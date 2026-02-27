ETV Bharat / bharat

किसान पिता ने बेटी को हेलीकॉप्टर से किया विदा, उड़न खटोला देखने उमड़ी भीड़

हेलीकॉप्टर में दुल्हन और दूल्हा ( ETV Bharat Nagaur )

नागौर: जिले से जुड़ी एक शादी इन दिनों क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है. एक किसान पिता ने अपनी बेटी की विदाई पारंपरिक डोली या कार से नहीं, बल्कि हेलीकॉप्टर से कर समाज में नई मिसाल पेश की. हेलीकॉप्टर से हुई इस अनोखी विदाई को देखने के लिए ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. नागौर के ग्राम ब्यौहारी निवासी किसान मृगेंद्र सिंह मंटू की पुत्री मृगांशी सिंह का विवाह मध्यप्रदेश के शहडोल जिले के ग्राम धमनी गढ़ी निवासी कुंवर अंजय सिंह (नन्हू) के पुत्र इंजीनियर कुंवर आदित्य सिंह के साथ नागौर स्थित हरि सदन शांति प्रकाश छाया ब्यौहारी हाउस में पूरे पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ संपन्न हुआ. विवाह समारोह में क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे. बुधवार सुबह विदाई के समय एक अनोखा दृश्य देखने को मिला, जब दुल्हन की विदाई हेलीकॉप्टर से की गई.