ETV Bharat / bharat

जानवरों से फसल को बचाने को किसान लगा रहा था बाड़, करंट की चपेट में आया

तमिलनाडु के थूथुकुडी में जंगली सूअरों से फसल को बचाने के लिए बाड़ लगाते समय करंट लग जाने से किसान की मौत हो गई.

Farmer dies due to electric shock
करंट लगने से किसान की मौत (प्रतीकात्मक फोटो-ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 29, 2025 at 2:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

थूथुकुडी (तमिलनाडु) : तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के कायथारू के पास फसलों को नुकसान पहुंचा रहे जंगली सूअरों को नियंत्रित करने के लिए बिजली की बाड़ लगाते समय करंट लगने से एक किसान की मौत हो गई.

वदिवेल (65) थूथुकुडी जिले के कायथारू के पास अथिकुलम में सुदलाई कोइल स्ट्रीट के निवासी हैं. उनकी पत्नी सुबपुथाई हैं. उनकी 5 बेटियां हैं. उन्होंने उसी इलाके के रहने वाले कुप्पू की जमीन लीज पर ली थी और मौसम के हिसाब से उस पर खेती करते थे. इस तरह से उन्होंने अभी जमीन पर मक्का की खेती की थी. लेकिन, जंगली सूअर रात में खेती की जमीन में घुसकर फसल को नुकसान पहुंचाते थे.

इस वजह से उन्होंने एक पेड़ पर बिजली की बत्तियां बांध दीं. लेकिन जंगली सूअर फसलों को नुकसान पहुंचाते रहे. इस वजह से, वदिवेल 28 नवंबर को मक्के की फसल को बचाने के लिए कांटेदार तार का प्रयोग करके उसके चारों ओर बिजली की बाड़ लगाने के काम में लगे थे. उसी समय, कांटेदार तार से करंट लगने से उनकी मौत हो गई.

वदिवेल, जो आमतौर पर रात 10 बजे घर आते थे, कल देर तक नहीं लौटे. इसलिए, उनकी पत्नी सुबपुथाई बारिश में देखने गईं.

वहां, वह यह देखकर चौंक गई कि वदिवेल जंगली सूअर के लिए लगाए गए बिजली के तार में फंस गए थे. सुबपुथाई तुरंत उनको कमरे में गईं जहां मोटर थी, बिजली काट दी और अपने पति को उठाया. इसमें पता चला कि उनकी मौत करंट लगने से हुई थी.

इसके बाद सुबपुथाई ने रिश्तेदारों को सूचित किया. इसके बाद पुलिस स्टेशन को भी सूचित किया गया. सूचना मिलने पर, कायथर पुलिस और बिजली बोर्ड के अधिकारी मौके पर पहुंचे और वदिवेल का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए कोविलपट्टी मुख्य सरकारी अस्पताल भेज दिया. मामले में कायथर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घटना की जांच कर रही है.

ये भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर के सेब किसान क्षति राशि को लेकर से सरकार हैं नाराज, राहत पैकेज पर टिकी है नजर

TAGGED:

ELECTRIC FENCE
WILD BOAR
THOOTHUKUDI TAMIL NADU
करंट लगने से किसान की मौत
FARMER DIES CAUGHT ELECTRIC FENCE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.