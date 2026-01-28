ETV Bharat / bharat

Explainer: बिहार के 50 लाख से अधिक फार्मर पीएम किसान सम्मान निधि से हो सकते हैं वंचित, जानें वजह

विशेष अभियान भी चलाया गया, पर स्थिति में सुधार नहीं : ऐसा नहीं है कि सरकार कोशिश नहीं कर रही है. विभिन्न जिलों में 6 जनवरी से 21 जनवरी के बीच विशेष अभियान भी चलाया गया. बात पटना की ही कर लेते हैं. पटना जिले के 23 प्रखंडों के 322 पंचायत में विशेष कैंप लगाए गए लेकिन अभी भी पटना जिले का लक्ष्य 40 फीसदी ही पूरा हुआ है. 148000 किसानों का फॉर्मर आईडी कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से 62000 किसानों का ही फार्मर आईडी ही बन सका है.

कई योजनाओं से रहना पड़ सकता है वंचित : वैसे कृषि विभाग से जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार बिहार के 65 लाख से अधिक किसानों का ई केवाईसी हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार के फैसले के कारण अब सभी किसानों को फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है. जिनका फार्मर आईडी नहीं होगा उन्हें किसान सम्मान निधि योजना की राशि नहीं मिलेगी. सरकार की योजनाओं से भी वंचित हो सकते हैं. सस्ते कर्ज की योजना का भी लाभ उन्हें नहीं मिल सकता है. कृषि सब्सिडी, ऋण और बीमा की सुविधा से भी किसान वंचित रह सकते हैं.

50 लाख किसानों पर मंडराया खतरा : इस निर्देश के बाद अब बिहार के 50 लाख से अधिक किसानों के सामने नई चुनौती आ गई है. 85 लाख से अधिक किसानों में से 30 लाख के आसपास किसानों का फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन हुआ है. ऐसे में यह खतरा उत्पन्न हो गया है कि 50 लाख से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि नहीं मिल सकती है.

बिहार में 85 लाख अधिक रजिस्टर्ड किसान : बिहार में 85 लाख से अधिक किसानों ने प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है. पिछले साल तक करीब 75 लाख किसान इस योजना का लाभ उठाते रहे हैं. इसी बीच केंद्र सरकार की ओर से सभी किसानों को फार्मर आईडी कार्ड बनाने का निर्देश दिया गया है.

''फार्मर आईडी बन जाएगा तो किसानों को एक छत के नीचे सारी सुविधाएं मिल जाएगी. इसके लिए हम राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री से मिले भी हैं. मुख्यमंत्री से भी आग्रह कर रहे हैं कि इस पर ध्यान दें.'' - रामकृपाल यादव, कृषि मंत्री, बिहार

'हर तरफ से कोशिश है जारी' : बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव भी कहते हैं कि किसानों का निबंधन बड़ी समस्या है. केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया है उसके अनुसार निबंधन करना अनिवार्य होगा तभी योजना का लाभ मिलेगा. हम लोग राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से कोऑर्डिनेटर कर किसानों का अधिक से अधिक निबंधन कराने में लगे हैं.

पटना : बिहार के लाखों किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने से वंचित रह सकते हैं. फरवरी में नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी कर सकते हैं. इस बार केंद्र सरकार ने उन किसानों को ही इस योजना का लाभ देने का फैसला लिया है जिनका फार्मर आईडी यानी निबंध हो गया है. बिहार में 85 लाख से अधिक किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए पंजीकरण करवाया है. लेकिन अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 50 प्रतिशत किसानों ने भी फार्मर आईडी कार्ड नहीं बनाया है.

''केंद्र सरकार की कोशिश है कि किसानों को समय पर सहायता मिले. साथ ही पारदर्शी और सुचारू व्यवस्था हो. इसलिये सरकार की योजना से सीधे जुड़ाव के लिए फॉर्मर रजिस्ट्रेशन आईडी जरूरी है और मिशन मोड में इसके लिए अभियान चलाया जा रहा है.''- त्यागराजन एसएम, डीएम, पटना

कहीं स्थिति ठीक, कहीं अत्यंत खराब : विडंबना की बात तो यह है कि कई जिले ऐसे भी हैं, जहां 20% से भी कम फार्मर आईडी कार्ड किसानों का बना है. इसमें सारण, सिवान, जमुई, पूर्वी चंपारण जैसे जिले शामिल हैं. हालांकि कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां 60 प्रतिशत से अधिक निबंधन हुए हैं. इसमें वैशाली, बेगूसराय, शिवहर, बक्सर और शेखपुरा जैसे जिले प्रमुख हैं.

राजस्व भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह के अनुसार ''बिहार में जमीन से संबंधित मालिकाना हक अभी भी काफी संख्या में पूर्वजों के नाम पर है, इसलिए कम निबंधन हुआ है. हालांकि किसानों का निबंधन अभी भी जारी है. प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के सभी लाभुकों को हर हाल में निबंधन कराने की कोशिश हो रही है. विशेष अभियान भी इसके लिए चलाया जाएगा.''

कैसे बनाएं कार्ड? : किसान ऑनलाइन भी फार्मर आईडी बना सकते हैं. जमाबंदी सही हो तो सभी कॉमन सर्विस सेंटर या वसुधा केंद्र पर यह बनवाया जा सकता है. किसान अपने घर से मोबाइल या कंप्यूटर से भी वेबसाइट https://bhfr.agristack.gov.in/farmer-registry-bh/#/ पर जाकर अपनी आईडी बना सकते हैं.

क्या कहता है पिछले साल का आंकड़ा? : पिछले वर्ष 2025 में बिहार के 75 लाख के करीब किसानों को तीन बार दो-दो हजार की राशि प्रधानमंत्री ने पीएम किसान सम्मन निधि योजना के तहत राशि भेजी थी. 2025 नवंबर में पीएम ने प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त के रूप में बिहार के 73,37,217 किसानों के बैंक खाते में 1467 करोड़ रुपए की राशि भेजी थी.

उससे पहले 74 लाख के करीब किसानों को अगस्त 2025 में 20 वीं किस्त में के रूप में दो दो हजार की राशि भेजी गई थी. वहीं फरवरी, 2025 में 76.37 लाख किसानों को 1591 करोड़ से अधिक की राशि भेजी गई थी.

रामकृपाल यादव ने बतायी मुख्य समस्या : पूरे मामले पर बिहार सरकार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने बातचीत में कहा कि बड़ी समस्या है लेकिन भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार अब सभी किसानों का फार्मर आईडी बनाना अनिवार्य कर दिया है. अब यह मामला रेवेन्यू डिपार्टमेंट से भी जुड़ गया है.

रामकृपाल यादव ने अपना उदाहरण देते हुए कहा कि मेरे पूर्वज के नाम से जमीन है. अभी तक मेरे नाम से नहीं हुआ है. यह समस्या बिहार में आम है. इसके कारण ही किसानों का फॉर्मर आईडी नहीं बन पा रहा है. फॉर्मर आईडी किसानों का नहीं बनेगा तो उन्हें किसी तरह का लाभ नहीं मिलेगा. केंद्र सरकार ने ऐसे तो अच्छा फैसला लिया है क्योंकि हर तरह की सुविधा इससे किसानों को आसानी से मिल जाएगी.

''हम लोग तो चाहेंगे कि जिन किसानों का नाम नहीं चढ़ाया गया है, उनका नाम चढ़े. राजस्व भूमि सुधार विभाग विशेष अभियान चलाकर इस काम को करे.''- रामकृपाल यादव, कृषि मंत्री, बिहार

कृषि मंत्री रामकृपाल यादव से खास बातचीत

'CM नीतीश खुद मामले में संज्ञान लें' : रामकृपाल यादव ने कहा कि इसके लिए हम तो मुख्यमंत्री से विशेष आग्रह करेंगे. इस मामले पर खुद ध्यान देकर जो समस्या है उसका निदान कराएं. अधिकारियों को निर्देश दें कि पंचायत और प्रखंड स्तर पर विशेष अभियान चलाकर किसानों का फार्मर आईडी बनाया जाए.

''विशेष अभियान चला है. कुछ जगह हम भी गए थे. दानापुर में भी गए थे लेकिन प्रधानमंत्री की जो सोच है किसानों को लाभ पहुंचाने का वह पूरा नहीं हो पा रहा है.''- रामकृपाल यादव, कृषि मंत्री, बिहार

राम कृपाल यादल और विजय सिन्हा

जब ईटीवी भारत ने पूछा कि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए क्या कृषि विभाग और राजस्व भूमि सुधार विभाग के बीच कोई तालमेल हो रहा है? इस पर रामकृपाल यादव ने कहा कि राजस्व भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय सिन्हा से हमने मुलाकात की है. पहले कृषि मंत्री वही थे. बहुत संवेदनशील हैं और जागरूक भी हैं. उम्मीद करते हैं कि किसानों की जो समस्या है उसका निदान निकल सके. सरकार की योजना का लाभ किसानों को मिले इसकी हर संभव कोशिश होगी.

