फरीदाबाद में अब तक 2900 किलो विस्फोटक बरामद, मुजम्मिल शकील के दूसरे घर पर पुलिस की रेड में खुलासा
फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल शकील के दूसरे घर पर भी पुलिस ने रेड डाली है जिसके बाद अब तक 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है.
Published : November 10, 2025 at 4:30 PM IST
फरीदाबाद : हरियाणा के फरीदाबाद में टेरर मॉड्यूल के खिलाफ हरियाणा पुलिस और जम्मू-कश्मीर पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी मिली है. फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले डॉक्टर मुजम्मिल शकील के पास से अब तक 2900 किलो विस्फोटक बरामद किया गया है.
अब तक 2900 किलो विस्फोटक बरामद : फरीदाबाद के धौज गांव में जब डॉक्टर मुजम्मिल शकील के घर में पुलिस ने रेड मारी तो वहां से 360 किलो विस्फोटक बरामद किया गया. इसके बाद फरीदाबाद के फतेहपुर तगा गांव में पुलिस ने रेड की जहां डॉक्टर मुजम्मिल शकील का दूसरा घर था, वहां से पुलिस की आंखे फटी की फटी रह गई क्योंकि वहां से 2563 किलो विस्फोटक बरामद किया गया है. इसके बाद अब तक 2900 किलो विस्फोटक पुलिस ने बरामद कर लिया है.
"इश्ताक को लेकर गई पुलिस" : फतेहपुर तगा गांव के सरपंच लालू ने बताया कि " पुलिस यहां से 50 से 60 कट्टे लेकर गई है. सिंगार गांव के रहने वाले इश्ताक का मकान था, पुलिस उसको साथ लेकर गई है.
मुजम्मिल शकील ने किराए पर ले रखा था : सुबह से धौज गांव और फतेहपुर तगा गांव स्थित घर में फरीदाबाद पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस की रेड चल रही थी. मुजम्मिल शकील ने इस घर को भी किराए पर ले रखा था. धौज गांव से फतेहपुर तगा गांव सिर्फ 4 किलोमीटर की दूर पर है. अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक मुजम्मिल शकील ने एक मौलाना से ये घर किराए पर ले रखा था जिसे पुलिस ने सुबह से ही हिरासत में ले लिया था.
Faridabad, Haryana | Police today recovered one assault rifle with 3 magazines and 83 live rounds, one pistol with 8 live rounds, two empty cartidges, two additional magazines, 8 large suitcases, 4 small suitcases and a bucket from which approx 360 kgs of inflammable material has… https://t.co/60m8YFkSkC pic.twitter.com/8O4Yz1HEa5— ANI (@ANI) November 10, 2025
Jammu and Kashmir Police arrested seven individuals, including two doctors, and seized 2,900 kg of explosive material, arms, and ammunition. The accused were linked to foreign handlers and used encrypted channels for funding and recruitment. Raids are ongoing across Srinagar,… pic.twitter.com/qKahOBfRjV— IANS (@ians_india) November 10, 2025
Faridabad: Haryana Police, along with J&K Police, continued their raid at a house in Village Fatehpur Taga, Dhauz, where explosives were recovered. ACP Crime Varun Dahiya was present at the site. A tempo has been deployed by police for transporting the seized explosive materials pic.twitter.com/AuLoT4TOk5— IANS (@ians_india) November 10, 2025
