फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी की मेंबरशिप सस्पेंड, दिल्ली धमाके से सुर्खियों में आने के बाद AIU की कार्रवाई

दिल्ली धमाके से सुर्खियों में आने के बाद AIU ने कार्रवाई करते हुए अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता सस्पेंड कर दी है.

Faridabad Al Falah University membership cancelled AIU action after Delhi blasts
फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी की मेंबरशिप सस्पेंड (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 13, 2025 at 8:12 PM IST

3 Min Read
फरीदाबाद : हरियाणा के फरीदाबाद में 2900 किलो विस्फोटक की बरामदगी और दिल्ली विस्फोट केस में अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों का नाम आने के बाद एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ (AIU) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता(Membership) सस्पेंड कर दी है.

अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता सस्पेंड : भारतीय विश्वविद्यालय संघ(Association of Indian Universities) के सेक्रेटरी जनरल पंकज मित्तल ने फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉ.भूपेंदर कौर आनंद को पत्र लिखकर अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता सस्पेंड करने की जानकारी दी है.

AIU ने पत्र में क्या लिखा ? : एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के सेक्रेटरी जनरल पंकज मित्तल ने फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉ.भूपेंदर कौर आनंद को लिखे गए पत्र में कहा कि "एआईयू की ओर से शुभकामनाएं!, ये सूचित किया जाता है कि, भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एआईयू) के उपनियमों के अनुसार, सभी विश्वविद्यालयों को तब तक सदस्य माना जाएगा जब तक वे अच्छी स्थिति में रहेंगे. हालांकि, मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, ये संज्ञान में आया है कि अल-फ़लाह विश्वविद्यालय, फ़रीदाबाद, हरियाणा की स्थिति अच्छी नहीं है. ऐसे में अल-फ़लाह विश्वविद्यालय, फ़रीदाबाद, हरियाणा को दी गई एआईयू की सदस्यता तत्काल प्रभाव से निलंबित की जाती है. साथ ही, ये भी सूचित किया जाता है कि अल-फ़लाह विश्वविद्यालय, फ़रीदाबाद, हरियाणा अपनी किसी भी गतिविधि में एआईयू के नाम या लोगो का उपयोग करने के लिए अधिकृत नहीं है, और एआईयू लोगो को विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से तुरंत हटा दिया जाना चाहिए. ये आपकी जानकारी और आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए है."

NAAC ने कारण बताओ नोटिस जारी किया : राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) ने अल-फलाह विश्वविद्यालय को अपनी वेबसाइट पर गलत मान्यता प्रदर्शित करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसमें लिखा है कि, "NAAC के संज्ञान में लाया जाता है कि अल-फलाह विश्वविद्यालय ने न तो मान्यता प्राप्त की है और न ही A&A के लिए चक्र-1 में भाग लिया है. उसने अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया है कि "अल-फलाह विश्वविद्यालय, अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट का एक उपक्रम है, जो परिसर में तीन कॉलेज चला रहा है, अर्थात् अल फलाह स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (1997 से, NAAC द्वारा A ग्रेड प्राप्त), ब्राउन हिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (2008 से), और अल-फलाह स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग (2006 से, NAAC द्वारा A ग्रेड प्राप्त) है जो पूरी तरह से गलत है और जनता, विशेषकर अभिभावकों, छात्रों और हितधारकों को गुमराह कर रहा है."

