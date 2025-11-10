ETV Bharat / bharat

फरीदाबाद में अब तक 2900 किलो विस्फोटक बरामद, मुजम्मिल शकील के दूसरे घर पर पुलिस की रेड में खुलासा

फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल शकील के दूसरे घर पर भी पुलिस ने रेड डाली है जिसके बाद अब तक 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है.

Faridabad 2900 kg of explosives recovered from Dhauj village Fatehpur Taga village Muzammil Shakeel Arrested
फरीदाबाद में अब तक 2900 किलो विस्फोटक बरामद (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 10, 2025 at 4:30 PM IST

फरीदाबाद : हरियाणा के फरीदाबाद में टेरर मॉड्यूल के खिलाफ हरियाणा पुलिस और जम्मू-कश्मीर पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी मिली है. फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले डॉक्टर मुजम्मिल शकील के पास से अब तक 2900 किलो विस्फोटक बरामद किया गया है.

अब तक 2900 किलो विस्फोटक बरामद : फरीदाबाद के धौज गांव में जब डॉक्टर मुजम्मिल शकील के घर में पुलिस ने रेड मारी तो वहां से 360 किलो विस्फोटक बरामद किया गया. इसके बाद फरीदाबाद के फतेहपुर तगा गांव में पुलिस ने रेड की जहां डॉक्टर मुजम्मिल शकील का दूसरा घर था, वहां से पुलिस की आंखे फटी की फटी रह गई क्योंकि वहां से 2563 किलो विस्फोटक बरामद किया गया है. इसके बाद अब तक 2900 किलो विस्फोटक पुलिस ने बरामद कर लिया है.

"इश्ताक को लेकर गई पुलिस" : फतेहपुर तगा गांव के सरपंच लालू ने बताया कि " पुलिस यहां से 50 से 60 कट्टे लेकर गई है. सिंगार गांव के रहने वाले इश्ताक का मकान था, पुलिस उसको साथ लेकर गई है.

डॉक्टर मुजम्मिल शकील (Faridabad Police)

मुजम्मिल शकील ने किराए पर ले रखा था : सुबह से धौज गांव और फतेहपुर तगा गांव स्थित घर में फरीदाबाद पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस की रेड चल रही थी. मुजम्मिल शकील ने इस घर को भी किराए पर ले रखा था. धौज गांव से फतेहपुर तगा गांव सिर्फ 4 किलोमीटर की दूर पर है. अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक मुजम्मिल शकील ने एक मौलाना से ये घर किराए पर ले रखा था जिसे पुलिस ने सुबह से ही हिरासत में ले लिया था.

