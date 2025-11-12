ETV Bharat / bharat

फरीदाबाद के रॉयल कार जोन के मालिक का खुलासा, दिल्ली में ब्लास्ट करने वाली हुंडई i20 कार इस शख्स को बेची थी

दिल्ली में ब्लास्ट हुई हुंडई i20 को बेचने वाले फरीदाबाद के रॉयल कार जोन के मालिक अमित पटेल ने ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत की.

Faridabad Royal Car Zone owner Amit Patel spoke exclusively to ETV Bharat on the Delhi-blast Hyundai i20 case
फरीदाबाद के रॉयल कार जोन के मालिक का खुलासा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 12, 2025 at 8:09 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

फरीदाबाद : दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास जिस हुंडई i20 कार में विस्फोट हुआ, उसे फरीदाबाद के रॉयल कार जोन से खरीदा गया था. गुरुग्राम के रहने वाले मोहम्मद सलमान के नाम से रजिस्टर्ड हुंडई i20 कार को फरीदाबाद के रॉयल कार जोन के पास ही बेचा गया था. जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने रॉयल कार जोन के करीब 7 कर्मचारियों को अरेस्ट किया और उनसे पूछताछ की है. रॉयल कार जोन के मालिक अमिट पटेल ने पूरे मामले को लेकर ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत की है.

रॉयल कार जोन से खरीदी थी हुंडई i20 कार : दिल्ली बम ब्लास्ट में इस्तेमाल की गई हुंडई i20 कार फरीदाबाद के सेक्टर 37 स्थित रॉयल कार जोन से खरीदी गई थी. बम ब्लास्ट के बाद दिल्ली के स्पेशल सेल की पुलिस फरीदाबाद पहुंची और रॉयल कार जोन के लगभग 6 से 7 कर्मचारियों को अपने साथ लेकर चली गई थी, जिसके बाद रॉयल कार जोन के मालिक अमित पटेल से भी दिल्ली स्पेशल सेल और जांच एजेंसी ने पूछताछ की. इस दौरान जांच एजेंसी ने रॉयल कार जोन के सीसीटीवी फुटेज और जरूरी दस्तावेज भी लिए. ईटीवी भारत ने मंगलवार को इससे जुड़ी ख़बर भी आपको बताई थी.

रॉयल कार जोन के मालिक अमित पटेल से एक्सक्लूसिव बातचीत (Etv Bharat)

"आमिर राशिद को कार बेची" : अब रॉयल कार जोन के मालिक अमित पटेल सामने आए हैं और उन्होंने ईटीवी भारत से पूरे मामले को लेकर एक्सक्लूसिव बातचीत की है. अमित पटेल ने बताया कि "29 अक्टूबर को ओएलएक्स के जरिए हमारे पास एक कस्टमर पहुंचा जिसको हमारे ऑफिस स्टाफ सोनू ने हैंडल किया और उसके साथ हुंडई i20 कार की डील की. ये कार 2013 या 2014 मॉडल की है. जो कार खरीदने आए थे, उन्हें गाड़ी पसंद आ गई. इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन किया गया और हमारी टीम ने फिर उनको कार हैंड ओवर कर दी. जिसको हमने कार बेची, उनका नाम आमिर राशिद है जिनकी आईडी जम्मू कश्मीर के पुलवामा की थी. हालांकि मैं दूसरे कामों में बिजी था, इसलिए मैं ये देख नहीं पाया कि उनकी आईडी कहां की है. हालांकि मुझे अगर थोड़ा सा भी शक होता है या कुछ पता लगता तो मैं गाड़ी उनको नहीं देता."

"स्टाफ से पूछताछ हुई" : उन्होंने आगे कहा कि "ब्लास्ट के बाद दिल्ली स्पेशल सेल की टीम हमारे ऑफिस में पहुंची थी और हमारे 6-7 स्टाफ को लेकर गई और पूछताछ की गई. जो भी हमारे पास एविडेंस थे, हमने उन्हें सौंप दिए जिसके बाद उनकी तरफ से सभी को छोड़ दिया गया. हालांकि जांच अभी भी जारी है और हमसे कहा गया है कि जब भी हम बुलाएंगे आपको आना पड़ेगा. हम पुलिस प्रशासन का सपोर्ट कर रहे हैं, वे अपने स्तर पर जांच कर रहे हैं. हम सेकंड हैंड कार में डील करते हैं और हमारे पास पूरे इंडिया से कस्टमर आते हैं. ऐसे में जिनका डॉक्यूमेंट ठीक होता है, उसे जांच करने के बाद हम उन्हें गाड़ी दे देते हैं और इस केस में भी ऐसा ही हुआ."

फरीदाबाद पुलिस प्रवक्ता ने ये कहा ? : वहीं फरीदाबाद पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने बताया कि "दिल्ली में जिस गाड़ी में बम ब्लास्ट हुआ, वो गाड़ी फरीदाबाद के रॉयल कार जोन से खरीदी गई थी. ब्लास्ट के बाद रॉयल कार जोन के ऑफिस पर स्पेशल सेल की पुलिस पहुंची थी. उस दौरान कुछ लोगों को उन्होंने हिरासत में लिया और उसके मालिक को भी पूछताछ के लिए बुलाया था. पूछताछ पूरी होने के बाद उन लोगों को फिलहाल रिलीज कर दिया गया है. लेकिन जब भी पुलिस पूछताछ के लिए उन्हें बुलाएगी उन लोगों को आना पड़ेगा. पुलिस ने रॉयल कार जोन से कुछ डॉक्यूमेंट और सीसीटीवी फुटेज भी लिए हैं, जिनकी जांच चल रही है."

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें - मुजम्मिल शकील के घर पहुंचा ईटीवी भारत, 2900 किलो विस्फोटक के साथ मिले थे हथियार

ये भी पढ़ें - जिस हुंडई i20 से दिल्ली में हुआ ब्लास्ट, फरीदाबाद में इस जगह दिखी थी वो कार, CCTV फुटेज से खुलासा

ये भी पढ़ें - दिल्ली में बदरपुर टोल के रास्ते घुसी थी "ब्लास्ट" होने वाली हुंडई i20, CCTV फुटेज में कार चलाता दिखा "मास्क मैन"

TAGGED:

FARIDABAD ROYAL CAR ZONE
ROYAL CAR ZONE OWNER AMIT PATEL
DELHI BLAST HYUNDAI I20
रॉयल कार जोन फरीदाबाद
FARIDABAD ROYAL CAR ZONE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आर्टिफिशियल फ्लावर ने बदली किस्मत, 5000 रुपये से शुरू किया बिजनेस, आज 15 लाख का सालाना टर्नओवर

हरियाणा-NCR में तेज़ी से बढ़ रहे इन कैंसर के केस, पीजीआई ऑन्कोलॉजिस्ट ने बताया बचने का तरीका

हरियाणा में राजा जरासंध के किले पर चप्पलें और पत्थर मारती हैं महिलाएं, जानिए क्या है इतिहास

16 नवंबर के बाद इन राशि के लोगों की चमकेगी किस्मत! तुला से वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे सूर्य देव, जानें क्या होगा असर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.