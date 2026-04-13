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नोएडा और गुरुग्राम के बाद फरीदाबाद में वेतन को लेकर कर्मचारियों का हल्ला बोल, सड़क पर उतरे हजारों कर्मचारी

सड़क पर उतरे हजारों कर्मचारी ( Etv Bharat )

फरीदाबाद: फरीदाबाद के सेक्टर-37 स्थित मदरसन कंपनी में कर्मचारियों का गुस्सा अब खुलकर सामने आ गया है. लंबे समय से वेतन में कोई बढ़ोतरी न होने के कारण हजारों कर्मचारी सड़कों पर उतर आए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया. कर्मचारियों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के बीच उनकी आय स्थिर बनी हुई है, जिससे उनका गुजारा मुश्किल हो रहा है. कई बार प्रबंधन से बातचीत के प्रयास भी किए गए, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया. काम का दबाव बढ़ा पर सुविधाएं नहीं: प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि कंपनी में काम का दबाव लगातार बढ़ाया जा रहा है, लेकिन उसके अनुरूप वेतन और सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं. कर्मचारियों के अनुसार उनसे अधिक काम लिया जा रहा है, जबकि उन्हें न तो उचित वेतन मिल रहा है और न ही आवश्यक सुविधाएं. इससे कर्मचारियों में असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है, जो अब विरोध के रूप में सामने आया है. कर्मचारियों का हल्ला बोल (ETV Bharat)