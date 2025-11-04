ETV Bharat / bharat

भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बने हरियाणा के सिपाही, फरीदाबाद में पुलिस कांस्टेबल के पद पर तैनात प्रियांशु, जानें संघर्ष की कहानी

Faridabad Police constable: हरियाणा के सिपाही प्रियांशु ने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बन कर इतिहास रचा है. जानें उनके संघर्ष की कहानी.

Faridabad Police constable
Faridabad Police constable (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 4, 2025 at 8:26 PM IST

6 Min Read
फरीदाबाद: फरीदाबाद जिले में तैनात हरियाणा पुलिस कांस्टेबल प्रियांशु ने इतिहास रच दिया है. प्रियांशु ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है. जिसकी तारीफ हर जगह हो रही है. यहां तक की पुलिस कमिश्नर खुद मिलकर एक कांस्टेबल को बधाई दे रहे हैं. दरअसल हाल ही में आए यूपीएससी सीडीएस एग्जाम में फरीदाबाद के सिपाही ने ऑल इंडिया में 13वीं रैंक हासिल कर इतिहास रच दिया है. मूल रूप से सोनीपत के रहने वाले प्रियांशु इन दिनों फरीदाबाद पुलिस में बतौर सिपाही ट्रेनिंग कर रहे हैं. इस दौरान उन्होंने अपने टारगेट पर फोकस करते हुए जहां एक तरफ पुलिस की नौकरी की. वहीं दूसरी तरफ यूपीएससी सीडीएस एग्जाम की तैयारी जारी रखी. इसी का नतीजा है कि उनका चयन सेना में लेफ्टिनेंट पद पर हुआ है.

प्रियांशु की ईटीवी भारत के साथ खास बातचीत: ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान प्रियांशु ने बताया कि "9 अक्टूबर को UPSC CDS Exam का रिजल्ट आया था. मैं उस वक्त ड्यूटी पर था. दोस्तों ने मुझे इसके बारे में बताया. हालांकि दोस्तों ने पहले ही मेरा रैंक देख लिया था, लेकिन मुझे नहीं बताया और कहा कि तू खुद ही देख. तब मैंने चेक किया. मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा. सारी मेहनत याद आ रही थी. वो सुबह जागना. मैंने 20 दिन में 10 किलो वेट लूज किया था. वो सारी मेहनत याद आ रही थी. इसके बारे में सबसे पहले मैंने भाई को बताया फिर मम्मी और पापा को बताया."

प्रियांशु के साथ संवाददाता मुकेश की खास बातचीत (Etv Bharat)

कितना कठिन रहा? प्रियांशु ने बताया "सबसे ज्यादा कठिनाई छुट्टी की हुई, क्योंकि लगातार पांच दिन का इंटरव्यू होता है और फिर एक दिन आने जाने का. कुल मिलाकर 6 दिन की छुट्टी चाहिए थी. जब मेरे सीनियर्स को इस बात का पता चला तो उन्होंने काफी सपोर्ट किया और मुझे छुट्टियां दी. पढ़ना इतना चैलेंजिंग नहीं था. जितना डिपार्टमेंट में रहते हुए छुट्टी लेना, लेकिन जब सीनियर्स को इस बात का पता चला तो उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया की कोई बात नहीं छुट्टी मिल जाएगी, तुम तैयारी करो अच्छे से. हमारी नाइट और दिन दोनों की ड्यूटी रहती थी."

नौकरी और पढ़ाई कैसे मैनेज किया? प्रियांशु ने कहा "अगर सुबह पांच बजे की ट्रेनिंग होती थी, तो मैं सुबह तीन बजे उठ कर तैयारी करता था. ऐसे करके सुबह पढ़ लिया करता था. ऐसे फिर लंच के दौरान टाइम निकाल कर पढ़ लेता था, फिर रात को ऐसे ही पढ़ाई के लिए वक्त निकालता था."

Faridabad Police constable
पुलिस कांस्टेबल प्रियांशु ने रचा इतिहास (Etv Bharat)

पुलिस की नौकरी कब ज्वाइन की और क्यों? "शुरू से ही मुझे कुछ अलग करना था. यही वजह है कि मैंने अपनी तैयारी जारी रखी. हमेशा मेरे अंदर जुनून था कि मेरे बदन पर वर्दी होनी चाहिए. 2024 मेरा हरियाणा पुलिस में बतौर सिपाही के पद पर चयन हुआ, लेकिन मेरा फोकस यहीं नहीं रुका, बल्कि आगे जाने का था. यही वजह है जिसका फल मुझे मिला है. हालांकि मेरी शुरुआती पढ़ाई सोनीपत के गोहाना स्थित निजी स्कूल में हुई. उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी आया. इस दौरान मेरी तैयारी जारी रही और हर तरह के एग्जाम को मैंने दिया."

आर्मी में जानें की वजह: "साल 2024 में मेरा सिलेक्शन हरियाणा पुलिस में सिपाही के पद पर हुआ, लेकिन मेरा लक्ष्य कुछ और था, क्योंकि मेरे कॉलेज में मेजर विक्रम बत्रा थे. जो शहीद हो गए. वो मेरे लिए आदर्श हैं, लेकिन जब मुझे पुलिस की नौकरी मिली, तो मैंने सोचा वर्दी तो मैंने पहन ली, लेकिन मैं कुछ अलग करना चाह रहा था. यही वजह है कि मैं हमेशा तैयारी में जुटा रहा. हालांकि मैंने कई एग्जाम दिए जिसमें सफल नहीं हो पाया, क्योंकि पुलिस की नौकरी और तैयारी दोनों जारी थी. इसी दौरान जब मेरे सीनियर्स अधिकारियों को पता लगा कि मैं सेना में बड़े अफसर की तैयारी कर रहा हूं, तो उन्होंने मेरा सपोर्ट किया."

Faridabad Police constable
प्रियांशु और उनके बैचमेट (Etv Bharat)

7वें अटेम्पट में रचा इतिहास: प्रियांशु ने कहा "मैं कॉलेज टाइम से ही NCC से जुड़ा था. यही वजह है कि फिजिकल को लेकर कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन जो पेपर थे. उसको लेकर तैयारी करनी पड़ती थी, तो कई बार ऐसा भी हुआ. जब मैंने अपना लंच या डिनर छोड़ दिया. उस की जगह पर मैंने जूस पिया, ताकि मैं पढ़ाई में ज्यादा समय दे सकूं. जिसका फल मुझे मिल गया. हालांकि ये मेरा सातवां अटेम्प्ट था. 7वें अटेम्प्ट में मैंने देश भर में 13वीं रैंक लाकर सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर चयनित हुआ हूं. मैं दूसरों को भी कहूंगा कि अगर आप किसी चीज को लेकर मेहनत कर रहे हैं, तो अवश्य सफल होंगे"

फरीदाबाद पुलिस ने दिया भरपूर सहयोग: "मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि फरीदाबाद पुलिस का मुझे पूरा सपोर्ट मिला है, क्योंकि जब हम ट्रेनिंग में थे, तो किसी ने बेटा कह कर काम करवाया, तो किसी ने भाई करके काम करवाया. ये मेरी बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि फरीदाबाद पुलिस का अगर सपोर्ट नहीं होता तो इस मुकाम पर मैं नहीं पहुंच पाता. फरीदाबाद पुलिस का बहुत सपोर्ट रहा है और यह सपोर्ट में जिंदगी भर नहीं भूल सकता हूं क्योंकि इनकी सपोर्ट के बिना मैं इस लेवल तक नहीं जा सकता था. अब जनवरी में से मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी. जिसके लिए मैं पूरी तरह से तैयार और उत्साहित हूं. मुझे गर्व है कि मैं सेना में जाकर देश के लिए सेवा करने वाला हूं.

साथी पुलिसकर्मियों ने दी बधाई: प्रियांशु के बैचमेट भूपेंद्र तंवर ने बताया कि "मैं और प्रियांशु एक साथ ही भर्ती हुए थे. हमारी अच्छी बॉन्डिंग है. हम एक अच्छे दोस्त हैं. हालांकि कभी ऐसा भी होता था कि हमारी ट्रेनिंग खत्म हो गई और उसके बाद शाम को या फिर जब भी कभी मौका मिले कहीं शॉपिंग करने के लिए जाना है, कहीं घूमने जाना है, तो प्रियांशु नहीं जाता था. प्रियांशु ने अलग एक pg ले रखा था. जहां पर वो दिन रात जब भी उनको समय मिलता था. वो पढ़ाई करता था और मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मेरा दोस्त अब सेना में लेफ्टिनेंट बनने जा रहा है. ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है."

