ETV Bharat / bharat

फरीदाबाद पुलिस ने ढूंढ निकाली लाल रंग की कार, ब्लास्ट केस में दिल्ली पुलिस को थी तलाश

फरीदाबाद पुलिस ने लाल रंग की इकोस्पोर्ट कार को जब्त कर लिया है जिसका दिल्ली विस्फोट से जुड़े होने का शक है.

Faridabad Police recovered suspicious red Ford EcoSport car from Khandawali village Dr Umar Un Nabi Delhi blast case
फरीदाबाद में लाल रंग की इकोस्पोर्ट कार खंदावली गांव से जब्त (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 12, 2025 at 6:29 PM IST

|

Updated : November 12, 2025 at 6:53 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

फरीदाबाद : हरियाणा की फरीदाबाद पुलिस ने लाल रंग की इकोस्पोर्ट DL 10 CK 0458 को जब्त कर लिया है जिसके दिल्ली विस्फोट मामले के मुख्य संदिग्ध डॉ. उमर उन नबी से जुड़े होने का संदेह है. पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि ये कार फरीदाबाद में खंदावली गांव के पास खड़ी मिली है.

फरीदाबाद पुलिस ने ढूंढ निकाली कार : दिल्ली ब्लास्ट के बाद से हरियाणा से ब्लास्ट के तार जुड़े हुए हैं. दिल्ली पुलिस को ब्लास्ट केस में लाल रंग की फोर्ड इकोस्पोर्ट कार की तलाश थी जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर DL 10 CK 0458 था. दिल्ली पुलिस ने इसकी जानकारी हरियाणा पुलिस से भी शेयर कर रखी दी. दिल्ली पुलिस से मिले इनपुट्स के आधार पर हरियाणा की फरीदाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली और रजिस्ट्रेशन नंबर DL 10 CK 0458 वाली लाल रंग की फोर्ड इकोस्पोर्ट कार को फरीदाबाद के खंदावली गांव से पुलिस ने बरामद कर लिया है. पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने बताया कि "पुलिस ने दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के आधार पर लाल रंग की फोर्ड इकोस्पोर्ट कार को खंदावाली गांव से ढूंढ निकाला है. आगे मामले में जांच जारी है."

फरीदाबाद पुलिस ने ढूंढ निकाली लाल रंग की कार (Etv Bharat)

पूर्व सरपंच गिरफ्तार : फरीदाबाद के खंदावली गांव में लाल रंग की फोर्ड इकोस्पोर्ट कार मिलने के बाद दिल्ली एफएसएल टीम, एनएसजी के साथ बम स्क्वायड की टीम जांच के लिए मौके पर पहुंचकर गाड़ियों की छानबीन कर रही हैं. इसके अलावा आसपास के एरिया में भी छानबीन जारी है. हालांकि जहां गाड़ी मिली थी वो जगह पूर्व सरपंच की बताई जा रही है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. फिलहाल जहां गाड़ी मिली है, वहां से मीडिया को दूर रखा गया है.

दिल्ली एफएसएल टीम, एनएसजी टीम मौके पर (Etv Bharat)

दिल्ली पुलिस ने जारी किया था अलर्ट : आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने एक लाल रंग की फोर्ड इकोस्पोर्ट कार के लिए अलर्ट जारी किया था जिसके दिल्ली विस्फोट मामले के मुख्य संदिग्ध डॉ. उमर उन नबी से जुड़े होने का संदेह है. संदिग्ध वाहन उमर उन नबी नाम के व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने कार की डिटेल्स उत्तर प्रदेश और हरियाणा पुलिस के साथ भी शेयर की थी.

उमर नबी के बारे में जांच जारी : न्यूज़ एजेंसी एनएनआई के मुताबिक सूत्रों ने बताया कि सोमवार शाम को कार ब्लास्ट से पहले उमर नबी रामलीला मैदान के पास आसफ अली रोड स्थित एक मस्जिद में रुका था. मस्जिद से निकलने के बाद, आरोपी सीधे सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में गया. सूत्रों ने बताया कि उसने दोपहर करीब 3:19 बजे अपनी कार पार्किंग में खड़ी की. जाँच एजेंसियां उमर के मोबाइल फोन और सिग्नल हिस्ट्री की जांच कर रही हैं.

अल-फलाह मेडिकल कॉलेज जा सकती एनआईए : न्यूज़ एजेंसी एनएनआई के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के सभी पुलिस स्टेशनों, पुलिस चौकियों और सीमा चौकियों को लाल रंग की फोर्ड इको स्पोर्ट कार की तलाश करने के लिए सतर्क कर दिया था. जांच में पता चला है कि संदिग्धों के पास हुंडई आई20 के अलावा एक और कार थी. राष्ट्रीय जांच एजेंसी(NIA) जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) मॉड्यूल की संलिप्तता से जुड़े दिल्ली कार विस्फोट मामले की व्यापक जांच के तहत फरीदाबाद के धौज में अल-फलाह मेडिकल कॉलेज का दौरा कर सकती है. दिल्ली विस्फोट में शामिल होने के संदिग्ध डॉ. उमर नवी भट की मां और भाई के डीएनए नमूने एकत्र किए गए हैं और आगे के विश्लेषण के लिए एम्स फोरेंसिक प्रयोगशाला में भेजे गए हैं. इन नमूनों का मिलान दिल्ली के लोक नायक अस्पताल में रखे शवों के अवशेषों से किया जाएगा.

उमर नबी के बारे में पूछताछ : वहीं दिल्ली के गौतमपुरी इलाके के स्थानीय लोगों का दावा है कि पुलिस कार विस्फोट के मुख्य संदिग्ध डॉ. उमर उन नबी से जुड़े एक खास पते की जांच कर रही है, जो उस इलाके में आया था. एक स्थानीय निवासी का कहना है कि "पुलिस उमर नबी नाम के एक व्यक्ति को ढूंढने आई थी, जिसने एक पहचान पत्र और फोटो दिखाया था. हमने पुलिस को बताया है कि जिस व्यक्ति के बारे में वे पूछताछ कर रहे थे, उसे यहां पहले किसी ने नहीं देखा था."

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें - फरीदाबाद पुलिस ने ढूंढ निकाली लाल रंग की कार, ब्लास्ट केस में दिल्ली पुलिस को थी तलाश

ये भी पढ़ें - मुजम्मिल शकील के घर पहुंचा ईटीवी भारत, 2900 किलो विस्फोटक के साथ मिले थे हथियार

ये भी पढ़ें - दिल्ली में बदरपुर टोल के रास्ते घुसी थी "ब्लास्ट" होने वाली हुंडई i20, CCTV फुटेज में कार चलाता दिखा "मास्क मैन"

Last Updated : November 12, 2025 at 6:53 PM IST

TAGGED:

FARIDABAD RED FORD ECOSPORT CAR
DELHI BLAST CASE UPDATE
DR UMAR UN NABI
KHANDAWALI VILLAGE FARIDABAD
FARIDABAD RED FORD ECOSPORT CAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आर्टिफिशियल फ्लावर ने बदली किस्मत, 5000 रुपये से शुरू किया बिजनेस, आज 15 लाख का सालाना टर्नओवर

हरियाणा-NCR में तेज़ी से बढ़ रहे इन कैंसर के केस, पीजीआई ऑन्कोलॉजिस्ट ने बताया बचने का तरीका

हरियाणा में राजा जरासंध के किले पर चप्पलें और पत्थर मारती हैं महिलाएं, जानिए क्या है इतिहास

16 नवंबर के बाद इन राशि के लोगों की चमकेगी किस्मत! तुला से वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे सूर्य देव, जानें क्या होगा असर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.