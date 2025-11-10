ETV Bharat / bharat

फरीदाबाद में अब तक 2900 किलो विस्फोटक बरामद, मुजम्मिल शकील के दूसरे घर पर पुलिस की रेड में खुलासा

फरीदाबाद : हरियाणा के फरीदाबाद में टेरर मॉड्यूल के खिलाफ हरियाणा पुलिस और जम्मू-कश्मीर पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी मिली है. फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले डॉक्टर मुजम्मिल शकील के पास से अब तक 2900 किलो विस्फोटक बरामद किया गया है.

अब तक 2900 किलो विस्फोटक बरामद : फरीदाबाद के धौज गांव में जब डॉक्टर मुजम्मिल शकील के घर में पुलिस ने रेड मारी तो वहां से 360 किलो विस्फोटक बरामद किया गया. इसके बाद फरीदाबाद के फतेहपुर तगा गांव में पुलिस ने रेड की जहां डॉक्टर मुजम्मिल शकील का दूसरा घर था, वहां से पुलिस की आंखे फटी की फटी रह गई क्योंकि वहां से 2563 किलो विस्फोटक बरामद किया गया है. इसके बाद अब तक 2900 किलो विस्फोटक पुलिस ने बरामद कर लिया है.

फरीदाबाद में अब तक 2900 किलो विस्फोटक बरामद (Etv Bharat)

"इश्ताक को लेकर गई पुलिस" : फतेहपुर तगा गांव के सरपंच लालू ने बताया कि " पुलिस यहां से 50 से 60 कट्टे लेकर गई है. सिंगार गांव के रहने वाले इश्ताक का मकान था, पुलिस उसको साथ लेकर गई है.