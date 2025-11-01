ETV Bharat / bharat

काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से स्निफर क्वार्मी को मिलेगी शानदार विदाई, सब याद कर रह रहे उसकी जांबाजी

काजीरंगा के गौरवशाली वन संरक्षण योद्धा स्निफर क्वार्मी को विदाई. ( चित्र साभार: लखीनंदन बरुआ )

तेजपुर: वन्य जीव संरक्षण अभियानों में शामिल के-9 टीम के एक बहादुर और कुशल सदस्य क्वार्मी, 9 साल के लंबे करियर के बाद इस रविवार को सेवानिवृत्त हो रहे हैं. काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की निदेशक सोनाली घोष ने कहाकि क्वार्मी ने कई रोमांचक अभियानों को देखा है और वह वन विभाग के लिए गौरव का विषय है. गौर करें तो 2017 में, वह बीएसएफ अकादमी से थी और अकादमी के कुत्तों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षित हुई थी. इसके बाद काजीरंगा में बिश्वनाथ अभयारण्य में अवैध शिकार विरोधी अभियानों में शामिल थी. जर्मन नस्ल की मादा स्निफर डॉग क्वार्मी ने अपनी अद्वितीय सूंघने की क्षमता से वन विभाग को गैंडे के सींग, साइलेंसर वाली राइफलें और नकदी बरामद करने में मदद की. काजीरंगा डॉग स्क्वाड के साथ एक परामर्श कुत्ता प्रशिक्षक के रूप में काम करते हुए कार्तिक थेवर ने कहा, "मैं एक डॉग ट्रेनर हूं और मैं काजीरंगा में डॉग स्क्वाड को प्रशिक्षित करता हूं. क्वारमी को राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र बीएसएफ अकादमी में प्रशिक्षित किया गया था. और वह काजीरंगा में एक मजबूत योद्धा है. उसने 9 साल तक काम किया है और कई महत्वपूर्ण सामान बरामद किए गए हैं." कार्तिक थेवर, संरक्षण डॉग ट्रेनर (साइनोलॉजिस्ट) और संरक्षण के लिए सेंट लाइब्रेरी के संस्थापक हैं.