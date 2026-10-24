महाराष्ट्र: फाइनेंस कंपनी के ऑफिस में मिला किसान का शव, परिजनों का तीन दिन पहले किडनैप करने का आरोप
नांदेड़ के चंद्रकांत शिंदे ने 'खालसा फाइनेंस' से लोन लिया था. पैसे न चुका पाने पर, उन्हें तीन दिन गांव से उठा लिया गया था.
Published : October 24, 2026 at 8:52 PM IST
नांदेड़ (महाराष्ट्र): नांदेड़ शहर में एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी के ऑफिस में शनिवार को एक किसान का शव मिलने से हड़कंप मच गया. मृतक की पहचान 40 साल के चंद्रकांत शिंदे के रूप में हुई है, जो मलकौथा गांव के रहने वाले थे. उनके परिवार ने चंद्रकांत की मौत के पीछे गड़बड़ी का शक जताया है. इस घटना से पूरे राज्य में भी हंगामा मच सकता है.
बताया जा रहा है कि शिंदे ने प्राइवेट फाइनेंस कंपनी से कर्ज लिया था और ऋण वसूली के मकसद से बुधवार को उन्हें गांव से कंपनी के ऑफिस लाया गया था. लेकिन शनिवार को ऑफिस में उनकी लाश मिली. पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है और अधिकारियों का कहना है कि मौत का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा.
महाराष्ट्र में किसान पहले से ही सूखे की मार झेल रहे हैं. इस घटना से पता चलता है कि प्राइवेट फाइनेंसर किसानों पर कर्ज चुकाने के लिए लगातार दबाव डाल रहे हैं.
पता चला है कि चंद्रकांत शिंदे ने नांदेड़ शहर में 'खालसा फाइनेंस' से 7,000 रुपये उधार लिए थे. पैसे न चुका पाने पर, फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों ने कथित तौर पर उन्हें तीन दिन पहले उनके गांव से उठा लिया और अपने ऑफिस में बंधक बना लिया. पीड़ित के परिवार ने कर्मचारियों पर उनकी हत्या का आरोप लगाया है.
फाइनेंस कंपनी का ऑफिस नांदेड़ शहर के हिंगोली गेट इलाके में है. बताया जाता है कि कंपनी लोगों को 10 से 20 प्रतिशत तक के ब्याज पर पैसे उधार देती है, और उनका नेटवर्क कई गांवों में फैला हुआ है. मुदखेड़ तालुका के मलकौथा के रहने वाले 40 साल के चंद्रकांत शिंदे ने ब्याज पर 7,000 रुपये उधार लिए थे. पैसे न चुकाने पर, फाइनेंस कंपनी ने रकम को 7,000 से बढ़ाकर 70,000 रुपये कर दिया.
कंपनी ने बार-बार फोन करके उन पर पैसे देने का दबाव बनाया. परिवार का आरोप है कि तीन दिन पहले, दो लोगों ने चंद्रकांत शिंदे को उसके गांव से किडनैप कर लिया, उसे अपने ऑफिस में बंधक बना लिया और उसके साथ मारपीट की. शनिवार सुबह, किसान की लाश फाइनेंस कंपनी के ऑफिस के अंदर मिली.
घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा किया. जब पूछा गया कि क्या पुलिस बिना किसी भेदभाव के जांच करेगी, तो पुलिस अधीक्षक नीलाभ रोहन ने भरोसा दिलाया कि वे पूरी गहनता से मामले की जांच करेंगे. उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का सही कारण साफ हो जाएगा.
इस बीच, मृतक की मां ने गड़बड़ी का आरोप लगाया है. परिवार ने कड़ा रुख अपनाया है और फाइनेंस कंपनी के संचालकों के खिलाफ केस दर्ज होने तक शव लेने से इनकार कर दिया है.
चंद्रकांत के पास दो एकड़ खेती की जमीन थी, उनके दो बेटे और दो बेटियां हैं; वह अपने माता-पिता की इकलौती संतान थे. इस घटना में, उनके बच्चों ने अपने पिता को खो दिया है. दुखी परिवार ने मौत के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.
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