नए साल पर शिरडी में साईं बाबा को भक्त ने ₹80 लाख का हीरा जड़ित स्वर्ण मुकुट चढ़ाया

नए साल के दिन शिरडी में हरियाणा के एक भक्त ने साईं बाबा को सोने का हीरा जड़ित एक सुंदर मुकुट चढ़ाया.

प्रदीप मोहंती और उनकी पत्नी प्रतिमा मोहंती ने शिरडी में साईं बाबा को 80 लाख रुपये का मुकुट चढ़ाया (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 2, 2026 at 2:35 PM IST

2 Min Read
शिरडी (महाराष्ट्र) : नए साल का आगाज होते ही देश-विदेश से लाखों भक्त शिरडी में एकत्र हुए और साईंबाबा की समाधि पर आशीर्वाद लिया और प्रार्थना की.

इस दौरान तीर्थयात्रियों में हरियाणा के फरीदाबाद के एक साईं भक्त प्रदीप मोहंती भी शामिल थे. मोहंती गुरुवार रात अपने परिवार के साथ शिरडी पहुंचे, लेकिन न केवल प्रार्थना के साथ बल्कि कुछ अलग करने के लिए.

देखें वीडियो (ETV Bharat)

मुकुट का कुल वजन 655 ग्राम
साईं बाबा की समाधि पर मत्था टेकने के बाद मोहंती ने 80 लाख रुपये कीमत का सोने और हीरे जड़ित मुकुट चढ़ाया.

श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट के अनुसार, बहुत सुंदर तरीके से बना यह मुकुट 585 ग्राम शुद्ध सोने से बना है और इसमें 153 कैरेट के कीमती हीरे जड़े हैं. मुकुट का कुल वजन लगभग 655 ग्राम है.

नए साल के दिन शिरडी में साईं बाबा को भक्त ने 80 लाख रुपये का मुकुट चढ़ाया (ETV Bharat)

साईं बाबा को पहनाया गया मुकुट
साईं बाबा की मूर्ति पर कुछ देर के लिए ताज रखा गया, ताकि वहां मौजूद भक्त इसकी दिव्य सुंदरता देख सकें. इसके बाद, इसे औपचारिक तौर पर साईं बाबा ट्रस्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गोरक्ष गाडिलकर को सौंप दिया गया.

ट्रस्ट ने प्रदीप मोहंती और उनकी पत्नी प्रतिमा मोहंती को उनके समर्पण और भक्ति के लिए एक शॉल और साईं बाबा की मूर्ति देकर सम्मानित किया. दुनिया भर के भक्त पहले भी अपनी क्षमता के अनुसार चीजें चढ़ाते रहे हैं, चाहे वो इलाका, पैसा या समय कुछ भी हो.

नए साल के दिन शिरडी में साईं बाबा को भक्त ने 80 लाख रुपये का मुकुट चढ़ाया (ETV Bharat)

पहले भी भक्त चढ़ा चुके हैं स्वर्ण मुकुट
बता दें कि इससे पहले 2025 में शिरडी के साईं बाबा मंदिर में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एक अज्ञात दानकर्ता ने 59 लाख रुपये का स्वर्ण मुकुट दान किया था, जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही थी.

भक्त ने दान में 59 लाख रुपये मूल्य का 566 ग्राम वजन का एक स्वर्ण मुकुट, 54 ग्राम वजन के सोने के फूल और 2 किलो वजन का एक चांदी का हार शामिल था. भक्त ने आभूषण भेंट करते समय अपना नाम या पता नहीं बताया था.

