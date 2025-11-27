ETV Bharat / bharat

1.17 करोड़ में बिका गाड़ी का फैंसी नंबर, हरियाणा के बिजनेसमैन ने लगाई सबसे ज्यादा बोली

1.17 करोड़ में बिका गाड़ी का फैंसी नंबर ( Etv Bharat )

चंडीगढ़/चरखी दादरी: अक्सर लोगों में वाहनों के वीवीआईपी नंबर को लेकर एक अलग ही क्रेज देखने को मिलता है. क्रेज इस कद्र कि वो अपनी फेवरेट सीरीज के नंबर के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं. ऐसा ही मामला हरियाणा के चरखी दादरी से सामने आया. जहां बिजनेसमैन ने फैंसी नंबर के लिए 1.17 करोड़ रुपये की बोली लगा दी. जिस बिजनेसमैन ने ये बोली लगाई है. उनकी पहचान को फिलहाल गुप्त रखा गया है. हरियाणा के बिजनेसमैन ने फैंसी नंबर की लगाई बड़ी बोली: बुधवार को हरियाणा के बिजनेसमैन ने गाड़ी के फैंसी नंबर के लिए 1.17 करोड़ रुपये की बड़ी बोली लगाई. चरखी दादरी जिले के बाढड़ा सब-डिवीजन में फैंसी नंबर 'HR-88-B-8888' के लिए सबसे ज्यादा बोली लगी. इस बोली के लिए 1,000 रुपये पार्टिसिपेशन फीस और 10,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर जमा कराए गए थे. 1.17 करोड़ में बिका गाड़ी का फैंसी नंबर (Etv Bharat) "ऑनर के बारे में जानकारी नहीं" : चरखी दादरी में परिवहन अधिकारियों ने अभी तक बोली जीतने वाले व्यक्ति का नाम नहीं बताया है. इतना जरूर है कि ऑनर को फीस जमा कराने के बाद मुख्यालय से अथॉरिटी लेटर मिलेगा और उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के लिए डॉक्यूमेंट जमा कराने होंगे. पंजीकरण कोड 'HR' हरियाणा के लिए निर्धारित है जबकि '88' राज्य के चरखी दादरी जिले में बाढ़ड़ा उपखंड का प्रतिनिधित्व करने वाला क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) नंबर है. क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय बाढड़ा और एसडीएम आशीष सांगवान ने बताया कि वाहन नंबरों की ऑनलाइन बीडिंग होती है. अभी ऑनर के नाम के बारे में कोई जानकारी नहीं है. मुख्यालय स्तर पर वाहनों की आनलाइन बोली करवाई जाती है. बोली की राशि जमा होने के बाद ही अथॉरिटी लेटर मिलेगा और उसके बाद ऑनर को रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट जमा कराने होंगे. डॉक्यूमेंट आने के बाद ही वाहन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी.