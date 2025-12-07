ETV Bharat / bharat

फरीदाबाद के डॉग लवर अजयदीप सिंह, 25 हजार से ज्यादा कुत्तों का कर चुके रेस्क्यू, शेल्टर बनाकर करते हैं देखभाल

25 हजार से ज्यादा कुत्तों को नया जीवन दे चुके अजयदीप: अजयदीप ने बताया कि "शुरुआत में ये काम मैं अपने घर से ही कर रहा था. जिसके बाद मेरे घर में लगभग 30 से 40 कुत्ते इकट्ठा हो गए. जिसको संभालना मुश्किल हो गया. इसके बाद हमने सोचा क्यों ना एक शेल्टर बनाया जाए. उसके बाद हमने किराए पर जमीन ली. वहां पर शेल्टर होम बनाया और एनजीओ रजिस्टर्ड करवाया और हमने अपना काम शुरू कर दिया. अभी मेरे पास लगभग 200 के करीब कुत्ते हैं. जिसमें सभी नस्ल के कुत्ते हैं. इसके अलावा अभी भी घर पर 30 से ज्यादा कुत्ते हैं. उसमें काफी कुत्ते बूढ़े हो चुके हैं, जो अडॉप्ट नहीं किया जा सकते. हालांकि अभी तक लगभग मैंने 25 हजार से ज्यादा कुत्तों का इलाज किया है और उनको नया जीवन दिया है."

कैसे हुई शेल्टर होम की शुरुआत? ईटीवी भारत से बातचीत में अजयदीप ने बताया कि "2010 में मैंने शेल्टर होम से एक कुत्ते को लिया था. जिसका एक पैर खराब था. हमने उसका इलाज करवाया, लेकिन बहुत से डॉक्टर ने कहा कि इसकी टांग काटनी पड़ेगी, लेकिन हमने टांग काटने से मना कर दिया. इसके बाद हम किसी और डॉक्टर के पास अपने कुत्ते को लेकर गए. जहां पर उसका इलाज चला और उसकी टांग पूरी तरह से ठीक हो गई. उसके बाद से ये सिलसिला चल पड़ा. जब भी कोई बीमार कुत्ता मैं देखता था, उसे मैं अपने घर ले आता था और उसका इलाज करता था. जब कुत्ता पूरी तरह ठीक हो जाता था. उसके बाद उसे सड़कों पर छोड़ देता था."

फरीदाबाद: अपने लिए तो सभी जीते हैं. दूसरों के लिए जीना असल में जीना है. इसी बात को सच साबित कर रहे हैं फरीदाबाद के रहने वाले अजयदीप सिंह ने. दरअसल अजयदीप अनंगपुर इलाके में कुत्तों के लिए शेल्टर होम चलते हैं. जिसमें वो घायल, बीमार कुत्तों की देखरेख करते हैं और इलाज करते हैं. इसके अलावा अजयदीप सिंह ने एक एंबुलेंस भी ले रखी है. जहां से भी उनके पास कॉल आती है. वो एंबुलेंस लेकर घायल कुत्तों की मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं और उन कुत्तों को अपने शेल्टर होम में लेकर आते हैं. जहां पर उनका इलाज करते हैं. इसके अलावा अजयदीप रोज 300 से 400 कुत्तों को खाना भी खिलते हैं. अब तक अजयदीप लगभग 25 हजार से ज्यादा बीमार, घायल कुत्तों का इलाज करके उन्हें नई जिंदगी दे चुके हैं.

शेलटर होम में करते हैं बीमार और घायल कुत्तों का इलाज: डॉग लवर ने कहा "आज भी कहीं से मेरे पास कॉल आती है और लोग बताते हैं कि कोई कुत्ता घायल हो गया है या फिर बीमार है. उसे हम अपनी अपनी एंबुलेंस में लाते हैं और शेल्टर में उनका इलाज करते हैं. जब कुत्ता ठीक हो जाता है, तो उसे फिर हम छोड़ देते हैं. अगर कोई हमसे कुत्ता लेना ही चाहता है, तो उन्हें हम नसबंदी करके कुत्ता दे देते हैं. हमारे पास देसी विदेशी हर नस्ल के कुत्ते हैं. कई बार ऐसा भी होता है कि कोई लाखों रुपये का कुत्ता लेकर आ जाता है, लेकिन जब वो बूढ़ा हो जाता है या फिर बीमार हो जाता है या किसी वजह से घायल हो जाता है, तो उसे सड़कों पर छोड़ देते हैं है. उन कुत्ते को भी हम अपने यहां पर लेकर आते हैं. उनका इलाज करते हैं, देखरेख करते हैं.

कुत्तों को अलग-अलग रखा गया है. जैसे बीमार कुत्तों को अलग और घायल को अलग (Etv Bharat)

सरकार से की मदद की मांग: उन्होंने कहा कि "इस काम में खर्च ज्यादा है, लेकिन सरकार की तरफ से हमें कोई मदद नहीं मिल रही है. हमारे ग्रुप मेंबर मिलकर फंड इकट्ठा करते हैं और अपनी जेब से पैसे लगाते हैं. जिसकी वजह से ये काम चला जा रहा है. हमारी सरकार से मांग है कि हमारी मदद की जाए, ताकि हम आगे भी इस काम को जारी रखें. हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से हमें कोई मदद नहीं मिली है. सरकार से मदद मिले ना मिले, हम ये काम करते रहेंगे, क्योंकि ये बेजुबान हैं. ये अपना दर्द किसी को बता नहीं सकते, उनको भूख लगती है तो भौंकते हैं. कोई दिक्कत हो तो भौंकते हैं और जब ये भौंकते हैं, तो लोग समझते हैं कि ये काटने को दौड़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता. जैसा इंसानों में फीलिंग होती है. ऐसे ही इन जानवरों में भी फीलिंग होती है और इसी वजह से मैं इन कुत्तों से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं. ये हमारे घर के मेंबर की तरह है और इन्हें हम अपने बच्चों की तरह पालते हैं. जब कोई डॉग यहां पर आता है, बीमारी हालत में या फिर एक्सीडेंट हुआ होता है.

घायल कुत्तों का किया जाता है फ्री इलाज (Etv Bharat)

कुत्तों की नसबंदी और एंटी रेबिज का देते हैं इंजेक्शन: डॉग लवर ने कहा कि "हम इन कुत्तों का नसबंदी भी करते हैं और साल में दो बार नसबंदी को लेकर अलग-अलग जगह पर जाकर कैंप भी लगाते हैं. जहां पर कुत्तों की नसबंदी की जाती है." इसके अलावा कुत्तों का इलाज कर रही अजयदीप की पत्नी समिता ने बताया कि "यहां पर कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत ज्यादा खराब स्थिति में डॉग्स आते हैं. जिनका इलाज हम करते हैं और जब वह ठीक होकर यहां से जाते हैं, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है. क्योंकि ये हमारे बच्चे की तरह है हालांकि ये बेजुबान है. ये अपना दर्द नहीं बता सकते, कहां इनको चोट लगी है. बात नहीं सकते, कहां उन्हें दर्द हो रहा है. ये बात नहीं सकते, लेकिन जब ये इलाज करने के बाद पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं और यहां से जाते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है. हालांकि मैं लोगों से भी अपील करूंगी कि जिसका पॉकेट जितना अलाउ करें वह हमें हमारी मदद करें ताकि हम यूं ही काम करते रहें और इन बेज़ुबानों की सेवा करते रहे."

एनिमल रेस्क्यू एंबुलेंस (Etv Bharat)

वॉइस फोर वॉइस लेस: आपको बता दें फरीदाबाद के अनंगपुर गांव में अजयदीप वॉइस फोर वॉइस लेस नाम से एनजीओ चलाते हैं. जिनका मकसद है बेजुबान की सेवा करना और यही वजह है कि 2010 से लगातार अजयदीप और उनकी पत्नी इन बेजुबान कुत्तों की निशुल्क में सेवा करते आ रहे हैं. इनका मानना है कि जैसे भगवान ने हमें धरती पर रहने के लिए भेजा है. इसी तरह इन बेजुबान जानवरों को भी धरती पर रहने के लिए भेजा है. जिस तरह से बीमारी में हमारा इलाज होता है, इनका भी इलाज होना चाहिए, जिस तरह से हम खाते पीते हैं. ये भी खाएं पिएं ताकि इनको किसी तरह से कोई परेशानी ना हो और इसी वजह से यह फरीदाबाद में अपना एनजीओ चलाते हैं. जिसके माध्यम से अब तक लगभग 25 हजार से ज्यादा कुत्तों का इलाज कर चुके हैं. वहीं रोज शहर के अलग-अलग जगह पर जाकर 400 के करीब कुत्तों को खाना भी खिलते हैं.

