फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंचे हरियाणा DGP, कृष्णपाल गुर्जर ने कहा- "आतंकियों को पाताल से खोज निकालेंगे"

फरीदाबाद : दिल्ली ब्लास्ट केस में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के 25 ठिकानों पर रेड की है. वहीं हरियाणा के डीजीपी ओमप्रकाश सिंह ने अल फलाह यूनिवर्सिटी का दौरा किया है.

अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंचे डीजीपी : मंगलवार सुबह हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंचे. यहां पर वे करीब 4 घंट तक रहे. इसके बाद उन्होंने डीसी और सीपी के साथ बैठक भी की. डीजीपी ओमप्रकाश सिंह ने अफसरों से कहा कि वे खुद मौके पर जाया करें और फ्रंट से पूरी टीम को लीड किया करें. साथ ही उन्होंने धार्मिक संस्थानों की चेकिंग के अलावा घटना के बाद से गायब लोगों को ढूंढने के निर्देश भी दिए.

"जो गायब है, उन्हें ढूंढों" : डीजी ओमप्रकाश सिंह ने अपने अल फलाह यूनिवर्सिटी के दौरे के बारे में बताते हुए पोस्ट कर लिखा कि "मैंने ADIG/CID के साथ अल फलाह यूनिवर्सिटी में आज सवेरे चार घंटे लगाये. वहां के सुरक्षाकर्मियों, प्रशासनिक अधिकारी, फैकल्टी, छात्रों, पास के गांव वालों एवं मस्जिद के मौलवी के परिवार से बात की. आतंकियों के ठिकानों का मुआयना भी किया. बाद में डीसी एवं सीपी से संयुक्त बैठक की और उन्हें कहा कि स्वयं मौके पर जाया करें, फ्रंट से लीड करें और ये सुनिश्चित करें कि फैकल्टी के जो लोग घटना के बाद से अभी तक गायब हैं, उन्हें ढूंढा जाए. इस बारे में अन्य राज्य पुलिस एवं केंद्रीय एजेंसियों को भी अलर्ट जारी करें. यूनिवर्सिटी की सुरक्षा ख़ामियों की जांच करें कि कैसे इतने शातिर लोग इसे अपना ठिकाना बना पाये और इतनी भारी मात्रा में गोला-बारूद एवं हथियार लिए फिरे.

"छात्र ना घबराएं": आगे उन्होंने लिखा कि "छात्रों से बातचीत करें. उन्हें आश्वस्त करें कि ये कार्रवाई उनकी सुरक्षा के लिए एवं टेरेरिस्टों के ख़िलाफ़ है, उन्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है. तमाम धार्मिक संस्थाओं को चेक करें और ये सुनिश्चित करें कि वहां कोई कट्टरवादी किसी को फ़िरक़ापरस्ती की तरफ़ ना ले जा रहे हो. अगर कोई भी धार्मिक संस्था किसी नियम को तोड़ रहा है तो क़ानून के अनुसार उनके ख़िलाफ़ अविलंब कार्रवाई करें. अफ़वाहों का फ़ौरन खंडन करें. आतंकी गतिविधि के बारे में कोई सूचना मिले तो तुरंत कार्रवाई करें.