कटहल ने किया मालामाल, फरीदाबाद के किसान मुकेश खेती में कर रहे नए प्रयोग, सालभर हो रही बंपर कमाई
पारंपरिक खेती को छोड़ फरीदाबाद के किसान मुकेश बारहमासी कटहल की खेती से लाखों रुपये कमा रहे हैं. मुकेश कुमार की रिपोर्ट
Published : June 17, 2026 at 4:02 PM IST
फरीदाबाद: बढ़ती लागत, मौसम की मार और घटती आमदनी के कारण अब कई किसान पारंपरिक खेती से हटकर बागवानी और वैकल्पिक फसलों की ओर रुख कर रहे हैं. फरीदाबाद के एक किसान ने भी ऐसा ही कदम उठाया और आज वो बारहमासी कटहल की खेती से लाखों रुपये का मुनाफा कमा रहे हैं. फरीदाबाद के किसान मुकेश पहले कई सालों तक धान और गेहूं जैसी पारंपरिक फसलों की खेती करते थे.
फरीदाबाद में बारहमासी कटहल की खेती: बढ़ती लागत, अधिक मेहनत और कम मुनाफे के कारण किसान मुकेश लगातार परेशान रहते थे. कई बार मौसम की खराबी के चलते फसल खराब हो जाती थी, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता था. जब से उन्होंने बारहमासी कटहल की खेती की है. वो अच्छा-खासा मुनाफा कमा रहे हैं. किसान मुकेश ने ढाई एकड़ में 35 कटहल के पेड़ लगाए हैं.
पूसा कृषि विश्वविद्यालय से मिली जानकारी: ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान मुकेश ने बताया कि "कुछ साल पहले मैं पूसा कृषि विश्वविद्यालय गया था. वहां मुझे खेती के नए और लाभकारी विकल्पों के बारे में जानकारी मिली. इस दौरान वहां मुझे कटहल की बागवानी करने की सलाह मिली. विश्वविद्यालय से मिली जानकारी के बाद मैंने अपने गांव में करीब 35 कटहल के पौधे लगाए. प्रत्येक पौधे की कीमत लगभग 500 रुपये थी."
बारहमासी कटहल की खासियत: किसान ने बताया कि "विशेष बात ये है कि मैंने सामान्य कटहल के बजाय बारहमासी कटहल की किस्म लगाई. जहां सामान्य कटहल का पेड़ साल में केवल एक बार फल देता है. वहीं बारहमासी कटहल के पेड़ पर लगभग पूरे वर्ष फल आते रहते हैं. करीब पांच वर्ष पहले लगाए गए ये पौधे अब पूरी तरह फल देने लगे हैं. वर्तमान में मेरे बगीचे से हर महीने कई क्विंटल कटहल का उत्पादन होता है."
सालभर होती है आमदनी: "गर्मियों के दौरान बड़े फलों की तुड़ाई की जाती है, जबकि उसी समय नए फल भी लगने शुरू हो जाते हैं. कुछ महीनों बाद ये फल तैयार होकर बाजार में बिक्री के लिए पहुंच जाते हैं. इसी चक्र के कारण मुझे सालभर आमदनी मिलती रहती है. हालांकि पहले पारंपरिक खेती में मेहनत अधिक और लाभ कम था, जबकि कटहल की बागवानी में लागत कम है और आय बेहतर हो रही है. आज मेरा मुख्य आय का स्रोत कटहल की खेती ही है."
बागवानी के बारे में जानकारी लेते हैं किसान: किसान मुकेश ने बताया कि "यही वजह है कि दूसरे किसान भी मेरे पास आकर कटहल की बागवानी के बारे में जानकारी लेते हैं. यदि किसान बाजार की मांग और वैज्ञानिक सलाह के अनुसार फसलों का चयन करें तो पारंपरिक खेती की तुलना में बेहतर आमदनी हासिल की जा सकती है. बागवानी और वैकल्पिक खेती किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने का प्रभावी माध्यम भी बन रहा है."
परंपरागत खेती से ज्यादा मुनाफा: धान-गेहूं की पारंपरिक खेती से जूझ रहे किसानों के लिए फरीदाबाद के किसान मुकेश एक मिसाल बनकर उभरे हैं. पूसा कृषि विश्वविद्यालय से प्रेरणा लेकर उन्होंने बारहमासी कटहल की बागवानी शुरू की और आज वही खेती उनकी पहचान बन गई है. करीब पांच साल पहले लगाए गए 35 पेड़ अब उन्हें सालभर उत्पादन और बेहतर आमदनी दे रहे हैं. मुकेश का कहना है कि बदलते समय में किसानों को भी नई तकनीक और नई फसलों को अपनाने की जरूरत है, ताकि खेती को लाभ का सौदा बनाया जा सके.
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