ETV Bharat / bharat

काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से स्निफर क्वार्मी को मिलेगी शानदार विदाई, सब याद कर रह रहे उसकी जांबाजी

वन्य जीव संरक्षण अभियानों में शामिल एक बहादुर और कुशल के-9 टीम सदस्य क्वार्मी, 9 साल की सेवा के बाद रविवार को सेवानिवृत्त हो जाएंगे.

SNIFFER QUARMY
काजीरंगा के गौरवशाली वन संरक्षण योद्धा स्निफर क्वार्मी को विदाई. (चित्र साभार: लखीनंदन बरुआ)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 1, 2025 at 5:19 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

तेजपुर: वन्य जीव संरक्षण अभियानों में शामिल के-9 टीम के एक बहादुर और कुशल सदस्य क्वार्मी, 9 साल के लंबे करियर के बाद इस रविवार को सेवानिवृत्त हो रहे हैं. काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की निदेशक सोनाली घोष ने कहाकि क्वार्मी ने कई रोमांचक अभियानों को देखा है और वह वन विभाग के लिए गौरव का विषय है.

गौर करें तो 2017 में, वह बीएसएफ अकादमी से थी और अकादमी के कुत्तों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षित हुई थी. इसके बाद काजीरंगा में बिश्वनाथ अभयारण्य में अवैध शिकार विरोधी अभियानों में शामिल थी.

जर्मन नस्ल की मादा स्निफर डॉग क्वार्मी ने अपनी अद्वितीय सूंघने की क्षमता से वन विभाग को गैंडे के सींग, साइलेंसर वाली राइफलें और नकदी बरामद करने में मदद की.

काजीरंगा डॉग स्क्वाड के साथ एक परामर्श कुत्ता प्रशिक्षक के रूप में काम करते हुए कार्तिक थेवर ने कहा, "मैं एक डॉग ट्रेनर हूं और मैं काजीरंगा में डॉग स्क्वाड को प्रशिक्षित करता हूं. क्वारमी को राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र बीएसएफ अकादमी में प्रशिक्षित किया गया था. और वह काजीरंगा में एक मजबूत योद्धा है. उसने 9 साल तक काम किया है और कई महत्वपूर्ण सामान बरामद किए गए हैं."

2017 में, वह बीएसएफ अकादमी से थी और अकादमी के कुत्तों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षित हुई थी और काजीरंगा में बिश्वनाथ अभयारण्य में अवैध शिकार विरोधी अभियानों में शामिल थी.

एक जर्मन नस्ल की मादा स्निफर डॉग ने वन विभाग को अपनी अद्वितीय गंध की भावना से गैंडे के सींग, साइलेंसर वाली राइफलें और नकदी बरामद करने में मदद की.

कार्तिक थेवर, संरक्षण डॉग ट्रेनर (साइनोलॉजिस्ट) और संरक्षण के लिए सेंट लाइब्रेरी के संस्थापक हैं. काजीरंगा डॉग स्क्वाड के साथ एक परामर्श डॉग ट्रेनर के रूप में काम करते हुए उन्होंने कहा, "मैं एक डॉग ट्रेनर हूं और मैं काजीरंगा में डॉग स्क्वाड को प्रशिक्षित करता हूं.

क्वार्मी को राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र बीएसएफ अकादमी में प्रशिक्षित किया गया था और वह काजीरंगा में मजबूत योद्धा है.

थेवर ने कहा कि वह काजीरंगा को सुरक्षित रखने के लिए क्वार्मी को धन्यवाद देना चाहती हैं. हैंडलर लखीनंदन बरुआ ने कहा कि उन्होंने क्वार्मी के साथ कई अभियानों में भाग लिया है.

उनके दो हैंडलर लखीनंदन बरुआ और सहायक हैंडलर दंडीराम कथार हैं. क्वार्मी और उनके हैंडलर को एक ऑपरेशन में बिश्वनाथ चरियाली में 15 लाख रुपये की वसूली के लिए विशेष पुरस्कार दिया गया था.

उन्होंने कहा कि वह 2017 से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ड्यूटी पर हैं. यह अब दुखद है, क्योंकि आज उनकी ड्यूटी का आखिरी दिन है. मध्य प्रदेश के गोवालियर में 9 महीने के प्रशिक्षण के बाद, काजीरंगा में भी यही प्रशिक्षण दिया गया. उसे हर सुबह दूध, अंडे और चावल दिए जाते हैं और दोपहर में कुत्ते के बिस्कुट और शाम को मांस दिया जाता है.

उनकी उपलब्धियों की सूची में शामिल हैं. 27 दिसंबर, 2017 को, सोनितपुर जिले के जमुगुरीहाट में 303 राइफल के साथ 4 शिकारियों को गिरफ्तार किया गया था. 12 फरवरी, 2018 को, बिश्वनाथ जिले के बाघमारी में 4 शिकारियों को गिरफ्तार किया गया था.

2 जुलाई, 2018 को, बिश्वनाथ जिले के बिश्वनाथघाट में 8 गैंडे के शिकारियों को गिरफ्तार किया गया था. उन्होंने विभिन्न पुलिस अभियानों और वीवीआईपी सुरक्षा हेलीकॉप्टर मैदान में भी काम किया. प्रत्येक ऑपरेशन वन विभाग के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ता है. क्वार्मी सिर्फ एक खोजी कुत्ता नहीं है, बल्कि वन्यजीव संरक्षण यात्रा पर एक वन्यजीव संरक्षण योद्धा है. कल 2 नवंबर को वो रिटायर होंगे.

ये भी पढ़ें - BSF राज्य पुलिस बलों के 'डॉग स्क्वॉड' को करेगा प्रशिक्षित, आतंकवाद और ड्रग्स के खिलाफ चलेगा अभियान

TAGGED:

KAZIRANGA
QUARMY
SNIFFER QUARMY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

'मेरी बीवी हिंदू'!, धर्म परिवर्तन की कोई योजना नहीं', अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस ने दी सफाई

फलोदी में टैक्सी को डंपर ने मारी टक्कर, दर्दनाक हादसे में चार की मौत

जुबिन गर्ग की आखिरी फिल्म 'रोई-रोई बिनाले' रिलीज, देशभर में मिली 800 स्क्रीन, चल रही हाउसफुल

भारतीय पहलवान ने बहरीन में बिखेरा जलवा, यूथ एशियन गेम्स में जीता गोल्ड मेडल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.