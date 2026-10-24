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महाराष्ट्र: फाइनेंस कंपनी के ऑफिस में मिला किसान का शव, परिजनों का तीन दिन पहले किडनैप करने का आरोप

महाराष्ट्र: फाइनेंस कंपनी के ऑफिस में मिला किसान का शव, परिजनों का तीन दिन पहले किडनैप करने का आरोप ( ETV Bharat )

नांदेड़ (महाराष्ट्र): नांदेड़ शहर में एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी के ऑफिस में शनिवार को एक किसान का शव मिलने से हड़कंप मच गया. मृतक की पहचान 40 साल के चंद्रकांत शिंदे के रूप में हुई है, जो मलकौथा गांव के रहने वाले थे. उनके परिवार ने चंद्रकांत की मौत के पीछे गड़बड़ी का शक जताया है. इस घटना से पूरे राज्य में भी हंगामा मच सकता है.

बताया जा रहा है कि शिंदे ने प्राइवेट फाइनेंस कंपनी से कर्ज लिया था और ऋण वसूली के मकसद से बुधवार को उन्हें गांव से कंपनी के ऑफिस लाया गया था. लेकिन शनिवार को ऑफिस में उनकी लाश मिली. पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है और अधिकारियों का कहना है कि मौत का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा.