फरीदाबाद की पायलट बेटी ने UAE से 169 भारतीयों का किया रेस्क्यू, ATC से संपर्क भी टूटा, लेकिन कराई सेफ लैंडिंग
हरियाणा के फरीदाबाद की पायलट दीपिका अधाना ने अमेरिका-इजरायल और ईरान की जंग के बीच यूएई से 169 भारतीयों को रेस्क्यू किया.
Published : March 11, 2026 at 10:39 PM IST
फरीदाबाद : हरियाणा में फरीदाबाद की रहने वाली पायलट दीपिका अधाना ने अमेरिका-इजराइल और ईरान की जंग के बीच UAE से 169 भारतीयों को रेस्क्यू किया था.
यूएई जाने का अचानक आदेश मिला : दीपिका अधाना ने बताया कि 6 मार्च की सुबह सवा 10 बजे उन्हें रेस्क्यू अभियान के तहत UAE के रस अल खैमाह एयरपोर्ट जाने का आदेश मिला. परिवार को वॉर जोन में जाने की बात कही थी तो उन्होंने मुझे रोकने के बजाय हिम्मत से काम लेने की बात कही. उस फ्लाइट में 6 महिलाएं थीं, जिनमें कैप्टन जसविंदर कौर, पायलट दीपिका अधाना और चार महिला क्रू मेंबर शामिल थीं. युद्ध के चलते सभी क्रू मेंबर के मन में कुछ डर जरूर था, लेकिन उन्हें सुरक्षा को लेकर भरोसा दिलाया गया था. इसलिए वे सामान्य दिनों की तरह ही फ्लाइट लेकर पहुंचे. दीपिका ने बताया कि दोपहर करीब 2 बजे रस अल खैमाह एयरपोर्ट पर लैंडिंग की. एयरपोर्ट पर लोगों की संख्या जरूर कम थी, लेकिन किसी प्रकार का कोई पैनिक नहीं था. करीब एक घंटे बाद 169 यात्रियों को विमान में बैठाया गया और दोपहर साढ़े 3 बजे दिल्ली के लिए उड़ान भरी.
एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूटा : उन्होंने आगे बताया कि "जब विमान UAE से उड़ान भर रहा था, उसी दौरान कुछ समय के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क बाधित हो गया. हालांकि कुछ समय बाद नेटवर्क पूरी तरह से ठीक हो गया. दिल्ली पहुंचने के बाद कई यात्रियों ने विमान से उतरते समय हमें धन्यवाद कहा."
दीपिका अधाना के बारे में जानिए : 23 साल की दीपिका मूल रूप से फरीदाबाद के तिगांव विधानसभा क्षेत्र की रहने वाली हैं. उनके पिता योगेश अधाना आर्किटेक्ट हैं और मां बबली अधाना हाउस वाइफ हैं. दीपिका के बड़े भाई बैंकिंग सेक्टर में मुंबई में काम करते हैं. दीपिका ने बताया कि उनके स्वर्गीय दादा अमृत सिंह अधाना की इच्छा थी कि मैं पायलट बनूं, इसलिए मैंने इस पेशे को चुना. इसमें परिवार के लोगों ने मेरा पूरा साथ दिया. दीपिका ने बताया कि साल 2020 में मैंने बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 स्थित टैगोर स्कूल से 12वीं की पढ़ाई पूरी की. दिल्ली से कमर्शियल पायलट लाइसेंस (CPL) के लिए तैयारी शुरू की, लेकिन कोरोना के कारण उन्हें 1 साल घर से पढ़ाई करनी पड़ी. 2021 में कमर्शियल पायलट लाइसेंस मिल गया. साल 2022 में फ्लाइट ट्रेनिंग के लिए मध्य प्रदेश के रीवा में फाल्कन एविएशन एकेडमी चली गई. वहां पर मैंने 200 घंटे की उड़ान पूरी की. उन्होंने बताया कि साल 2023 में वे ग्रीस और इस्तांबुल चली गई, जहां पर उन्होंने एयरबस A320 से उड़ान भरी. सितंबर 2023 में मैंने एअर इंडिया एक्सप्रेस एयरलाइंस में रिटर्न और इंटरव्यू दोनों पास कर लिए, जिसके बाद अप्रैल 2024 में इस एयरलाइंस में पहली जॉइनिंग मिली और तभी से मैं एअर इंडिया एक्सप्रेस एयरलाइंस के साथ ही काम कर रही हूं.
हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App
ये भी पढ़ें : "मेरा नंबर कब आएगा", चंडीगढ़ में गैस सिलेंडर के लिए लगी लोगों की लंबी कतारें
ये भी पढ़ें : ईरान युद्ध की मार, नूंह में टाइल्स का बाज़ार बेजार, व्यापारी बोले - स्टॉक खत्म होने को है...
ये भी पढ़ें : "LPG सिलेंडर मिल नहीं रहे, ऑनलाइन बुकिंग हो नहीं रही", फरीदाबाद में गैस एजेंसी के बाहर लगी लोगों की कतार