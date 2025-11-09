ETV Bharat / bharat

फरीदाबाद में जारी है सनातन हिंदू एकता पदयात्रा, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री बोले - " ये देश सनातनियों का, ना की तनातनियों का"

फरीदाबाद में सनातन हिंदू एकता पदयात्रा जारी है. पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि "ये देश सनातनियों का है, ना कि तनातनियों का".

SANATAN HINDU UNITY PADAYATRA
पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 9, 2025 at 5:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

फरीदाबाद: पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का आज तीसरा दिन है. 7 नवंबर को दिल्ली से शुरू हुई यात्रा 16 नवंबर को वृंदावन में समाप्त होगी. आज फरीदाबाद के बल्लभगढ़ पहुंचने पर पदयात्रा का नेतृत्व कर रहे पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को देखने के लिए हजारों की संख्या में आम लोग दशहरा मैदान पहुंचे. वहां मौजूद लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया.

'यात्रा का उद्देश्य 80 करोड़ हिंदुओं को जगाना है': मौके पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि "आज यात्रा का तीसरा दिन है. लगभग 80 करोड़ हिंदुओं को जगाने के लिए ये पदयात्रा निकाली जा रही है. देश की एकता के लिए, 80 करोड़ हिंदुओं के संरक्षण के लिए, इस देश में जाति-पाति, भेदभाव, छुआछूत है, उससे समाज को मुक्त कराने के लिए, हम भारत में 3 राज्यों दिल्ली, हरियाणा, उत्तरप्रदेश में पदयात्रा कर रहे हैं."

सनातन हिंदू एकता पदयात्रा (Etv Bharat)

"सनातनियों का देश, ना की तनातनियों का" : धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने आगे कहा कि उनकी कोशिश है कि "देश का हिंदू जाग जाए, हम देश में सनातन संस्कृति को सुरक्षित करेंगे. भारत में रहने वाले सभी सनातनी है. देश में कोई तनानती वाला नहीं है. ये देश सनातनियों का है. हम कास्टवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए लोगों को जागरुक करना चाहते हैं. धर्म नहीं होगा, तो देश नहीं होगा. देश नहीं बचेगा तो धर्म नहीं बचेगा. भारत की आर्मी वेतन के लिए वतन के लिए सेना में जॉइन होती है. इसलिए आज हमने आर्मी को डोनेशन देने की अपील की है ताकि भारत शक्ति संपन्न बने. हिंदुओं जागो, एक हो जाओ, अभी नहीं तो कभी नहीं."

पलवल जाएगी सनातन हिंदू एकता पदयात्रा : आपको बता दें धीरेंद्र शास्त्री की इस पदयात्रा का आज फरीदाबाद में दूसरा दिन है और ये यात्रा रात्रि में सीकरी में विश्राम करेगी. उसके बाद ये यात्रा पलवल की तरफ रवाना हो जाएगी.

ये भी पढ़ें-फरीदाबाद पहुंची सनातन हिंदू एकता पदयात्रा, धीरेंद्र शास्त्री बोले - "ये तो बस अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है"

TAGGED:

सनातन हिंदू एकता पदयात्रा
पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री
PANDIT DHIRENDRA KRISHNA SHASTRI
SANATAN PADAYATRA AT FARIDABAD
DHIRENDRA SHASTRI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आर्टिफिशियल फ्लावर ने बदली किस्मत, 5000 रुपये से शुरू किया बिजनेस, आज 15 लाख का सालाना टर्नओवर

हरियाणा-NCR में तेज़ी से बढ़ रहे इन कैंसर के केस, पीजीआई ऑन्कोलॉजिस्ट ने बताया बचने का तरीका

हरियाणा में राजा जरासंध के किले पर चप्पलें और पत्थर मारती हैं महिलाएं, जानिए क्या है इतिहास

16 नवंबर के बाद इन राशि के लोगों की चमकेगी किस्मत! तुला से वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे सूर्य देव, जानें क्या होगा असर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.