1.17 करोड़ में बिका गाड़ी का फैंसी नंबर, हरियाणा के बिजनेसमैन ने लगाई सबसे ज्यादा बोली

Fancy Car Number Auction 2025: हरियाणा के बिजनेसमैन ने 1.17 करोड़ में कार का फैंसी नंबर खरीदा है. जानें क्या है इसमें खास.

Fancy Number Auction 2025
1.17 करोड़ में बिका गाड़ी का फैंसी नंबर (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 27, 2025 at 10:24 AM IST

4 Min Read
चंडीगढ़/चरखी दादरी: अक्सर लोगों में वाहनों के वीवीआईपी नंबर को लेकर एक अलग ही क्रेज देखने को मिलता है. क्रेज इस कद्र कि वो अपनी फेवरेट सीरीज के नंबर के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं. ऐसा ही मामला हरियाणा के चरखी दादरी से सामने आया. जहां बिजनेसमैन ने फैंसी नंबर के लिए 1.17 करोड़ रुपये की बोली लगा दी. जिस बिजनेसमैन ने ये बोली लगाई है. उनकी पहचान को फिलहाल गुप्त रखा गया है.

हरियाणा के बिजनेसमैन ने फैंसी नंबर की लगाई बड़ी बोली: बुधवार को हरियाणा के बिजनेसमैन ने गाड़ी के फैंसी नंबर के लिए 1.17 करोड़ रुपये की बड़ी बोली लगाई. चरखी दादरी जिले के बाढड़ा सब-डिवीजन में फैंसी नंबर 'HR-88-B-8888' के लिए सबसे ज्यादा बोली लगी. इस बोली के लिए 1,000 रुपये पार्टिसिपेशन फीस और 10,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर जमा कराए गए थे.

1.17 करोड़ में बिका गाड़ी का फैंसी नंबर (Etv Bharat)

"ऑनर के बारे में जानकारी नहीं" : चरखी दादरी में परिवहन अधिकारियों ने अभी तक बोली जीतने वाले व्यक्ति का नाम नहीं बताया है. इतना जरूर है कि ऑनर को फीस जमा कराने के बाद मुख्यालय से अथॉरिटी लेटर मिलेगा और उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के लिए डॉक्यूमेंट जमा कराने होंगे. पंजीकरण कोड 'HR' हरियाणा के लिए निर्धारित है जबकि '88' राज्य के चरखी दादरी जिले में बाढ़ड़ा उपखंड का प्रतिनिधित्व करने वाला क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) नंबर है. क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय बाढड़ा और एसडीएम आशीष सांगवान ने बताया कि वाहन नंबरों की ऑनलाइन बीडिंग होती है. अभी ऑनर के नाम के बारे में कोई जानकारी नहीं है. मुख्यालय स्तर पर वाहनों की आनलाइन बोली करवाई जाती है. बोली की राशि जमा होने के बाद ही अथॉरिटी लेटर मिलेगा और उसके बाद ऑनर को रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट जमा कराने होंगे. डॉक्यूमेंट आने के बाद ही वाहन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी.

'नंबर पसंद आया और आगे बढ़ गया': नाम ना बताने की शर्त पर बिजनेसमैन ने 'PTI' से कहा कि वो भिवानी जिले के एक गांव से हैं. उनका परिवार अब हरियाणा के दूसरे जिले में रहता है. उन्होंने कहा कि "फैंसी नंबर के लिए रिजर्व प्राइस या बेस प्राइस 50,000 रुपये था और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना आगे जाकर 1.17 करोड़ रुपये की सबसे ज्यादा बोली लगाऊंगा. मैंने कोई खास रकम ध्यान में नहीं रखी थी और मुझे नंबर पसंद आ गया और बस आगे बढ़ गया. मैंने अभी तक ये तय नहीं किया है कि ये नंबर किस गाड़ी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा."

Fancy Number Auction 2025
लघु सचिवालय चरखी दादरी (Etv Bharat)

नंबर प्लेट नीलामी की प्रक्रिया: नंबर प्लेटों की नीलामी ऑनलाइन पोर्टल फैंसी डॉट परिवहन डॉट जीओवी डॉट इन पर होती है. हर शुक्रवार शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 9 बजे तक लोग अपनी पसंद का नंबर चुनकर आवेदन करते हैं. इसके बाद बुधवार शाम 5 बजे तक ऑनलाइन बोली लगती है और उसी दिन नीलामी का परिणाम घोषित किया जाता है. लोग अलग-अलग नंबर के लिए ऑनलाइन बोली लगाते हैं. जिसकी बोली अधिक होती है. उसे नंबर दे दिया जाता है.

यूनिक है एचआर 88B8888 नंबर: बुधवार को ऑनलाइन नीलामी में एचआर 88B8888 नंबर प्लेट के लिए 45 लोगों ने आवेदन किया था. जब बोली शुरू हुई, तो इस नंबर प्लेट के लिए केवल 50,000 रुपये मांगे गए थे. दोपहर 12 बजे तक ये बोली 88 लाख रुपये पर थी. शाम 5 बजे बोली खत्म होते-होते कीमत 1.17 करोड़ रुपये पर पहुंच गई. दरअसल 8888, ये चार अंकों का यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर है. जो वीआईपी नंबरों में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले पैटर्न में से एक है. एचआर 88B8888 में बी भी 8 जैसा दिखता है. इस तरह पूरी नम्बर प्लेट में 8 नंबर लगातार दिखाता है, जिससे इसकी प्रीमियम वैल्यू और बढ़ जाती है.

Fancy Number Auction 2025
एसडीएम ऑफिस बाढड़ा (Etv Bharat)

FANCY NUMBER AUCTION HARYANA
