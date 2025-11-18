ETV Bharat / bharat

फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंचे हरियाणा DGP, कृष्णपाल गुर्जर ने कहा- "आतंकियों को पाताल से खोज निकालेंगे"

हरियाणा डीजीपी ओपी सिंह ने फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी का दौरा किया और आतंकियों के ठिकानों का मुआयना किया.

Faridabad Al falah University Update Haryana DGP Omprakash Singh Krishan Pal Gurjar
फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंचे हरियाणा DGP (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 18, 2025 at 8:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

फरीदाबाद : दिल्ली ब्लास्ट केस में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के 25 ठिकानों पर रेड की है. वहीं हरियाणा के डीजीपी ओमप्रकाश सिंह ने अल फलाह यूनिवर्सिटी का दौरा किया है.

अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंचे डीजीपी : मंगलवार सुबह हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंचे. यहां पर वे करीब 4 घंट तक रहे. इसके बाद उन्होंने डीसी और सीपी के साथ बैठक भी की. डीजीपी ओमप्रकाश सिंह ने अफसरों से कहा कि वे खुद मौके पर जाया करें और फ्रंट से पूरी टीम को लीड किया करें. साथ ही उन्होंने धार्मिक संस्थानों की चेकिंग के अलावा घटना के बाद से गायब लोगों को ढूंढने के निर्देश भी दिए.

फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंचे हरियाणा DGP (Etv Bharat)

"जो गायब है, उन्हें ढूंढों" : डीजी ओमप्रकाश सिंह ने अपने अल फलाह यूनिवर्सिटी के दौरे के बारे में बताते हुए पोस्ट कर लिखा कि "मैंने ADIG/CID के साथ अल फलाह यूनिवर्सिटी में आज सवेरे चार घंटे लगाये. वहां के सुरक्षाकर्मियों, प्रशासनिक अधिकारी, फैकल्टी, छात्रों, पास के गांव वालों एवं मस्जिद के मौलवी के परिवार से बात की. आतंकियों के ठिकानों का मुआयना भी किया. बाद में डीसी एवं सीपी से संयुक्त बैठक की और उन्हें कहा कि स्वयं मौके पर जाया करें, फ्रंट से लीड करें और ये सुनिश्चित करें कि फैकल्टी के जो लोग घटना के बाद से अभी तक गायब हैं, उन्हें ढूंढा जाए. इस बारे में अन्य राज्य पुलिस एवं केंद्रीय एजेंसियों को भी अलर्ट जारी करें. यूनिवर्सिटी की सुरक्षा ख़ामियों की जांच करें कि कैसे इतने शातिर लोग इसे अपना ठिकाना बना पाये और इतनी भारी मात्रा में गोला-बारूद एवं हथियार लिए फिरे.

"छात्र ना घबराएं": आगे उन्होंने लिखा कि "छात्रों से बातचीत करें. उन्हें आश्वस्त करें कि ये कार्रवाई उनकी सुरक्षा के लिए एवं टेरेरिस्टों के ख़िलाफ़ है, उन्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है. तमाम धार्मिक संस्थाओं को चेक करें और ये सुनिश्चित करें कि वहां कोई कट्टरवादी किसी को फ़िरक़ापरस्ती की तरफ़ ना ले जा रहे हो. अगर कोई भी धार्मिक संस्था किसी नियम को तोड़ रहा है तो क़ानून के अनुसार उनके ख़िलाफ़ अविलंब कार्रवाई करें. अफ़वाहों का फ़ौरन खंडन करें. आतंकी गतिविधि के बारे में कोई सूचना मिले तो तुरंत कार्रवाई करें.

"आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा": वहीं केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने अल फलाह यूनिवर्सिटी पर बोलते हुए कहा कि देश में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने वाले किसी भी आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा. जो भी इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और आतंकियों को पाताल से भी ढूंढ निकाला जाएगा.

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें - अल फलाह यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट से जुड़े ठिकानों पर ED की छापेमारी, फरीदाबाद और दिल्ली समेत 25 ठिकानों पर दबिश

ये भी पढ़ें - "दिल्ली ब्लास्ट के दोषियों को पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे", फरीदाबाद में गरजे अमित शाह

ये भी पढ़ें - अल फलाह यूनिवर्सिटी में मिली ब्रेजा कार, शाहीन सईद के नाम पर रजिस्टर्ड, बम निरोधक दस्ते ने की जांच

TAGGED:

FARIDABAD AL FALAH UNIVERSITY
HARYANA DGP OMPRAKASH SINGH
KRISHAN PAL GURJAR
अल फलाह यूनिवर्सिटी
FARIDABAD AL FALAH UNIVERSITY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हिसार में गरीब बच्चों को फ्री शिक्षा के साथ मिल रहा फ्री खाना, "भीख नहीं किताब दो" संस्था की यूनिक पहल

चंडीगढ़ कार्निवल 2025 में चमकी विरासत, विंटेज कारों ने लूटी महफिल

भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल की नई उपलब्धि, विकसित की छिलका रहित जौं की नई किस्म, औषधीय गुणों से भरपूर

आर्टिफिशियल फ्लावर ने बदली किस्मत, 5000 रुपये से शुरू किया बिजनेस, आज 15 लाख का सालाना टर्नओवर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.