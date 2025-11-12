ETV Bharat / bharat

फरीदाबाद के रॉयल कार जोन के मालिक का खुलासा, दिल्ली में ब्लास्ट करने वाली हुंडई i20 कार इस शख्स को बेची थी

फरीदाबाद : दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास जिस हुंडई i20 कार में विस्फोट हुआ, उसे फरीदाबाद के रॉयल कार जोन से खरीदा गया था. गुरुग्राम के रहने वाले मोहम्मद सलमान के नाम से रजिस्टर्ड हुंडई i20 कार को फरीदाबाद के रॉयल कार जोन के पास ही बेचा गया था. जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने रॉयल कार जोन के करीब 7 कर्मचारियों को अरेस्ट किया और उनसे पूछताछ की है. रॉयल कार जोन के मालिक अमिट पटेल ने पूरे मामले को लेकर ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत की है.

रॉयल कार जोन से खरीदी थी हुंडई i20 कार : दिल्ली बम ब्लास्ट में इस्तेमाल की गई हुंडई i20 कार फरीदाबाद के सेक्टर 37 स्थित रॉयल कार जोन से खरीदी गई थी. बम ब्लास्ट के बाद दिल्ली के स्पेशल सेल की पुलिस फरीदाबाद पहुंची और रॉयल कार जोन के लगभग 6 से 7 कर्मचारियों को अपने साथ लेकर चली गई थी, जिसके बाद रॉयल कार जोन के मालिक अमित पटेल से भी दिल्ली स्पेशल सेल और जांच एजेंसी ने पूछताछ की. इस दौरान जांच एजेंसी ने रॉयल कार जोन के सीसीटीवी फुटेज और जरूरी दस्तावेज भी लिए. ईटीवी भारत ने मंगलवार को इससे जुड़ी ख़बर भी आपको बताई थी.

रॉयल कार जोन के मालिक अमित पटेल से एक्सक्लूसिव बातचीत (Etv Bharat)

"आमिर राशिद को कार बेची" : अब रॉयल कार जोन के मालिक अमित पटेल सामने आए हैं और उन्होंने ईटीवी भारत से पूरे मामले को लेकर एक्सक्लूसिव बातचीत की है. अमित पटेल ने बताया कि "29 अक्टूबर को ओएलएक्स के जरिए हमारे पास एक कस्टमर पहुंचा जिसको हमारे ऑफिस स्टाफ सोनू ने हैंडल किया और उसके साथ हुंडई i20 कार की डील की. ये कार 2013 या 2014 मॉडल की है. जो कार खरीदने आए थे, उन्हें गाड़ी पसंद आ गई. इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन किया गया और हमारी टीम ने फिर उनको कार हैंड ओवर कर दी. जिसको हमने कार बेची, उनका नाम आमिर राशिद है जिनकी आईडी जम्मू कश्मीर के पुलवामा की थी. हालांकि मैं दूसरे कामों में बिजी था, इसलिए मैं ये देख नहीं पाया कि उनकी आईडी कहां की है. हालांकि मुझे अगर थोड़ा सा भी शक होता है या कुछ पता लगता तो मैं गाड़ी उनको नहीं देता."

"स्टाफ से पूछताछ हुई" : उन्होंने आगे कहा कि "ब्लास्ट के बाद दिल्ली स्पेशल सेल की टीम हमारे ऑफिस में पहुंची थी और हमारे 6-7 स्टाफ को लेकर गई और पूछताछ की गई. जो भी हमारे पास एविडेंस थे, हमने उन्हें सौंप दिए जिसके बाद उनकी तरफ से सभी को छोड़ दिया गया. हालांकि जांच अभी भी जारी है और हमसे कहा गया है कि जब भी हम बुलाएंगे आपको आना पड़ेगा. हम पुलिस प्रशासन का सपोर्ट कर रहे हैं, वे अपने स्तर पर जांच कर रहे हैं. हम सेकंड हैंड कार में डील करते हैं और हमारे पास पूरे इंडिया से कस्टमर आते हैं. ऐसे में जिनका डॉक्यूमेंट ठीक होता है, उसे जांच करने के बाद हम उन्हें गाड़ी दे देते हैं और इस केस में भी ऐसा ही हुआ."