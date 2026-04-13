नोएडा और गुरुग्राम के बाद फरीदाबाद में वेतन को लेकर कर्मचारियों का हल्ला बोल, सड़क पर उतरे हजारों कर्मचारी
फरीदाबाद में सैलरी न बढ़ने से नाराज हजारों कर्मचारियों ने सड़क पर उतर कर विरोध प्रदर्शन किया.
Published : April 13, 2026 at 2:14 PM IST
फरीदाबाद: फरीदाबाद के सेक्टर-37 स्थित मदरसन कंपनी में कर्मचारियों का गुस्सा अब खुलकर सामने आ गया है. लंबे समय से वेतन में कोई बढ़ोतरी न होने के कारण हजारों कर्मचारी सड़कों पर उतर आए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया. कर्मचारियों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के बीच उनकी आय स्थिर बनी हुई है, जिससे उनका गुजारा मुश्किल हो रहा है. कई बार प्रबंधन से बातचीत के प्रयास भी किए गए, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया.
काम का दबाव बढ़ा पर सुविधाएं नहीं: प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि कंपनी में काम का दबाव लगातार बढ़ाया जा रहा है, लेकिन उसके अनुरूप वेतन और सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं. कर्मचारियों के अनुसार उनसे अधिक काम लिया जा रहा है, जबकि उन्हें न तो उचित वेतन मिल रहा है और न ही आवश्यक सुविधाएं. इससे कर्मचारियों में असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है, जो अब विरोध के रूप में सामने आया है.
सड़क पर उतरे कर्मचारी: इसी के विरोध में फरीदाबाद में आज बड़ी संख्या में कर्मचारी कंपनी के बाहर इकट्ठा हुए और नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को बुलंद किया. प्रदर्शन के चलते आसपास के इलाके में ट्रैफिक व्यवस्था भी प्रभावित हुई, जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा. हालात को देखते हुए पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया.
महिला कर्मचारियों ने भी उठाई आवाज: प्रदर्शन में महिला कर्मचारियों की भी सक्रिय देखने को मिली. एक महिला कर्मचारी सोनी ने बताया कि उनकी सैलरी लंबे समय से नहीं बढ़ाई गई है, जबकि महंगाई लगातार बढ़ रही है. कंपनी उनकी समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है, जिसके कारण उन्हें मजबूर होकर सड़क पर उतरना पड़ा.
फिलहाल पुलिस और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है. साथ ही प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर मामले का समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है और प्रदर्शन जारी है.
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