इसे गेम-चेंजर बताया.उनेके मुताबिक यह न केवल सस्ता है बल्कि किसानों के श्रम और समय की भी बचत करता है. उन्होंने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और सरकार से अपील की है कि ग्रामीण इलाकों से आने वाले इन युवा इंजीनियरों के प्रोजेक्ट्स को राज्य स्तर के साइंस फेयर में जगह दी जाए, जिससे इसे बड़े पैमाने पर मार्केट में उतारा जा सके और गरीब किसानों तक इसका फायदा पहुंचे.

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स्प्रेयर के साथ ओम प्रकाश व उनकी टीम (ETV Bharat)

बड़े पैमाने पर उत्पादन की उम्मीद: कॉलेज प्रशासन को उम्मीद है कि सरकार या किसी कंपनी के सहयोग से इस तकनीक को बड़े पैमाने पर बाजार में उतारा जाएगा. इसमे कोई दो राय नहीं कि यह आविष्कार छोटे शहरों के युवाओं की तकनीकी क्षमता का एक बेहतरीन उदाहरण है.

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MACHINE FOR SPRAYING PESTICIDES

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