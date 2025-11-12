फरीदाबाद पुलिस ने ढूंढ निकाली लाल रंग की कार, ब्लास्ट केस में दिल्ली पुलिस को थी तलाश
फरीदाबाद पुलिस ने लाल रंग की इकोस्पोर्ट कार को जब्त कर लिया है जिसका दिल्ली विस्फोट से जुड़े होने का शक है.
Published : November 12, 2025 at 6:29 PM IST|
Updated : November 12, 2025 at 6:53 PM IST
फरीदाबाद : हरियाणा की फरीदाबाद पुलिस ने लाल रंग की इकोस्पोर्ट DL 10 CK 0458 को जब्त कर लिया है जिसके दिल्ली विस्फोट मामले के मुख्य संदिग्ध डॉ. उमर उन नबी से जुड़े होने का संदेह है. पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि ये कार फरीदाबाद में खंदावली गांव के पास खड़ी मिली है.
फरीदाबाद पुलिस ने ढूंढ निकाली कार : दिल्ली ब्लास्ट के बाद से हरियाणा से ब्लास्ट के तार जुड़े हुए हैं. दिल्ली पुलिस को ब्लास्ट केस में लाल रंग की फोर्ड इकोस्पोर्ट कार की तलाश थी जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर DL 10 CK 0458 था. दिल्ली पुलिस ने इसकी जानकारी हरियाणा पुलिस से भी शेयर कर रखी दी. दिल्ली पुलिस से मिले इनपुट्स के आधार पर हरियाणा की फरीदाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली और रजिस्ट्रेशन नंबर DL 10 CK 0458 वाली लाल रंग की फोर्ड इकोस्पोर्ट कार को फरीदाबाद के खंदावली गांव से पुलिस ने बरामद कर लिया है. पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने बताया कि "पुलिस ने दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के आधार पर लाल रंग की फोर्ड इकोस्पोर्ट कार को खंदावाली गांव से ढूंढ निकाला है. आगे मामले में जांच जारी है."
पूर्व सरपंच गिरफ्तार : फरीदाबाद के खंदावली गांव में लाल रंग की फोर्ड इकोस्पोर्ट कार मिलने के बाद दिल्ली एफएसएल टीम, एनएसजी के साथ बम स्क्वायड की टीम जांच के लिए मौके पर पहुंचकर गाड़ियों की छानबीन कर रही हैं. इसके अलावा आसपास के एरिया में भी छानबीन जारी है. हालांकि जहां गाड़ी मिली थी वो जगह पूर्व सरपंच की बताई जा रही है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. फिलहाल जहां गाड़ी मिली है, वहां से मीडिया को दूर रखा गया है.
दिल्ली पुलिस ने जारी किया था अलर्ट : आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने एक लाल रंग की फोर्ड इकोस्पोर्ट कार के लिए अलर्ट जारी किया था जिसके दिल्ली विस्फोट मामले के मुख्य संदिग्ध डॉ. उमर उन नबी से जुड़े होने का संदेह है. संदिग्ध वाहन उमर उन नबी नाम के व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने कार की डिटेल्स उत्तर प्रदेश और हरियाणा पुलिस के साथ भी शेयर की थी.
VIDEO | Haryana: CFSL team arrives at Khandawali village, where Faridabad police have seized a red car suspected to be linked to the prime suspect, Dr Umar Un Nabi, in the Delhi blast case.— Press Trust of India (@PTI_News) November 12, 2025
(Source: Third Party)
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/lX2LLh6mNl
उमर नबी के बारे में जांच जारी : न्यूज़ एजेंसी एनएनआई के मुताबिक सूत्रों ने बताया कि सोमवार शाम को कार ब्लास्ट से पहले उमर नबी रामलीला मैदान के पास आसफ अली रोड स्थित एक मस्जिद में रुका था. मस्जिद से निकलने के बाद, आरोपी सीधे सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में गया. सूत्रों ने बताया कि उसने दोपहर करीब 3:19 बजे अपनी कार पार्किंग में खड़ी की. जाँच एजेंसियां उमर के मोबाइल फोन और सिग्नल हिस्ट्री की जांच कर रही हैं.
#WATCH | Faridabad, Haryana | CFSL team arrives at Khandawali village, where Faridabad police have seized the red EcoSport DL 10 CK 0458, suspected to be linked to the prime suspect, Dr Umar Un Nabi, in the Delhi blast case. pic.twitter.com/NxwukFRbxG— ANI (@ANI) November 12, 2025
अल-फलाह मेडिकल कॉलेज जा सकती एनआईए : न्यूज़ एजेंसी एनएनआई के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के सभी पुलिस स्टेशनों, पुलिस चौकियों और सीमा चौकियों को लाल रंग की फोर्ड इको स्पोर्ट कार की तलाश करने के लिए सतर्क कर दिया था. जांच में पता चला है कि संदिग्धों के पास हुंडई आई20 के अलावा एक और कार थी. राष्ट्रीय जांच एजेंसी(NIA) जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) मॉड्यूल की संलिप्तता से जुड़े दिल्ली कार विस्फोट मामले की व्यापक जांच के तहत फरीदाबाद के धौज में अल-फलाह मेडिकल कॉलेज का दौरा कर सकती है. दिल्ली विस्फोट में शामिल होने के संदिग्ध डॉ. उमर नवी भट की मां और भाई के डीएनए नमूने एकत्र किए गए हैं और आगे के विश्लेषण के लिए एम्स फोरेंसिक प्रयोगशाला में भेजे गए हैं. इन नमूनों का मिलान दिल्ली के लोक नायक अस्पताल में रखे शवों के अवशेषों से किया जाएगा.
Red EcoSport car linked to prime suspect in Delhi blast case seized in Faridabad— ANI Digital (@ani_digital) November 12, 2025
Read @ANI Story l https://t.co/k8XRYFbZFJ#DelhiBlast #Investigation #Faridabad pic.twitter.com/qIIz0sk9cR
उमर नबी के बारे में पूछताछ : वहीं दिल्ली के गौतमपुरी इलाके के स्थानीय लोगों का दावा है कि पुलिस कार विस्फोट के मुख्य संदिग्ध डॉ. उमर उन नबी से जुड़े एक खास पते की जांच कर रही है, जो उस इलाके में आया था. एक स्थानीय निवासी का कहना है कि "पुलिस उमर नबी नाम के एक व्यक्ति को ढूंढने आई थी, जिसने एक पहचान पत्र और फोटो दिखाया था. हमने पुलिस को बताया है कि जिस व्यक्ति के बारे में वे पूछताछ कर रहे थे, उसे यहां पहले किसी ने नहीं देखा था."
#WATCH | Delhi | Locals of Gautampuri area claim police probing about a particular address in the area linked to the car blast prime suspect, Dr Umar Un Nabi, had visited the area— ANI (@ANI) November 12, 2025
A local says, " the police had come looking for one umar nabi showing an id and photo. we have told… pic.twitter.com/rk9qe9sdbU
Haryana | Faridabad police have rounded up the red EcoSport DL 10 CK 0458, suspected to be linked to the prime suspect, Dr Umar Un Nabi, in the Delhi blast case. It was found parked near Khandawali village- Police spokesperson https://t.co/tOk6cxw2kp— ANI (@ANI) November 12, 2025
