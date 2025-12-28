ETV Bharat / bharat

नई साल के पहले रेलवे का बड़ा झटका: ट्रेन के किराए में बढ़ोतरी, यात्रियों का फूटा गुस्सा, कहा- 'सुविधाएं भी तो बेहतर हों'

भारतीय रेल के द्वारा किराया बढ़ाया जाने के बाद आम लोगों के पॉकेट पर भी इसका असर पड़ा है. जहां सेकेंड श्रेणी यानी कि जनरल में 215 किलोमीटर तक कोई किराया नहीं बढ़ाया गया है तो वहीं 216 किलोमीटर से लेकर 750 किलोमीटर तक किराए में ₹5 की बढ़ोतरी हुई है. तो वहीं 751 किलोमीटर से लेकर 1250 किलोमीटर तक ₹10 किराया बढ़ाया गया है.

भारतीय रेल के द्वारा टिकट में बढ़ोतरी 26 दिसंबर शुक्रवार से कर दिया गया. वही 215 किमी से ज्यादा दूरी पर साधारण श्रेणी में 1 पैसा प्रति किमी और मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में 2 पैसे प्रति किमी किराया बढ़ेगा. इससे 500 किमी की यात्रा पर नॉन-एसी मेल/एक्सप्रेस टिकट करीब 10 रुपये महंगा होगा.

नई दिल्ली: ट्रेन में यात्रा करने वाले लोगों को एक बार फिर सफर करने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करना पड़ेंगे. देश में भारतीय रेल ने सभी ट्रेनों में अपने टिकट के दामों में बढ़ोतरी कर दी है. वहीं अब ट्रेन के सभी क्लास की टिकटों पर लोगों को अपना किराया पहले से बड़ा कर देना होगा.

बात अगर 1251 किलोमीटर से लेकर 1750 किलोमीटर के सफर की करें तो इसका किराया ₹15 बढ़ाया गया है और 1751 किलोमीटर से लेकर 2250 किलोमीटर तक ₹20 किराया बढ़ाया गया है.

वहीं, नॉन-एसी में स्लीपर क्लास साधारण और फर्स्ट क्लास में 1 पैसा प्रति किलोमीटर की दर से किराया बढ़ाया गया है. वही स्लीपर क्लास, AC थर्ड क्लास, AC सेकंड क्लास और AC फर्स्ट क्लास के टिकट पर 2 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ा दिया गया है.

किराए के साथ सुविधाओं को भी बढ़ाया जाए

भारतीय रेलवे में किराया बढ़ाया जाने के बाद निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर ईटीवी भारत ने जब हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर यात्रियों से बात किया तो यात्रियों ने कहा कि,

"सरकार ने रेलवे में अगर किराया बढ़ाया है तो सरकार को रेल के अंदर सुविधा भी बढ़ानी चाहिए क्योंकि आप एक तरफ किराए में लगातार बढ़ोतरी कर रहे हैं तो वहीं अभी भी ट्रेनों के अंदर अच्छी सुविधा न होने की वजह से यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ट्रेन में साफ सफाई की कमी नजर आती है ट्रेन का शौचालय अभी भी पूरा गंदा रहता है तो इसलिए अगर हमारे ऊपर यात्रा के दौरान किराया बढ़ाया जा रहा है तो सरकार को सुविधा भी बढ़ानी चाहिए"

वहीं, कुछ यात्रियों ने इसका विरोध भी किया है और कहा कि ट्रेन से यात्रा सबसे ज्यादा लोअर क्लास और मध्यम वर्ग के लोग करते हैं. ऐसे में सरकार अगर किराया बढ़ा रही है तो इसका असर हमारे रोजमर्रा पर पड़ेगा. देश पर महंगाई पहले से ही बढ़ी हुई है और ऐसे में अगर रेल का किराया बढ़ गया है तो महंगाई की दोहरी मार हमें झेलनी पड़ेगी.



भारतीय रेलवे से जारी बयान के मुताबिक बढ़ा हुआ किराया राजधानी, शताब्दी, दूरंतो, वंदे भारत, तेजस, हमसफर, अमृत भारत, गरीब रथ, जन शताब्दी, अंत्योदय, गतिमान, युवां एक्सप्रेस, नमो भारत रैपिड रेल समेत अन्य प्रमुख ट्रेनों पर समान रूप से लागू हो गया है. वहीं भारतीय रेलवे के द्वारा रिजर्वेशन चार्ज या फिर सुपरफास्ट सरचार्ज और जीएसटी में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है.