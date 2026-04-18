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यहां पर दवाई, मुफ्त है भाई, फरीदाबाद में देश का अनोखा "दवा बैंक", फ्री में मिल रही लोगों को दवाइयां

हरियाणा के फरीदाबाद में देश का अनोखा "दवा बैंक" फ्री में लोगों को दवाइयां देकर उनकी सेहत सुधार रहा है.

Faridabad unique medicine bank provides free medicines to people
फरीदाबाद में देश का अनोखा "दवा बैंक" (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 18, 2026 at 11:07 PM IST

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फरीदाबाद : हरियाणा के फरीदाबाद जिले की रहने वाली मीनू एक अनोखा बैंक चलाती है, जहां पैसे नहीं बल्कि दवाइयां जमा होती हैं और जरूरतमंदों को ये दवाइयां बिल्कुल मुफ्त दी जाती हैं. आज के समय में जहां दवाइयों के बढ़ते दाम गरीब और मजदूर वर्ग के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही हैं, वहीं मीनू ने इस समस्या का अनोखा हल निकाला है. मीनू अपने 12 दोस्तों के साथ मिलकर पिछले 6 सालों से अनोखा "दवा बैंक" चला रही हैं. सभी अलग-अलग प्रोफेशन में काम करते हैं, कोई वकील है तो कोई ब्यूटीशियन है, कोई कंपनी में जॉब करता है तो कोई बड़ी कंपनी में एचआर लेकिन इसके बावजूद ये लोग हर दिन करीब 2 घंटे का समय निकालकर लोगों के घर-घर जाते हैं और उनसे बची हुई दवाइयां इकट्ठा करते हैं.

"दवा बैंक" में जमा की जाती है दवाइयां : मीनू और उनकी टीम खास ध्यान रखती है कि दवाइयां एक्सपायर न हों. इसके बाद इन दवाइयों को “दवा बैंक” में जमा किया जाता है. इस दवा बैंक की खास बात ये है कि यहां कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति डॉक्टर की पर्ची लेकर आता है और उसे जरूरत की दवाइयां बिल्कुल मुफ्त दी जाती हैं. मीनू के साथ कई डॉक्टर भी जुड़े हैं, जो फ्री में पर्ची देकर मरीजों को दवाई देते हैं. इसके अलावा अगर किसी को मेडिकल इमरजेंसी होती है तो इसको लेकर भी मीनू और उसकी टीम 24 घंटे उनके साथ खड़ी रहती है. इसके लिए उनसे एक भी रुपया नहीं लिया जाता है.

फरीदाबाद में देश का अनोखा "दवा बैंक" (Etv Bharat)

6 साल पहले दवा बैंक की शुरुआत : ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान मीनू ने बताया कि "इस मेडिसिन बैंक की शुरुआत 6 साल पहले हमने की थी. मैंने देखा कि गरीब, मजदूर तबके के लोग पैसों की कमी की वजह से दवाई खरीद नहीं पा रहें हैं. वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी तबीयत खराब होती है और वे डॉक्टर को दिखाकर अपने लिए मेडिसिन ले आते हैं और दवाई खाते हैं लेकिन उनके पास कुछ दवाइयां बच जाती है जिन्हें वे कूड़े के ढेर में फेंक देते हैं. इसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना इन दवाइयों को इकट्ठा किया जाए और जरूरतमंद लोगों को दवाइयां दी जाए. इसके बाद मैंने अपने दोस्तों को साथ लेकर डिस्कस किया तो मेरे दोस्तों ने भी कहा कि वे भी मेरी इस पहल में शामिल होंगे."

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फरीदाबाद में देश का अनोखा "दवा बैंक" (Etv Bharat)

विदेश से भी लोग डोनेट करते हैं दवा : अपने ग्रुप के बारे में बताते हुए मीनू ने बताया कि "रेडी होने के बाद मैंने एक ग्रुप बनाया और फिर हम लोगों के घर-घर जाकर बची हुई दवाइयां इकट्ठा करने लगे. सोशल मीडिया के जरिए भी हमने लोगों से अपील करते हुए कहा कि "अगर आपके पास कोई भी बची हुई दवाई है तो वे हमें दे दें. हमारे अभियान से प्रभावित होकर लोगों ने दवा को कचरे में फेंकने के बजाय हमें दवाई कोरियर तक करना भी शुरू कर दिया. स्थिति आज ये है कि हमें विदेश से भी लोग दवाई डोनेट करते हैं. कई बार ऐसा भी होता है कि किसी को कोई गंभीर बीमारी है, उनका इलाज चलता है, लेकिन वे बच नहीं पाते हैं. उनके परिवार के पास दवाइयां बच जाती है तो वे दवाई भी हम इकट्ठा करते हैं और उसे लाकर हम अलग-अलग करते हैं. जो दवाई एक्सपायर हो गई है, उसे हम हटा देते हैं".

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दवाइयों और बाकी सामान को स्टोर किया जाता है (Etv Bharat)

डॉक्टर फ्री में देते हैं दवाई की पर्ची : आगे मीनू ने कहा कि "हमारे साथ डॉक्टर भी जुड़े हुए हैं जो रोज यहां पर आते हैं और मरीजों की पर्ची देखकर उन्हें दवाई देते हैं. इसके लिए हम 1 रूपये भी चार्ज नहीं करते हैं. ये दवाइयां उन्हें हम फ्री में देते हैं. इसके अलावा अगर किसी असहाय व्यक्ति को इमरजेंसी है तो उसको लेकर भी हम 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं. इसके अलावा अगर कोई बुजुर्ग हैं जिनको चलने में दिक्कत आ रही है तो उनको हम व्हीलचेयर भी प्रोवाइड करते हैं. इसको लेकर भी हम एक रुपए चार्ज नहीं करते और ऐसा पिछले 6 सालों से कर रहे हैं. अब तक हजारों लोगों को इसका बेनिफिट मिल चुका है. हर रोज हमारे पास दूर-दूर से लोग दवाइयां लेने आते हैं".

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लोगों से कलेक्ट की जाती है दवाइयां (Etv Bharat)

"शुरुआत में दिक्कतें आई": मीनू कहती हैं कि "हालांकि ज़ब हमने इसकी शुरूआत की तो दिक्क़तें भी आई क्योंकि लोगों को समझने में काफी परेशानी आ रही थी. लेकिन अब लोग समझ चुके हैं. वे दवाई फेंकते नहीं, बल्कि हमें डोनेट करते हैं और इस दवाई को हम जरूरतमंद लोगों को फ्री में देते हैं. इस काम को करने से हमें बहुत ही ज्यादा संतुष्टि मिलती है और आज स्थिति ये है कि छोटी बीमारियों से लेकर कई गंभीर बीमारियों तक की दवाई हमारे पास मौजूद हैं. हालांकि इस काम को लेकर हमें किसी से कोई डोनेशन नहीं मिलता है और ना ही हम किसी से कुछ मांगते हैं, क्योंकि हम लोग खुद सक्षम हैं. हमारे जितने भी दोस्त हैं सब प्रोफेशनल हैं और सब अच्छी जगह नौकरी करते हैं और हम थोड़ा-थोड़ा करके पैसा भी जमा करते हैं. जो बाहरी खर्चा आता है वो हम आपस में मिलकर वहन करते हैं".

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गरीब लोगों को आसानी से मिल रही महंगी दवाई (Etv Bharat)

"काम से मिलती है खुशी": इसके अलावा मीनू की दोस्त मधु ने बताया कि "मैं भी मीनू के साथ शुरू से ही जुड़ी हुई हूं. मुझे इस काम से बहुत ज्यादा खुशी मिलती है. गरीब लोग महंगी दवाइयां नहीं खरीद सकते हैं, ऐसे में उन्हें दवाई देकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है. हालांकि मैं भी गरीब फैमिली से हूं और मैंने ये दुख झेला है और मैं नहीं चाहती हूं कि किसी गरीब व्यक्ति की बीमारी में दवाइयां बाधा बने".

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फ्री में लोगों को दे रहे दवाई (Etv Bharat)

दवाई लेने वाले क्या कहते हैं ? : वहीं दवाई लेने आए युवक अध्ययन प्रताप ने बताया कि "मैं एक कंपनी में काम करता था. इस दौरान मेरा पैर जल गया जिसका इलाज मैंने करवाया. लेकिन खर्चा बहुत आ रहा था. उसके बाद मुझे यहां के बारे में पता लगा तो मैं यहां पर आया और अपनी पर्ची डॉक्टर को दिखाई. उसके बाद उन्होंने मुझे दवाई दी और पिछले 6 महीनों से मेरी यहीं से दवाई चल रही है. अब मेरा पैर पहले से ठीक है. इसके अलावा दवाई लेने आई रिंकी देवी ने बताया कि मेरे घुटनों में दर्द रहता है और हड्डियों में भी दिक्कत है. उसी की दवाई लेने के लिए मैं यहां पर पिछले कई सालों से आ रही हूं और यहां पर निशुल्क में दवाई दी जाती है. मुझे इन दवाइयों से काफी ज्यादा आराम भी मिला है.

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मीनू अपने 12 दोस्तों के साथ मिलकर चला रही दवा बैंक (Etv Bharat)

"कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता" : मशहूर पंक्तियां हैं कि "कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों". इन्हीं शब्दों को चरितार्थ करते हुए मीनू की ये अनोखी पहल आज सैकड़ों जरूरतमंद लोगों के लिए बड़ी राहत बन चुकी है. उन्होंने उस बारे में सोचा, जिस बारे में शायद ही कभी किसी ने सोचा हो और आज वे समाज के लिए एक मार्गदर्शी बन चुकी है. उनकी इस पहल से गरीबों को मुफ्त में दवाइयां मिल रही हैं जिन्हें शायद वे खरीद नहीं पाते या खरीदने के लिए कहीं से जुगाड़ कर काफी पैसे चुकाने पड़ते. उम्मीद की जानी चाहिए कि मीनू से प्रेरणा लेकर देश के अलग-अलग शहरों और कस्बों में भी ऐसे दवा बैंक जल्द देखने को मिलेंगे जो गरीब जरूरतमंद लोगों की मुफ्त दवाओं से मदद करेंगे.

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