'पैसों की तंगी है...मूली ले लीजिए', कर्नाटक में अधिकारियों के सामने एक किसान की मजबूरी!

तुमकुरु (कर्नाटक): कर्नाटक के तुमकुरु जिले में एक किसान की मजबूरी ने दिल को झकझोर कर रख दिया है. उन्होंने उन अधिकारियों के खिलाफ विरोध किया है, जिन्होंने कथित तौर पर उनकी जमीन के लिए रास्ता बनाने में उनकी अनदेखी की.

वह किसान तुमकुरु के मधुगिरी तालुक ऑफिस में अधिकारियों को अपनी उगाई हुई मूली देने के लिए पहुंचे. यह कहते हुए कि उनके पास अधिकारियों को देने के लिए पैसे नहीं हैं. तुमकुरु जिले के मधुगिरी तालुक ऑफिस के सामने मंगलवार को प्रसन्नकुमार नाम के एक किसान ने अपने टू-व्हीलर पर मूली और सब्जियां लाकर अधिकारियों के प्रति अपना गुस्सा जाहिर किया.

किसान का आरोप क्या है?

किसान ने बताया कि, मैप में उनकी जमीन तक जाने के लिए एक सड़क है. लेकिन उस सड़क पर कब्जा है. इसलिए, उन्होंने अधिकारियों से जमीन तक नई सड़क बनाने या कब्जा वाली सड़क को खाली करने का आग्रह किया था.

इसके अलावा, दो महीने पहले लोकायुक्त आए थे और अधिकारियों को एक महीने के अंदर सड़क बनाने का निर्देश दिया था. लेकिन, अब तक सड़क निर्माण के लिए वहां कोई नहीं आया है. किसान ने बताया कि, स्थानीय अधिकारी रोज-रोज कहानियां सुनाकर काम नहीं कर रहे हैं.