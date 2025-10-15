किसान नेता गुरनाम चढूनी ने DFSC को मारा थप्पड़: कुरुक्षेत्र में धान खरीद को लेकर दे रहे थे धरना, हिरासत में 10 से ज्यादा किसान

किसान नेता गुरनाम चढूनी ने DFSC को मारा थप्पड़: कुरुक्षेत्र में धान खरीद को लेकर दे रहे थे धरना, हिरासत में 10 से ज्यादा किसान
कुरुक्षेत्र में धान खरीद में देरी से नाराज किसानों का प्रदर्शन चल रहा था. इस बीच किसान नेता चढूनी ने डीएफएससी को थप्पड़ मार दिया.
Published : October 15, 2025 at 1:33 PM IST
कुरुक्षेत्र: धान की खरीद में देरी को लेकर मंगलवार शाम से कुरुक्षेत्र लघु सचिवालय के बाहर चल रहा किसानों का धरना आज तनाव में बदल गया. आज प्रदर्शन के दौरान किसान नेता गुरनाम सिंह चढूनी ने डीएफएससी (District Food and Supply Controller) अधिकारी को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें और कई किसानों को मौके से गिरफ्तार कर लिया. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.
धान का उठान ना होने से फूटा किसानों का गुस्सा: दरअसल, किसान अपनी धान की ट्रॉलियां लेकर लघु सचिवालय पहुंचे थे. किसान नेता ने कहा कि "धान की खरीद समय पर नहीं हो रही. जिसकी वजह से उठान में भी देरी हो रही है. अनाज मंडी में पहले से ही धान के ढेर लगे हैं. जिसकी चलते बाकी किसान धान मंडियों में नहीं ला पा रहे. इससे किसानों को नुकसान हो रहा है." वहीं, किसान नेता चढूनी ने आरोप लगाया कि प्रशासन जानबूझकर धान का उठान नहीं कर रहा. उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है. समाधान ना मिलने के चलते वो डीसी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए.
थप्पड़ मारने के बाद बढ़ा तनाव: प्रशासन और किसानों के बीच बढ़ते तनाव के बीच माहौल तब गर्मा गया जब चढूनी ने मौके पर मौजूद डीएफएससी (District Food and Supply Controller) को थप्पड़ मार दिया. इसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें और अन्य किसानों को हिरासत में ले लिया. पुलिस ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पूरे क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी है.
किसानों से अपील: पत्रकारों से बातचीत के दौरान चढूनी ने कहा कि, "जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा, धरना जारी रहेगा. हमने प्रदेशभर के किसानों से अपील की है कि वे धान की ट्रालियों के साथ कुरुक्षेत्र लघु सचिवालय पहुंचें. कई बार उच्च अधिकारियों से बात के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया." वहीं, प्रशासन ने किसानों से शांति बनाए रखने की अपील की है और खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने का आश्वासन दिया है. तनाव के बाद स्थिति पर पुलिस और प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए हैं.
