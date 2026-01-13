ETV Bharat / bharat

छत्तीसगढ़ में 24 घंटे के अंदर दो किसानों ने उठाया घातक कदम, समर्थन मूल्य पर धान बेचने में कठिनाई

कोरबा में दो दिनों के अंदर दो किसानों ने जान देने की कोशिश की है. किसान धान खरीदी को लेकर परेशान था.

कोरबा का हरदीबाजार थाना (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 13, 2026 at 3:59 PM IST

4 Min Read
कोरबा: छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जारी है. इस बीच उर्जाधानी कोरबा में धान खरीदी की जटिलताओं से परेशान एक और किसान ने घातक कदम उठाया है. जिले के हरदीबाजार तहसील अंतर्गत 2 दिनों में दूसरे किसान ने जान देने की कोशिश की है.

24 घंटे पहले सोमवार को एक किसान के आत्महत्या के प्रयास के बाद एक और वृद्ध किसान ने जहर सेवन कर अपनी जान देने की कोशिश की है. प्रारम्भिक जानकारी के अनुसार यह मामला रकबा में कमी के कारण धान की कम पैदावार दर्शित होने और बिक्री को लेकर जुड़ा हुआ बताया जा रहा है.

कोरबा में किसान का जानलेवा कदम (ETV BHARAT)

किसान ने दी जान देने की कोशिश

मंगलवार की दोपहर को हरदीबाजार के एक और किसान बैसाखू गोंड ने घातक कदम उठा लिया. जानलेवा कदम उठाने के बाद वह हरदीबाजार तहसील कार्यालय पहुंच गया. इस सूचना के बाद हरदीबाजार तहसील परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया. आनन-फानन में यह सूचना पुलिस तक पहुंची.

जनपद उपाध्यक्ष ने पहुंचाया अस्पताल

रास्ते से जनपद उपाध्यक्ष मुकेश जायसवाल गुजर रहे थे. जिन्होंने अपनी गाड़ी में तत्काल इस किसान को हरदी बाजार के सरकारी अस्पताल पहुंचाया है. इस घटना ने एक बार फिर धान खरीदी की व्यवस्था पर सवाल उठाये हैं. हरदीबाजार तहसील में इस तरह के दो मामले सामने आने के बाद खासतौर पर इस तहसील कार्यालय की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

हम अपने वाहन से गुजर रहे थे. इसी दौरान हमें पता चला कि हरदीबाजार तहसील परिसर में ही एक किसान ने जानलेवा कदम उठाया है. हम तत्काल तहसील कार्यालय पहुंचे. जहां तहसीलदार सहित स्थानीय अधिवक्ता और अन्य लोग मौके पर मौजूद थे. वह सभी एंबुलेंस के आने का इंतजार कर रहे थे. एंबुलेंस आने में देर हो रही थी. इसलिए हम अपने वाहन में पीड़ित किसान को लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरदीबाजार पहुंचे. जहां उसका इलाज शुरू कराया. फिलहाल किसान की हालत खतरे से बाहर है- मुकेश जायसवाल, जिला पंचायत उपाध्यक्ष निकिता के पति

कोरबा में दो दिनों के अंदर दूसरा केस

रविवार और सोमवार के दरमियानी रात को हरदीबाजार तहसील के ही गांव कोरबी के किसान सुमेर गोंड घातक कदम उठाया था. सांसद भी उनसे मिलने पहुंची थी. एक घटना सामने आने के बाद कलेक्टर के निर्देश पर पाली एसडीएम रोहित सिंह ने तत्काल राजस्व अमले और प्रबंधकों की बैठक बुलाई और उन्हें ऐसे सभी मामलों का निराकरण करने के लिए निर्देशित किया.

कोरबा कलेक्टर कुणाल दुदावत ने भी सख्त रवैया अपनाते हुए संबंधित हल्का पटवारी कामिनी को निलंबित कर दिया था. निलंबन आदेश सोमवार के दिन रात को जारी हुआ. तहसीलदार और फड़ प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका है.

पटवारी के निलंबन के बाद अब हरदीबाजार तहसील में ही लगातार दूसरे दिन एक और किसान ने घातक कदम उठाया है. किसान समर्थन मूल्य पर धान बेचने में परेशानी महसूस कर रहा था.

जान देना समाधान नहीं

खुदकुशी किसी समस्या का हल नहीं है. अगर आपके मन में सुसाइड के ख्याल आ रहे हैं, या आप किसी दोस्त को लेकर परेशान हैं, या आपको इमोशनल सपोर्ट चाहिए, तो कोई न कोई है जो हमेशा आपकी बात सुनने के लिए मौजूद है. स्नेहा फाउंडेशन को कॉल करें - 04424640050 (24x7 उपलब्ध) या टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज हेल्पलाइन 9152987821 पर iCall करें. सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक यह सेवा उपलब्ध है.

